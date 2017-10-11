Полная учебная программа пока формируется, но в Москве на Даниловской Мануфактуре уже идёт набор на вводный курс по кибербезопасности. Вести занятия будут опытные израильские эксперты совместно со специалистами-практиками из Московского Политеха. Слушатели изучат основы профессии, научатся выявлять угрозы, оценивать риски для бизнеса и принимать верные инженерные решения.
Подробнее о программе
Программа делится на четыре блока и предлагается в двух вариантах:
- Экспресс-курс занимает два уикэнда.
- Расширенный курс проводится в течение месяца по понедельникам, средам и пятницам.
Конечно, в столь короткое время обучить действующего профессионала невозможно. Речь скорее идёт о подготовительном этапе к более серьёзным курсам и сертификации, дающей право работать в сфере кибербезопасности. В HackerU очень серьёзно относятся к качеству подготовки и ведут строгий отбор слушателей. Если вы работаете по смежной специальности и решили переквалифицироваться, вводный курс даст хороший шанс его пройти.
Записаться в группу можно по ссылке https://hackeru.timepad.ru/event/587997.
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