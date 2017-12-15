Восемнадцать лет мы делаем лучшее во всем русскоязычном пространстве издание по IT и информационной безопасности. Те, кто начал читать наш журнал в старшей школе, за эти годы успели обрасти женой, бородой и рублевой ипотекой :). Традиционно раз в год мы посвящаем эту статью нашим дорогим читателям — а именно тем из них, которые не прочь бы стать нашими авторами!

Как понять, что я вам нужен?

Ты прочел «Хакер» и удивился, что тема N почему-то в нем не раскрыта. Мы об этом не написали, а должны были! И ты как раз можешь это сделать. Вот темы, на которые мы пишем. Пробегись, наверняка найдешь что-то по душе.

ИБ-ресерч и малварь

Ты ресерчишь 24/7, багхантишь, у тебя есть классные векторы и кейсы. И ты не прочь рассказать о них людям, получив соответствующий респект (и денег :)).

Ты интересуешься антивирусными технологиями и готов провести парочку независимых тестов.

Ты интересуешься малварью во всех (или каких-либо) ее проявлениях — от истории зловредного программного обеспечения до создания (естественно, в исследовательских целях) и разбора малвари в дизассемблере и отладчике.

Ты матерый ЦТФер, готов сделать классный райтап.

Ты ездишь по конференциям, в курсе новинок в мире взлома и защиты информации.

А может быть, ты просто классный специалист по ИБ, по конференциям не ездишь, а сидишь дома и боишься выйти в люди? Все равно годен без ограничений!

Linux

Быть может, ты матерый линуксоид силой в 2,5 мега Андрея Матвеева (или просто помнишь, кто такой Андрей Матвеев :))? Тогда добро пожаловать в рубрику Unix! Опенсорс, интересные дистрибы, хитрые трюки для линуксоидов — вот то, про что пишут в этой рубрике.

Кодинг

Интересует программирование во всех его проявлениях (кроме хеллоуворлдов, передирания официальных мануалов и Википедии)? Значит, пригодишься!

PC Zone

Тебе близок гиковский образ жизни и досуг уровня «продвинутого пользователя»? Добро пожаловать в рубрику PC ZONE! Игры с консолью, эксперименты с прошивками, нетрадиционный секс с традиционными операционками и программным обеспечением — все это контент этой рубрики. Если хочешь поделиться своим богатым опытом, срочно пиши Андрею Письменному, он поможет превратить твои уникальные знания в статью.

Mobile

Любишь ковыряться в мобильных устройствах (нет, мы пока не про паяльник)? Отлично, есть рубрика MOBILE! Обзоры, тюнинг, твикинг, прошивки и оптимизация — вот ключевые слова, которые наполняют радостью сердце редактора рубрики Евгения Зобнина.

Admin

Ты админ и в курсе того, о чем у нас пишут в рубрике Syn/Ack, — го к нам! Винда, Линукс, BSD, Солярка — все пойдет, главное, чтобы интересно и применимо на практике.

Hardware

Любишь в хорошем смысле поработать руками? У нас есть рубрика HARDWARE. В ней мы паяем, собираем, разводим и травим баги термопастой. А также мучаем Ардуино, STM32, сражаемся с багами CubeMX и вообще всячески угораем по хардварной стороне вопроса. Главное — что-то прикольное на выходе, а не какие-нибудь дурацкие переписывания даташитов.

Я технарь, а не журналист. Получится ли у меня написать статью?

Главное в нашем деле — знания по теме, а не корочки журналиста. Специально обученных журналистов мы гоним в шею. Знаешь тему — значит, и написать сможешь. Не умеешь — научим, не хочешь — заставим, накосячишь — отредактируем. Не зря же у нас работают редакторы рубрик, шеф-редактор, выпускающий редактор, литературный редактор, ответственный редактор и главный редактор!

Хочу карму, репутацию, чмаки и симпу. И чтобы меня комментили!

Свою законную жатву в виде просмотров и лайков ты можешь собрать прямо под опубликованной статьей на сайте. Кроме того, мы делаем репосты наших материалов в соцсети, выходим в PDF, на мобильных устройствах и в Телеграме.

Так у вас поди и денежки платят?

А то! И не 60 рублей за 1000 символов, как фрилансерам-копирайтерам :). А некоторое количество килорублей за статью, в зависимости от качества и актуальности поднятой темы.

Как мне узнать, качественно ли написана моя статья?

Качество и актуальность контента можешь оценить ты, как специалист в теме, и, разумеется, редактор — он в случае чего подскажет, что улучшить. Помни, что мы проверим статью на плагиат: копипаста из интернета в журнал не пройдет! Ну и конечно, не забудь прогнать свою статью через спеллчекер и заодно через glvrd.ru, чтобы повысить литературность (хотя бы баллов до семи).

Уговорили, каков план действий, что делать, кому писать?

Придумываешь актуальную тему. Не стоит писать письма в духе: «Эй, ребята, какие темы у вас есть, что вам написать?» — по той простой причине, что мы не в курсе твоих личных предпочтений. Придумывай «под себя» комфортную тему и презентуй ее нам. Придумал? Отлично! Приложи краткое обоснование ее актуальности и небольшой план статьи.

Зачем обоснование актуальности? А затем, что из названия статьи это не всегда ясно. Представляешь, сидит за компьютером такой мрачный и усталый редактор, курит сигару, попивает виски, поплевывает на пол, читает почту и приговаривает: «Вот ведь отстой, ну кто же такое пишет… и тут отстой, и тут тоже отстой, и это тоже отст… хотя подождите, не отстой! Да-а… хорошая тема! И правда, хорошая!» Вот то-то!

После согласования темы ты получаешь от редактора правила оформления (мы используем Markdown с некоторыми особенностями), срок для черновика и срок для чистовика. Пишешь статью, сдаешь, радуешься.

Редактор читает статью, принимает ее или отправляет на доработку (по статистике, более 80% статей после серии доработок все-таки попадают в журнал).

Ждешь публикации своей статьи и выплаты гонорара. Статья выходит в свет, ты открываешь наш сайт, видишь свою фотографию, блог и мыло в заголовке, на тебя сваливается всемирная известность, на тебя заглядываются девушки (и парни! — Прим. женской половины Х), ты становишься популярен у работодателей, тебя избирают президентом мира и повелителем галактики.

Все понял, я готов стать президентом мира. Кому писать?

Вот эти парни. Если боишься ошибиться, пиши всем сразу, разберемся.