Джон Макафи — пионер криптобезопасности, миллионер и криптоэнтузиаст. Начав карьеру полвека назад, он и сейчас будоражит общественность и рынки своими прогнозами и всегда готов к активным действиям. Что движет этим непростым человеком? Нонконформизм, алчность, честолюбие, жажда внимания, паранойя? Мы пройдемся по цветастому послужному списку Макафи, а ты выберешь сам!

Джон Макафи: человек и антивирус

Макафи родился в живописном местечке Форест-оф-Дин британского графства Глостершир в год окончания Второй мировой войны. Вскоре семья переехала в США, штат Виргиния. Отец, работавший геодезистом, страдал алкоголизмом. Джону было пятнадцать лет, когда отец покончил с собой. Во многих интервью Макафи говорил, что каждое утро просыпается с этим фактом.

«Если ты помнишь шестидесятые — тебя в них не было» — гласит старая американская присказка. Оставим за кадром, как Джон Макафи провел «лето любви» с «Марией и Хуаной». В конце шестидесятых Макафи работает в компании, кодирующей перфокарты. Здесь он обучается основам программирования. В железнодорожной компании Missouri Pacific Railroad на новейшем мейнфрейме IBM он настраивает расписание движения поездов, параллельно употребляя тяжелые психоделики. Пришлось уволиться, чтобы не пустить поезда под откос.

Макафи переезжает в Кремниевую долину в начале семидесятых. Работает программистом в одной из лабораторий NASA, проектировщиком программного обеспечения в компании UNIVAC, архитектором операционных систем в Xerox, консультантом по программному обеспечению в Computer Sciences Corporation и Booz Allen Hamilton. В качестве допинга Макафи использует традиционный шотландский виски и набирающий популярность кокаин.

Восьмидесятые, начало информационной эры. Джону Макафи уже тридцать пять, и он решил подзавязать с наркотиками. По легенде, во время работы в аэрокосмической компании Lockheed наш герой знакомится с первым компьютерным вирусом для MS-DOS — Brain, разработанным братьями Амжадом и Базитом Алви из Пакистана. Программа должна была наказать местных пиратов, ворующих ПО у их фирмы. Неожиданно для всех Brain вышел за границы Пакистана, и заражения начались по всему миру. Летом 1987-го только в США вирус подхватили восемнадцать тысяч компьютеров.

Я неплохо разбираюсь в людях. Почему появляются граффити на стенах? Людям нравится портить вещи. Хакеры будут всегда

Это вдохновило Макафи открыть антивирусную компанию — McAfee Associates. Распространять софт по модели shareware — тоже его идея. К концу восьмидесятых компания, первоначально базирующаяся в его собственном доме, приносит Макафи пять миллионов вечно мертвых президентов в год. Его антивирусные программы используют крупнейшие в мире предприятия, но его компании все еще нет в их числе. В 1992 году он проводит свою первую масштабную пиар-акцию. С вирусом Michelangelo, угрожающим всему прогрессивному человечеству, Макафи нагнетает не хуже, чем Ванга с апокалипсисом.

Шестого марта до пяти миллионов компьютеров могут быть уничтожены вирусом Микеланджело!

Все мировые СМИ цитировали Джона Макафи, напряжение с каждым днем нарастало, но обещанная «бомба» так и не взорвалась.

WWW Двадцать лет спустя сотрудники компании Sophos вспоминают, как это было.

Единственным конкурентом компании Джона Макафи на американском рынке была Peter Norton Computing (в 1990 году поглощена Symantec), предлагавшая тогда некоммерческие продукты. McAfee Associates успешно выходит на биржу и становится многомиллиардным бизнесом. Спустя два года Макафи продает свои акции за сто миллионов долларов, красиво завершив свою первую большую игру.

В результате множества слияний и поглощений McAfee наращивает обороты. В 2010 году пищевая цепочка доходит до такой акулы, как Intel: после продолжительных переговоров она выкупает акции McAfee за 7,68 миллиарда долларов. К тому моменту McAfee — уже вторая по доходности в мире антивирусная компания и занимает 7% от глобального рынка. Юристы новой дочки Intel даже пытаются в судебном порядке запретить Джону Макафи использовать собственную фамилию как бренд. В итоге стороны пришли к полюбовному соглашению, в соответствии с которым запрет касается только сферы информационной безопасности.

Тем временем у подавляющего большинства юзеров McAfee вызывает стойкую ассоциацию с назойливой программой, которая по умолчанию устанавливается с десятитысячным обновлением браузерного плагина Adobe Flash Player. Макафи надоели письма с проклятиями, тем более к продукту он уже больше двадцати лет не имеет никакого отношения. Ответом стал дивный ролик «Как удалить антивирус Макафи». Обязательно посмотри, если еще не видел!

Йога и аэротрекинг

После продажи компании Джон Макафи пишет книги о йоге и занимается аэротрекингом. Макафи — автор целого направления так называемой реляционной йоги (это больше философское учение, чем техника, но вовсе не о базах данных, как ты мог подумать). На Amazon можно приобрести обучающие DVD гуру.

В штатах Аризона и Нью-Мексико миллионер скупает шестьдесят гектаров земли под взлетные полосы, заправки и летную школу. Создает неформальное объединение «Небесные цыгане». Подробнее про аэротрекинг можешь почитать в статье «Популярной механики». Скажу только, что это синоним слов «адреналин» и «драйв», а ролики аэротрекеров идеально ложатся на Gogol Bordello.

Была неделя, когда мы устроили „покатушки“ для двухсот человек, включая одну 86-летнюю бабульку. Это был самый счастливый день в ее жизни!

«Крутые пике» закончились трагически. 22-летний племянник Макафи Джоэль Битоу разбился во время полета на мотодельтаплане о скалы каньона Смерти. Вместе с ним погиб 61-летний пассажир Роберт Гилсон, семья которого впоследствии подала иск на пять миллионов долларов из-за того, что Макафи допустил недостаточно опытного Битоу к полетам. Роберт Гилсон был ветераном ВВС, который незадолго до присоединения к «Небесным цыганам» серьезно переболел менингитом и даже впадал в кому.

Если бы у тебя было сто миллионов долларов, как бы ты ими распорядился? Промотал бы, как Макафи, или еще лучше!

Немедленно основал бы новую компанию. Деньги — это не цель, а средство

Постарался бы поумнее инвестировать и тратить с умом

Оставил бы себе на жизнь, а остальное отдал бы на благотворительность

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Белиз

Мировой финансовый кризис 2008-го в Соединенных Штатах ударил не только по стриптизершам, имеющим по две ипотеки. Почти все свое состояние потерял и Джон Макафи, инвестировавший в недвижимость по всей стране. Мессенджер PowWow, над которым он работал, продан дотком-инкубатору CMGI еще в 1999 году.

INFO PowWow был во многом инновационным продуктом: поддерживал VoIP-телефонию, групповые чаты, протоколы популярных тогда AOL Instant Messenger (AIM) и MSN Messenger.

Бывший программист и миллионер распродает активы и уезжает в Центральную Америку с амбициозной идеей лаборатории по производству натуральных антибиотиков QuorumEx. За основу было взято научное открытие мирового уровня — результаты исследования микробиологов Гринберга и Баслер о «чувстве кворума» у бактерий. Проект не был реализован.

Вообще, все, что творилось в Белизе, похоже, так и останется в Белизе. Как бы сказал Шерлок Холмс, «чрезвычайно запутанная история». Существует несколько версий развития событий: редактора журнала Wired, охотника за цветастым сюжетом Джошуа Дэвиса, написавшего биографию Макафи John McAfee’s Last Stand, правительства и официальных лиц «пиратского» Белиза и самого Макафи.

Сравнивать версии и выискивать правду будет излишне, так что пройдемся по хронологии событий, о которых известно доподлинно.