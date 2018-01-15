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Немного о Linux namespaces
В Linux реализована функция пространства имен (namespace), которая отвечает за изоляцию разных ресурсов системы. Она вовсю применяется в проектах контейнеризации, например таких как Docker. Существует несколько типов пространств имен: pid, net, mnt, user, uts, ipc.
Нас интересует пространство имен для сетей (netns), которое изолирует сетевые ресурсы. Для каждого netns можно назначать: свои интерфейсы, наборы IP-адресов и портов (сокеты), таблицы маршрутизации, правила файрвола и так далее. Есть возможность перемещать интерфейсы из одного netns в другой. Физический интерфейс (например, eth0) может находиться одновременно только в одном netns.
Изначально все интерфейсы и процессы содержатся в исходном (initial) netns, у него нет конкретного имени, и он не отображается в списке. После освобождения какого-либо netns все физические интерфейсы, которые были в нем, возвращаются в initial netns. Освобождение происходит после завершения последнего процесса в этом netns. Например, даже если удалить конкретный netns, но процесс, запущенный в нем, будет активным, физический интерфейс не перенесется обратно в исходный netns до тех пор, пока процесс не будет завершен. Рассмотрим этот вариант позже.
Введение в курс
Именно netns поможет нам в туннелировании трафика отдельных приложений. Для начала нужно немного разобраться в командах управления.
База netns
За контроль netns отвечает утилита
ip из пакета
iproute2. Для соединения netns между собой можно использовать пару виртуальных интерфейсов veth. Рассмотрим пример создания нескольких netns и их соединения. Для этого выполним
$ sudo ip netns add ns_1
$ sudo ip netns add ns_2
Наличие этих netns смотри командой
ip netns list или просто
ip netns, так как
list — действие по умолчанию. Добавим виртуальную пару при помощи команды
$ sudo ip link add dev virt01 type veth peer name virt02
Интерфейсы добавились, теперь переместим
virt01 в netns
ns_1, а
virt02 — в
ns_2.
$ sudo ip link set virt01 netns ns_1
$ sudo ip link set virt02 netns ns_2
Если не появилось сообщений об ошибках, значит, все прошло успешно. Для выполнения команды внутри netns используется команда
$ sudo ip netns exec <имя netns> <команда для выполнения>
Например, посмотреть список доступных интерфейсов внутри netns
ns_1 можно при помощи
$ sudo ip netns exec ns_1 ip link
Почитав
man, узнаем, что выполнять команды
ip внутри netns можно при помощи
$ sudo ip -n <имя netns>, а значит,
$ sudo ip netns exec ns_1 ip link заменяем на
$ sudo ip -n ns_1 link.
По умолчанию интерфейсы, созданные или перемещенные в netns, пребывают в отключенном состоянии, даже
lo.
Добавим нашим интерфейсам
virt01 и
virt02 по IP-адресу и переведем их в состояние
UP. Для этого воспользуемся «прокачанной» командой, подсмотренной в
man:
$ sudo ip -n ns_1 addr add 10.0.0.1/24 dev virt01
$ sudo ip -n ns_2 addr add 10.0.0.2/24 dev virt02
$ sudo ip -n ns_1 link set dev virt01 up
$ sudo ip -n ns_2 link set dev virt02 up
$ sudo ip -n ns_1 addr show
$ sudo ip -n ns_2 addr show
Как я уже говорил, у каждой netns своя таблица маршрутизации, проверим это.
Для проверки связи между
ns_1 и
ns_2 воспользуемся командой
ping.
$ sudo ip netns exec ns_1 ping -c 4 10.0.0.2
Как ты помнишь, адрес 10.0.0.2 принадлежит интерфейсу
virt02, который находится в
ns_2. Похожим способом netns соединяют с физическим
eth0.
Выполнение команд и запуск процессов внутри netns
Как ты помнишь, команды внутри netns выполняются при помощи
$ sudo ip netns exec <имя netns> <команда>
Чтобы не писать все это каждый раз, запустим
bash!
$ sudo ip netns exec ns_1 bash
После этого все команды будут исполняться внутри netns — заодно и проверим ситуацию с файрволом. Чтобы вернуться, пиши
exit или
CTRL + D.
У меня всегда присутствуют правила в файрволе, так что это точно отдельный набор. 😉
Перейдем к примеру с возвращением физического интерфейса в initial netns. Для этого проверим текущее расположение
enp0s3 и перенесем его в
ns_2.
$ sudo ip link set dev enp0s3 netns ns_2
Поднимем его в netns
ns_2 и запустим WireShark от имени пользователя (eakj) там же.
$ sudo ip -n ns_2 link set dev enp0s3 up
$ sudo ip -n ns_2 link
$ sudo ip netns exec ns_2 sudo -u eakj wireshark 2>/dev/null &
Теперь удалим netns
ns_2 и посмотрим, вернется ли
enp0s3 в initial netns:
$ sudo ip netns del ns_2
Закроем WireShark и посмотрим, даст ли это результат.
Этого должно быть достаточно, чтобы понять, как работают netns и как ими управлять. Перейдем к OpenVPN.
Разбираемся с OpenVPN
Не так давно я писал о том, как поднять собственный OpenVPN на арендованном сервере. Если ты следовал гайду, то у тебя уже настроен клиентский файл, который можно использовать. Конфигурационные файлы других VPN-провайдеров тоже подойдут, так как никаких изменений на сервере делать не придется.
Изменение клиентского конфига
Познакомимся с новыми директивами OpenVPN.
ifconfig-noexec— запрещает клиенту автоматическое выполнение
ifconfigдля добавления IP-адреса интерфейсу
tun. Вместо этого передаст нужные параметры в качестве переменных окружения.
route-noexec— та же ситуация, что и с
ifconfig-noexec, только вместо IP он не будет добавлять маршруты. Необходимые параметры передадутся.
route-up /полный/путь/к/скриптуотправит на скрипт переменной окружения
$script_typeстроку
route-up.
up /полный/путь/к/скрипту— то же, что и
route-up, только передаст строку
upпосле поднятия интерфейса tun/tap. Выполняется до директивы
user, которая должна понизить наши привилегии.
down /полный/путь/к/скрипту— то же, что и
route-up, только строку
down, после удаления интерфейса tun/tap. Выполняется после директивы
user!
script-security 2позволит исполнять кастомные скрипты.
Полный список передаваемых переменных окружения можно посмотреть в
man openvpn, секция Environmental Variables.
Надеюсь, ты обратил внимание на жирный шрифт. Директива
up добавит наш netns,
down — удалит. Для добавления и удаления netns нужны права рута. Это не проблема в случае с
up, поскольку она исполняется перед
user, а та, в свою очередь, понижает права до
nobody. А вот с
down явно будут проблемы, так как пользователь
nobody не сможет удалить netns. Поэтому первым делом в клиентском конфиге закомментируй или удали строчки
user nobody
group nobody
и добавь новые директивы. Пример немного измененного скрипта из прошлой статьи:
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