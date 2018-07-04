VPN приобретает все большую популярность — он не только позволяет обходить региональные ограничения, но и повышает безопасность, особенно если выбирать не первого попавшегося провайдера. Надежнее всего — установить VPN на свой сервер и ходить в интернет через него. К Google (вернее, Alphabet) недавно примкнул небольшой стартап Jigsaw, цель которого — сделать этот процесс максимально простым и доступным.

Outline состоит из двух частей — той, что устанавливается на сервер, и клиента, который позволяет управлять этими серверами (и потому называется «менеджер»). При первом запуске менеджер предложит выбор: создать новую учетную запись на DigitalOcean и автоматически залить сервер туда (по дороге выдают кредит в десять долларов при первой привязке карты) либо установить на другую площадку. Во втором случае тебе будет предоставлена команда, которая скачивает и запускает инсталляционный скрипт. По завершении процесса ты получишь строку с настройками — копируй ее обратно в менеджер.

Для работы сервера Outline понадобится Docker. Собственно, серверная часть — это контейнер с предварительно настроенным прокси Shadowsocks. Скрипт сам скачает все необходимое и поднимет сервер. Или не поднимет, если ты, как и я, запамятуешь, что твоя машина работает на ARM64 (такие задешево дают в Scaleway). Собранные под x86 контейнеры на нем, конечно же, не заводятся.

В общем, если с Outline у тебя тоже не сложится, то остается еще масса других вариантов. Например, штука под названием Algo при помощи Ansible развернет VPN на свежем инстансе без всяких контейнеров.

Или же можешь поставить OpenVPN своими руками, не полагаясь на автоматику. У нас, кстати, было интересное руководство о том, как, добавив к нему stunnel, можно получить еще и защиту от глубокой инспекции пакетов.