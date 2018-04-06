Противостояние российских властей и разработчиков мессенджера Telegram (компания Telegram Messenger LLP) продолжается. Сегодня, 6 апреля 2018 года, стало известно, что представители Роскомнадзора подали исковое заявление в суд, и требуют ограничить доступ к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Говоря проще – Роскомнадзор требует блокировки Telegram.

На сайте регулятора сообщается, что «исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона».

Напомню, что 20 марта 2018 года представители Telegram проиграли властям в суде. Telegram Messenger LLP заручилась поддержкой юристов международной правозащитной группы «Агора», и обратилась в суд с требованием признать незаконным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 («Об утверждении Порядка представления организаторами распространения информации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в Федеральную службу безопасности Российской Федерации информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Фактически компания попыталась доказать, что данный приказ противоречит закону об информации, закону о ФСБ, а также принят неуполномоченным органом с превышением полномочий.

Решение суда, принятое не в пользу Telegram Messenger LLP, по сути, стало первым этапом на пути к блокировке мессенджера. Согласно закону, на выполнение требований закона Telegram Messenger LLP отводилось 15 дней, после чего представители Роскомнадзора могли обратиться в суд с требованием заблокировать Telegram. Пятнадцатидневный срок истек 4 апреля 2018 года.

Ранее на этой неделе представитель международной правозащитной группы «Агора», Павел Чиков, сообщал, что от лица разработчиков Telegram в Роскомнадзор было направлено официальное письмо, поясняющее, почему мессенджер не может предоставить ключи шифрования в чье-либо распоряжение (включая российские силовые структуры).

В письме юристы Telegram Messenger LLP еще раз объяснили, что Telegram обладает распределенной инфраструктурой, а подсистемы мессенджера управляются различными юридическими лицами и рассредоточены по разным странам мира. Также представителям регулятора напомнили о том, как вообще работает шифрование в современных мессенджерах, и почему разработчики Telegram не имеют технической возможности выполнить требования властей и передать ключи шифрования в распоряжение ФСБ.

Кроме того, 3 апреля 2018 года за Telegram «заступилась» группа членов Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Члены СПЧ предупредили, что блокировка мессенджера нарушит права и законные интересы примерно 15 млн российских пользователей, а также нанесет экономический вреда инвесторам, вкладывавшим средства в развитие Telegram-каналов и размещающим в Telegram рекламу.

Но, к сожалению, невзирая на все вышеописанное, представители Роскомнадзора все же обратись в суд с иском о блокировке мессенджера. Впрочем, ожидать скорой блокировки Telegram вряд ли стоит. Дело в том, ранее представители «Агоры» пообещали оспаривать судебные решения, подавать апелляции, а также юристы уже обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на Мировой суд Мещанского района Москвы (еще в октябре прошлого года суд оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 000 рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей).

Таким образом, после принятия судебного решения о блокировке мессенджера юристы Telegram будут его оспаривать. Если апелляция «провалится», блокировку утвердят повторно, Роскомнадзор направит разработчикам мессенджера еще одно предупреждение, и только после его невыполнения дело дойдет до фактической процедуры блокировки.

Павел Чиков уже сообщил официальную позицию юристов «Агоры», цитируя адвоката Рамиля Ахметгалиева:

«Иска Роскомнадзора на руках нет. На сайте Таганского суда такого дела пока нет. Будет иск, будет понятно, в каком порядке пройдет разбирательство, какие основания и так далее. Telegram подготовит возражения на иск, все документы, как всегда, будут опубликованы. Позиция Telegram остается прежней — требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно».

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев так же прокомментировал сложившуюся ситуацию и назвал блокировку мессенджера технологически сложной, добавив, что она так же создаст неудобства для пользователей.

«Рассматривать всерьез блокировку смешно с точки зрения технологий, а значительные неудобства для простых пользователей это может создать. Недоступность, например, получения приложений из электронного магазина, неудобства в прохождении сообщений в сервисе может вызвать некоторое отторжение у пользователей. [Но] группа апологетов сервиса в любом случае останется и будет его использовать, поскольку появятся новые механизмы, приложения, предложенные разработчиками, которые позволят решить возникшие проблемы. Это будет война щитов и мечей в какой-то степени бессмысленная и алогичная», — заявил Мариничев «Интерфаксу».

На вопрос журналистов, почему претензии предъявлены именно Telegram, а не другим мессенджерам, интернет-омбудсмен сказал: «Тотально исполнить законодательство, которое у нас есть, не может ни Роскомнадзор, никто. Поэтому у нас используется выборочное применение и договорная позиция со всеми крупными сервисами о применении требований закона».

Высказался о происходящем и глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Он сообщил, что исход этого противостояния должен стать правовым прецедентом, который поможет прояснить практику применения приказа.

«Такой прецедент он новый, никогда такого не было. Никто наверняка не знает, как это правильно должно работать. Действительно идет некая дискуссия, там есть что передавать, нет чего передавать, нужно все-таки дождаться официального рассмотрения этих процедур. Возможно, потребуется что-то менять в нормативных актах. Я очень рассчитываю, что это будет все-таки рассмотрено на площадке того или иного суда, потому что судебное решение в каком-то смысле подтвердит или опровергнет те или иные нормы, которые сегодня в правовых актах есть», — говорит Никифоров.

Между тем, советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рекомендовал пользователям в случае блокировки Telegram переходить на мессенджер ICQ.