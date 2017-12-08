У тебя могут быть самые разные мотивы, чтобы пользоваться VPN: недоверенные сети, разного рода ограничения или просто разумное желание не распространять лишний раз свои данные. В этой статье я расскажу, как сделать себе личный VPN на арендованном сервере и настроить OpenVPN и stunnel таким образом, чтобы даже глубокая инспекция пакетов ничего не давала.

О сервисах и блокировках

Существует бесчисленное множество сервисов, которые предоставляют VPN, в том числе и бесплатные. Вот несколько причин, почему бесплатный VPN — это плохая идея.

Качество. Те, кто пользовался бесплатным VPN, знают, что в большинстве случаев сервис просто ужасен: низкая скорость, постоянные обрывы. Это и неудивительно, ведь, кроме тебя, им одновременно может пользоваться еще пара сотен человек. Безопасность. Даже если качество более-менее сносное, ты не знаешь, что на самом деле происходит с твоим трафиком. Хранится и анализируется ли он, кто и в каких целях оперирует сервисом. Бесплатный сыр, как говорится… Малое количество или полное отсутствие опций и настроек: нет возможности выбрать шифр, протокол и порт. Остается только пользоваться тем, что дали.

С платными сервисами дела обстоят лучше: можно ожидать какого-то гарантированного качества и наличия настроек. Но ты все еще не можешь знать наверняка, хранятся твои логи непосредственно на сервере или нет. К тому же твоего провайдера могут заблокировать.

Великий китайский файрвол, к примеру, научили определять и блокировать трафик OpenVPN при помощи техники Deep packet inspection (DPI). На какой бы порт ты его ни прятал, будь то UDP 53 или TCP 443, в Китае просто так OpenVPN не попользуешься. Дело в том, что в режиме TLS трафик OpenVPN отличается от обычного трафика HTTPS. Если под рукой есть сниффер, в этом несложно убедиться.

А вот как выглядит обычный HTTPS.

Некоторые популярные платные VPN предоставляют средства обхода DPI, но чем больше популярность, тем больше шанс, что провайдер узнает о сервисе и сможет полностью заблокировать доступ к нему. От полной блокировки не защищен никто, но, когда используешь публичный сервис, шанс всегда выше.

Пара слов об OpenVPN

OpenVPN использует два канала: канал управления (control channel) и канал данных (data channel). В первом случае задействуется TLS — с его помощью ведется аутентификация и обмен ключами для симметричного шифрования. Эти ключи используются в канале данных, где и происходит само шифрование трафика.

Существуют скрипты, которые автоматизируют установку, и процесс занимает меньше времени. Но, во-первых, эти скрипты подходят только для конкретных дистрибутивов, а во-вторых, они не предоставляют выбора. Например, используют RSA и AES-CBC, когда есть поддержка ECDSA и AES-GCM. Таким образом, без знания и понимания того, как это работает, ты не сможешь подправить скрипт, чтобы он исполнялся на других системах или делал то, что ты хочешь.

Что такое stunnel

Stunnel — это утилита для обеспечения защищенного соединения между клиентом и сервером посредством TLS для программ, которые сами шифровать трафик не умеют. Например, можно туннелировать трафик для netcat , vnc и даже bash . В нашем случае stunnel будет использоваться для маскировки трафика OpenVPN под «чистый» TLS, чтобы его было невозможно определить посредством DPI и, следовательно, заблокировать.

С учетом того что OpenVPN использует шифрование для своего канала данных, у нас есть два варианта настройки:

использовать шифрование stunnel плюс шифрование канала данных OpenVPN;

использовать шифрование stunnel, а шифрование канала данных OpenVPN отключить.

Таким образом, в первом варианте получается два слоя: один от stunnel, второй от OpenVPN. Этот вариант позволит использовать RSA вместе с ECDSA. Недостаток в том, что тратится больше ресурсов, и второй вариант позволит этого избежать. В любом случае настройка stunnel остается неизменной.

Что нам понадобится

Провайдер VPS

Первым делом нужно выбрать провайдера, который нам предоставит виртуальный выделенный сервер (VPS). Что выбирать — дело каждого и зависит от страны и от того, сколько ты готов платить. Главная рекомендация — выбирай страну, наиболее близкую по географическому расположению, это сведет задержку к минимуму. Но, конечно, живя в Китае, покупать сервис в Индии или Пакистане смысла мало.

Выбор ОС

Я буду использовать RHEL 7.4. Для точного копирования команд из статьи годится и CentOS 7 (1708), так как это бесплатная и почти идентичная копия RHEL, основанная на его коде. Возможно, подойдут другие дистрибутивы, а также производные RHEL (Fedora), но пути конфигурационных файлов и версии программ могут отличаться.

Подготовка и первичная настройка

После покупки сервера и установки системы нам нужно попасть на сервер. Я буду делать это с помощью SSH. Вся конфигурация будет проходить в два этапа: настройка на сервере (включает в себя первичную настройку) и настройка клиентов.

После покупки, скорее всего, тебе дадут доступ по SSH с логином root и паролем. Позже лучше создать обычного пользователя, а рутовые команды выполнять после sudo -i . Нужно это в том числе для защиты от брутфорса — пользователь root общеизвестный, и при попытках брута, вероятней всего, будет использоваться именно он.

Для начала нам понадобится подключить репозиторий EPEL — пакет openvpn лежит именно там.

$ yum install -y https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm $ yum update -y

На RHEL, CentOS, Fedora, OpenSUSE и, возможно, других установлен и включен по умолчанию SELinux. Проверить это можно командой getenforce или sestatus . Чтобы не нырять в дебри его настроек и спастись от возможной головной боли, мы переведем его в режим permissive . В этом режиме он будет оповещать нас о нарушениях политик безопасности, но предпринимать никаких действий не станет. Таким образом, у тебя всегда будет возможность его поизучать. Для этого нужно изменить следующую директиву в файле /etc/selinux/config :

SELINUX=permissive

Перезагружаемся и ставим необходимые пакеты:

$ yum install -y iptables-services openvpn unzip

iptables-services — файлы .service для управления утилитой iptables ;

— файлы для управления утилитой ; openvpn — сам сервер OpenVPN;

— сам сервер OpenVPN; зачем нужен unzip , попробуй догадаться сам. 🙂

Базовая защита

Поскольку китайские боты и скрипт-киддиз не дремлют и, скорее всего, уже сейчас пробуют подобрать пароль к твоему серверу, перенесем sshd на другой порт и запретим логин от рута. Перед тем как это сделать, нужно убедиться, что в системе существует другой пользователь с доступом по SSH или добавить нового и установить для него пароль.

$ useradd -G wheel -m eakj $ passwd eakj

где eakj — имя пользователя. В идеале нужно использовать ключи SSH, но в этом случае обойдемся паролем. Не забудь проверить, раскомментирована ли строчка %wheel ALL=(ALL) ALL в файле /etc/sudoers . Теперь изменим следующие директивы в файле /etc/ssh/sshd_config :

Port 12222 PermitRootLogin no PasswordAuthentication yes

Перечитаем конфиги ( systemctl reload sshd ), убедимся, что sshd поднялся без проблем ( systemctl status sshd ), и попробуем открыть дополнительную сессию SSH, не закрывая текущей.