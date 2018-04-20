Возможно, ты уже пользовался дистрибутивом Tails или даже запускаешь его ежедневно. Но это не единственная операционка, способная скрыть твое присутствие в сети и помогающая обойти региональные блокировки. В этой статье мы изучим пять конкурентов Tails, каждый — со своими интересными особенностями.

WARNING Длительная и полная анонимность практически недостижима на практике. Более того, настойчивые попытки ее добиться гарантированно привлекут к тебе внимание. Подробнее см. проект XKeyscore. О нем и его наследии в NSA и GCHQ можно почитать на onion-ресурсах.

Составляющие приватности

Опытный хакер-линуксоид самостоятельно сделает операционку под свои нужды, нафарширует ее любимыми инструментами и зашифрует каждый бит. Однако это займет уйму времени, а потому данный способ подходит лишь самым красноглазым. Для всех остальных есть готовые варианты, в которых уже продуманы тысячи мелочей, собраны и настроены проверенные средства защиты приватности.

При внешнем разнообразии эти дистрибутивы имеют много общих черт, поскольку сохранение тайны личной жизни построено на одинаковых подходах. Обеспечение приватности состоит из следующих этапов, которые решаются на локальном и сетевом уровне:

гарантированное удаление следов работы и любых уникальных (а значит — потенциально компрометирующих) данных, использованных во время сеанса;

шифрование тех данных, которые нужно сохранить (например, электронные кошельки, документы, аудиовидеозаписи, прочие личные файлы и конфиги);

сокрытие самого факта хранения зашифрованных данных (методами стеганографии и их маскировкой среди более заметных криптоконтейнеров, заведомо не содержащих ценной информации);

изоляция приложений и выделение некоторых сервисов в отдельные виртуальные машины (sandbox, Xen, VirtualBox и другие средства виртуализации) для снижения вероятности деанонимизации при заражении трояном;

патчи ядра для усиленного контроля за взаимодействием процессов и сведения к минимуму риска деанонимизации через эксплоиты;

средства экстренного завершения работы ОС с быстрым удалением наиболее компрометирующих данных на случай угрозы физического изъятия загрузочного накопителя;

ранняя подмена MAC-адреса сетевых устройств (обычно она происходит еще на этапе загрузки);

предотвращение раскрытия IP-адреса (контроль состояния VPN, anti DNS leak, фильтрация скриптов, использование цепочки прокси-серверов с высокой анонимностью, проксирование трафика всех приложений через Tor и т. п.);

реализация анонимных каналов связи (чаты, почта, обмен файлами);

обход региональных блокировок (автоматическая настройка использования публичных DNS-серверов, бесплатных VPN, быстрых прокси, Tor, I2P, Freenet).

Разумеется, каждый конкретный дистрибутив имеет свои ограничения и не предоставляет все перечисленные выше инструменты в одной сборке, но это и не требуется на практике. Многие пункты в данном списке дублируют функциональность друг друга либо вовсе взаимоисключающи.

INFO Мы не будем рассуждать о человеческом факторе, который сводит на нет надежность любой системы. Ограничимся техническими аспектами и просто напомним, что не существует средств, полностью запрещающих людям совершать ошибки.

Kodachi

В прошлом выпуске мы разбирали дистрибутивы для форензики, а Kodachi позиционируется как anti-forensic-разработка, затрудняющая криминалистический анализ твоих накопителей и оперативной памяти. Технически это еще один форк Debian, ориентированный на приватность. В чем-то он даже более продуман, чем популярный Tails.

Последняя стабильная версия Kodachi 3.7 была написана в январе прошлого года. Операционка родом из Омана (где с интернет-цензурой знакомы не понаслышке), что добавляет ей колорита.

В качестве среды рабочего стола для Kodachi была выбрана Xfce, а общий интерфейс операционки стилизован под macOS. Статус подключения к Tor и VPN, а также большинство текущих параметров загрузки системы выводятся в режиме реального времени и отображаются прямо на рабочем столе.

Среди ключевых особенностей Kodachi — принудительное туннелирование трафика через Tor и VPN, причем бесплатный VPN уже настроен.

Плюс в Kodachi интегрирована поддержка DNScrypt — это протокол и одноименная утилита, шифрующая запросы к серверам OpenDNS методами эллиптической криптографии. Она устраняет целый ряд типичных проблем, вроде DNS leak и оставления следов работы в сети на серверах провайдера.

Другое отличие Kodachi — интегрированный Multi Tor для быстрой смены выходных узлов с выбором определенной страны и PeerGuardian для сокрытия своего IP-адреса в Р2Р-сетях (а также блокировки сетевых узлов из длинного черного списка).

Помимо PeerGuardian, в качестве брандмауэра используется Uncomplicated Firewall (uwf) с графической оболочкой guwf .

Приложения в Kodachi легко изолировать при помощи встроенной песочницы Firejail (о ней мы уже рассказывали). Особенно рекомендуется делать это для браузера, почты и мессенджера.

Операционка плотно нафарширована средствами криптографии (TrueCrypt, VeraCrypt, KeePass, GnuPG, Enigmail, Seahorse, GNU Privacy Guard Assistant) и заметания следов (BleachBit, Nepomuk Cleaner, Nautilus-wipe).

В Kodachi реализована защита от атаки методом холодной перезагрузки. Во время cold boot attack можно частично восстановить данные, недавно (секунды назад) хранившиеся в оперативной памяти. Чтобы этого избежать, Kodachi затирает оперативную память случайными данными при выключении компьютера.

Инструменты быстрого реагирования собраны в разделе Panic room . В нем есть программы затирания данных на диске и в оперативной памяти, перезапуска сетевых подключений, блокировки экрана (xtrlock) и даже команда полного уничтожения операционки.

Kodachi работает с USB-Flash как типичный Live-дистрибутив (чтобы не оставлять следов на локальном компьютере), но при желании ты можешь запустить ее в виртуалке (если доверяешь основной ОС). В любом случае по умолчанию ты логинишься как пользователь с именем kodachi и паролем r@@t00 . Чтобы использовать sudo, введи username root и такой же пароль r@@t00 .

MOFO Linux

Это быстро развивающаяся и солидно нафаршированная ОС на базе Ubuntu. Прямо «из коробки» она предлагает SoftEther VPN и OpenVPN с автоматическим определением пятнадцати самых быстрых (не обязательно ближайших к тебе) бесплатных серверов. Указывается их пинг до тебя, до сайта google.com и пропускная способность канала.

Помимо Tor и VPN, MOFO поддерживает I2P плюс Lantern и Psiphon, как шустрые прокси. Правда, сейчас Psiphon глючит, а у Lantern без ограничения скорости на бесплатном тарифе доступно только 500 Мбайт в месяц, но всегда можно купить платный аккаунт.

Прямо из графического меню в пару кликов устанавливается клиент Freenet — одноранговой анонимной сети с распределенным хранением зашифрованных данных. В ней есть свои сайты и форумы, которые практически невозможно цензурировать.

В MOFO добавлена ссылка на установку пакета поддержки распределенной файловой системы IPFS (Interplanetary File System), созданной на основе технологий P2P. Благодаря IPFS можно расшаривать локальные файлы и создавать сайты, которые не исчезнут из-за блокировок (об IPFS мы тоже уже писали). MOFO также поддерживает сетевой протокол Cjdns. С его помощью можно создать виртуальную IPv6-сеть с шифрованием трафика.

Криптографическую защиту личных данных в MOFO обеспечивает eCryptfs — многоуровневая файловая система с шифрованием на лету. Она работает поверх существующей ФС (ext3, ext4 или XFS) и не требует создания специального раздела.

Дополнительно в MOFO предустановлена утилита ZuluCrypt с поддержкой формата криптоконтейнеров TrueCrypt и VeraCrypt.

На момент тестирования была доступна версия mofolinux-6.0 от 18 февраля 2018 года. По умолчанию пароль администратора не задан.