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О сервисах и блокировках
Существует бесчисленное множество сервисов, которые предоставляют VPN, в том числе и бесплатные. Вот несколько причин, почему бесплатный VPN — это плохая идея.
- Качество. Те, кто пользовался бесплатным VPN, знают, что в большинстве случаев сервис просто ужасен: низкая скорость, постоянные обрывы. Это и неудивительно, ведь, кроме тебя, им одновременно может пользоваться еще пара сотен человек.
- Безопасность. Даже если качество более-менее сносное, ты не знаешь, что на самом деле происходит с твоим трафиком. Хранится и анализируется ли он, кто и в каких целях оперирует сервисом. Бесплатный сыр, как говорится…
- Малое количество или полное отсутствие опций и настроек: нет возможности выбрать шифр, протокол и порт. Остается только пользоваться тем, что дали.
С платными сервисами дела обстоят лучше: можно ожидать какого-то гарантированного качества и наличия настроек. Но ты все еще не можешь знать наверняка, хранятся твои логи непосредственно на сервере или нет. К тому же твоего провайдера могут заблокировать.
Великий китайский файрвол, к примеру, научили определять и блокировать трафик OpenVPN при помощи техники Deep packet inspection (DPI). На какой бы порт ты его ни прятал, будь то UDP 53 или TCP 443, в Китае просто так OpenVPN не попользуешься. Дело в том, что в режиме TLS трафик OpenVPN отличается от обычного трафика HTTPS. Если под рукой есть сниффер, в этом несложно убедиться.
А вот как выглядит обычный HTTPS.
Некоторые популярные платные VPN предоставляют средства обхода DPI, но чем больше популярность, тем больше шанс, что провайдер узнает о сервисе и сможет полностью заблокировать доступ к нему. От полной блокировки не защищен никто, но, когда используешь публичный сервис, шанс всегда выше.
Пара слов об OpenVPN
OpenVPN использует два канала: канал управления (control channel) и канал данных (data channel). В первом случае задействуется TLS — с его помощью ведется аутентификация и обмен ключами для симметричного шифрования. Эти ключи используются в канале данных, где и происходит само шифрование трафика.
Существуют скрипты, которые автоматизируют установку, и процесс занимает меньше времени. Но, во-первых, эти скрипты подходят только для конкретных дистрибутивов, а во-вторых, они не предоставляют выбора. Например, используют RSA и AES-CBC, когда есть поддержка ECDSA и AES-GCM. Таким образом, без знания и понимания того, как это работает, ты не сможешь подправить скрипт, чтобы он исполнялся на других системах или делал то, что ты хочешь.
Что такое stunnel
Stunnel — это утилита для обеспечения защищенного соединения между клиентом и сервером посредством TLS для программ, которые сами шифровать трафик не умеют. Например, можно туннелировать трафик для
netcat,
vnc и даже
bash. В нашем случае stunnel будет использоваться для маскировки трафика OpenVPN под «чистый» TLS, чтобы его было невозможно определить посредством DPI и, следовательно, заблокировать.
С учетом того что OpenVPN использует шифрование для своего канала данных, у нас есть два варианта настройки:
- использовать шифрование stunnel плюс шифрование канала данных OpenVPN;
- использовать шифрование stunnel, а шифрование канала данных OpenVPN отключить.
Таким образом, в первом варианте получается два слоя: один от stunnel, второй от OpenVPN. Этот вариант позволит использовать RSA вместе с ECDSA. Недостаток в том, что тратится больше ресурсов, и второй вариант позволит этого избежать. В любом случае настройка stunnel остается неизменной.
Что нам понадобится
Провайдер VPS
Первым делом нужно выбрать провайдера, который нам предоставит виртуальный выделенный сервер (VPS). Что выбирать — дело каждого и зависит от страны и от того, сколько ты готов платить. Главная рекомендация — выбирай страну, наиболее близкую по географическому расположению, это сведет задержку к минимуму. Но, конечно, живя в Китае, покупать сервис в Индии или Пакистане смысла мало.
Выбор ОС
Я буду использовать RHEL 7.4. Для точного копирования команд из статьи годится и CentOS 7 (1708), так как это бесплатная и почти идентичная копия RHEL, основанная на его коде. Возможно, подойдут другие дистрибутивы, а также производные RHEL (Fedora), но пути конфигурационных файлов и версии программ могут отличаться.
Подготовка и первичная настройка
После покупки сервера и установки системы нам нужно попасть на сервер. Я буду делать это с помощью SSH. Вся конфигурация будет проходить в два этапа: настройка на сервере (включает в себя первичную настройку) и настройка клиентов.
После покупки, скорее всего, тебе дадут доступ по SSH с логином
root и паролем. Позже лучше создать обычного пользователя, а рутовые команды выполнять после
sudo -i. Нужно это в том числе для защиты от брутфорса — пользователь
root общеизвестный, и при попытках брута, вероятней всего, будет использоваться именно он.
Для начала нам понадобится подключить репозиторий EPEL — пакет
openvpn лежит именно там.
$ yum install -y https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
$ yum update -y
На RHEL, CentOS, Fedora, OpenSUSE и, возможно, других установлен и включен по умолчанию SELinux. Проверить это можно командой
getenforce или
sestatus. Чтобы не нырять в дебри его настроек и спастись от возможной головной боли, мы переведем его в режим
permissive. В этом режиме он будет оповещать нас о нарушениях политик безопасности, но предпринимать никаких действий не станет. Таким образом, у тебя всегда будет возможность его поизучать. Для этого нужно изменить следующую директиву в файле
/etc/selinux/config:
SELINUX=permissive
Перезагружаемся и ставим необходимые пакеты:
$ yum install -y iptables-services openvpn unzip
iptables-services— файлы
.serviceдля управления утилитой
iptables;
openvpn— сам сервер OpenVPN;
- зачем нужен
unzip, попробуй догадаться сам. 🙂
Базовая защита
Поскольку китайские боты и скрипт-киддиз не дремлют и, скорее всего, уже сейчас пробуют подобрать пароль к твоему серверу, перенесем
sshd на другой порт и запретим логин от рута. Перед тем как это сделать, нужно убедиться, что в системе существует другой пользователь с доступом по SSH или добавить нового и установить для него пароль.
$ useradd -G wheel -m eakj
$ passwd eakj
где
eakj — имя пользователя. В идеале нужно использовать ключи SSH, но в этом случае обойдемся паролем. Не забудь проверить, раскомментирована ли строчка
%wheel ALL=(ALL) ALL в файле
/etc/sudoers. Теперь изменим следующие директивы в файле
/etc/ssh/sshd_config:
Port 12222
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication yes
Перечитаем конфиги (
systemctl reload sshd), убедимся, что sshd поднялся без проблем (
systemctl status sshd), и попробуем открыть дополнительную сессию SSH, не закрывая текущей.
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