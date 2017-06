Программист — одна из профессий, представители которой не беспокоятся за свое будущее. Интересно, почему? Останется ли профессия актуальной через двадцать лет?

Зачем нужны компьютеры и программисты?

Лень — двигатель прогресса. Благодаря ей были созданы многие вещи, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, в том числе и компьютер. Человек ленился делать вычисления вручную и автоматизировал этот процесс.

Автоматизация — штука хорошая, но есть и обратная сторона медали. Вспомним ХХ век: тотальная индустриализация. Огромные заводы с тысячами рабочих мест, небольшие города вокруг этих заводов. Сейчас людей на рабочих местах сменяют роботы. Так, в этом году была открыта полностью автоматизированная линия производства кроссовок Adidas в Германии.

У роботов неоспоримые преимущества: они не отдыхают, не ошибаются, не болеют, не совершают самоубийств из-за проблем в личной жизни, а главное — им не нужно платить зарплату. Люди боятся потерять рабочее место и лишиться средств к существованию.

Программисты понимают, что автоматизация неизбежна, а также — что благодаря ей у них всегда будет работа.

Как говорит исследование Оксфордского университета за 2015 год (The future of work, доступно по ссылке), первыми в очереди на исчезновение стоят профессии продавца, бармена, оператора кол-центра, офис-менеджера (секретаря), банковских служащих. Их место займет один программист, обслуживающий нейросеть. Ведь каким бы высококлассным ни было программное обеспечение, «железо» нужно кому-то обслуживать, а программное обеспечение — совершенствовать.

Альтернативное мнение: программист — мертвая профессия

Многие считают, что профессия программиста неактуальна. Ведь скоро искусственный интеллект начнет создавать сам себя, а роботы научатся чинить роботов.

Но искусственный интеллект такого уровня — дело будущего, а полностью автоматизированные рабочие места — дело настоящего. Терминалы самообслуживания, автоответчики в кол-центрах — все это примеры автоматизации, ставшие реальностью. В то же время никто не задумывается, что один терминал самообслуживания смог сократить количество сотрудников банка. Выдать наличку и принять оплату вполне может и «робот». А чем больше таких терминалов, тем больше работы у программистов.

Пока ты сомневаешься, актуальна ли профессия программиста, Tesla уже достраивает свою «Гигафабрику» в Неваде, и как думаешь, кто там будет нужен в первую очередь?

Смартфоны, планшеты, смарт-часы, фитнес-браслеты, системы управления умным домом, дроны (например, роботы-уборщики) требуют огромной армии программистов. Ее «солдаты» ежедневно создают новые приложения, чтобы тебе жилось комфортно. Присоединяйся к этой армии!

Программистов готовят с детства

Раньше информатику преподавали начиная с десятого класса: первый раз человек видел компьютер в шестнадцать лет. Я был крайне удивлен, когда зашел в школу и обнаружил на первом этаже, где обучаются младшие классы, кабинет информатики.

Сегодня программируют даже дети дошкольного возраста, для которых специально разработаны обучающие языки. Самые известные — это Scratch от MIT и Blockly от Google.

Оба языка построены по одинаковому принципу: каждая команда представляется в виде графического блока. Дети соединяют блоки в цепочки, задающие последовательность действий программы.

Издательства уже начали выпускать книги, в игровой форме обучающие программировать на Python. Например, книга «Hello World! Computer Programming for Kids and Other Beginners» вышла уже вторым изданием и была переведена на русский язык (под названием «Hello World! Занимательное программирование»).

Быть программистом удобно

Программист может работать удаленно, тогда, когда ему удобно, лишь бы он вписывался в дедлайн заказчика/работодателя. Покажи мне хоть одного бармена, который может так сделать!

При желании ты можешь уехать в любую страну, где всегда тепло и море рядом, и работать оттуда. Можешь никуда не выходить, работать дома (например, я работаю дома уже больше десяти лет). Проснулся — и ты уже на работе, не нужно ехать в офис, торчать в пробках, толкаться в метро.

Кроме свободного графика, у профессии программиста есть еще одно преимущество: оплата в валюте или привязка зарплаты к валюте. Ты сможешь сконцентрироваться на работе и не переживать, что валюта подорожает (а вместе с ней все остальное) и ты будешь меньше зарабатывать.

Как мне стать программистом?

Думаешь, обучение программированию требует много времени и дорого стоит?

Чтобы стать программистом, необязательно пять-шесть лет отдать вузу. Да и это неправильно: в вузе учат теории, а не практике. Практики программирования на занятиях мало, а программа обучения застряла в прошлом веке. Например, в одном из местных вузов обучают программированию на Pascal и Delphi, потому что PHP, C# и .NET не предусмотрены образовательной программой.

Ты будешь удивлен, если я скажу, что 14% программистов Google не имеют даже диплома об окончании колледжа, не говоря уже о вузе? Многие учатся сами: оканчивают курсы, чтобы найти первую работу в сфере программирования. А дальше все идет по накатанной — ты приобретаешь опыт, оттачиваешь свои профессиональные навыки и переходишь на высокооплачиваемую работу.

Таким стартом могут оказаться для тебя курсы программирования GeekBrains. Например, вот здесь можно стать веб-разработчиком, а здесь — разработчиком C#.

Еще не определился с выбором направления? Загляни в список доступных курсов или позвони по номеру 8 800 700-68-41, где тебе помогут выбрать профессию. По России звонок бесплатный. А пока ты думаешь, стоит звонить или нет, посмотри один из уроков программирования на Python от GeekBrains: