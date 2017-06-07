Ты наверняка слышал про машину «Энигма» и про то, как английские криптографы из Блетчли-парка под руководством Алана Тьюринга взломали ее шифр. Однако «Энигма» — не единственная шифровальная машина фашистской Германии. Агрегат под названием «Лоренц» (Lorenz SZ), в отличие от нее, не был портативен и требовал присутствия двух операторов. Сайт Virtual Lorenz поможет тебе перенестись назад во времени и попробовать себя в их деле.

Первое, что нужно сделать, зайдя на сайт, — выключить звук. Аутентичный шум машины — это безусловная заслуга разработчиков, однако в тишине разбираться с кнопками и рубильниками будет гораздо комфортнее.

Теперь можешь осмотреться. Сверху ты увидишь картинку с изображением части машины и датчики с подрагивающими стрелками — это всё декорации. Чуть правее — поле для текста, который будет шифроваться. Ты можешь заменить его своим или печатать сообщение на клавиатуре — реальной или виртуальной (она расположена левее и ниже). Рядом с клавиатурой — замок, ключ от которого должен был быть только у старшего офицера (ты же можешь открывать и закрывать крышку в свое удовольствие); ниже — рубильник, для включения и выключения машины.

Самое интересное расположено внизу: слева — поля для отображения текста, справа — большое поле с цифрами, в котором выставляются начальные значения. Поскольку «Лоренц» использует шифр Вернама (то есть одноразовые блокноты с ключами шифрования, которые передаются из рук в руки), оператор первым делом должен был выставить нужные значения из блокнота и лишь потом что-то передавать или принимать.

Вот простой пример работы. Выставь любые цифры, нажми Set Wheels (задать значение шестеренок), а затем напечатай, скажем, HELLO. В поле Send/Recv появится шифрованный текст. Теперь сбрось содержимое полей Local и Send/Recv и снова напиши HELLO. Шифрованный текст будет другим, поскольку шестеренки уже сместились с начальной позиции. Снова нажми Set Wheels: ты вернешь колеса машины в позицию, которая соответствует стартовому коду, и теперь шифрованный текст выйдет таким же, как и в первый раз.

Несмотря на применение одноразовых кодов, шифр «Лоренца» удалось взломать. Британская разведка перехватила два сообщения, которые были переданы с одинаковым ключом, но между передачами немцы исправили пару слов. Эта ошибка позволила британскому криптографу Уильяму Тату воспроизвести алгоритм машины и впоследствии подбирать ключи и расшифровывать сообщения. Кстати, эмулятор Virtual Lorenz разработан к столетию со дня рождения Тата.

Подробнее об истории криптографии читай в статье «Погружение в крипту: как работают самые известные шифры в истории».