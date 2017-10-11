Израильская Высшая школа Информационной Безопасности и ИТ технологий существует уже около 20 лет. Это заведение, гарантирующее выпускникам трудоустройство о по востребованным специальностям, пользуется авторитетом во всем мире. Его международная экспансия стала ожидаемым шагом — филиалы HackerU открываются в шести странах.

Полная учебная программа пока формируется, но в Москве на Даниловской Мануфактуре уже идёт набор на вводный курс по кибербезопасности. Вести занятия будут опытные израильские эксперты совместно со специалистами-практиками из Московского Политеха. Слушатели изучат основы профессии, научатся выявлять угрозы, оценивать риски для бизнеса и принимать верные инженерные решения.

Программа делится на четыре блока и предлагается в двух вариантах:

Экспресс-курс занимает два уикэнда. Расширенный курс проводится в течение месяца по понедельникам, средам и пятницам.

Конечно, в столь короткое время обучить действующего профессионала невозможно. Речь скорее идёт о подготовительном этапе к более серьёзным курсам и сертификации, дающей право работать в сфере кибербезопасности. В HackerU очень серьёзно относятся к качеству подготовки и ведут строгий отбор слушателей. Если вы работаете по смежной специальности и решили переквалифицироваться, вводный курс даст хороший шанс его пройти.

Записаться в группу можно по ссылке https://hackeru.timepad.ru/event/587997.