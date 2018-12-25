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Сначала определимся с критериями, на которые будем смотреть. Я предлагаю выдвигать такие требования.
- SSL-сертификация доменов. Если с ней есть проблемы, то возможны атаки типа MITM.
- Отсутствие подстав в лицензионном соглашении. Провайдер, для которого приватность пользователей не пустой звук, не должен пытаться заставить тебя соглашаться на что угодно.
- Поддержка стойкого шифрования и современных протоколов. В некоторых странах при помощи DPI-аппаратуры успешно блокируются стандартные типы подключения, такие как PPTP, L2TP IKEv1, OpenVPN UDP и прочие. Уважающий себя провайдер должен предоставлять пути обхода. Что касается шифрования, здесь все индивидуально. Отмечу лишь, что протокол PPTP, используемый вкупе с MS-CHAP, был взломан в 2012 году. С тех пор любой человек, заплатив 17 долларов, имеет возможность дешифровать трафик.
CyberGhost VPN
CyberGhostVPN — немецко-румынский сервис, ведущий свою деятельность с 2007 года. Немногие остаются на плаву столько времени. Этот сервис предлагает три типа подключения: L2TP, OpenVPN, IPSec.
Способы обхода блокировок отсутствуют. Есть лишь возможность подключения по протоколу TCP на 443-м порте при использовании OpenVPN, что уже неэффективно в странах с DPI. SSL-сертификат ресурсу выдан компанией Comodo и действителен до 23.02.2019.
Два года назад CyberGhost оказался в центре скандала. Одно из обновлений его клиента устанавливало на машины пользователя корневой SSL-сертификат. Чем это плохо? Дело в том, что, когда ты устанавливаешь соединение по HTTPS, твои данные защищаются протоколом SSL/TLS, который подтверждается специальным сертификатом, выданным уполномоченной компанией. Браузер сверяется со списком сертификатов ОС и, если все сходится, разрешает войти на сайт. Обновление CyberGhost добавляло свой сертификат в этот список, что открыло возможность атаки типа man in the middle.
Компания поспешила выпустить опровержение, однако позже вскрылась другая проблема: фирменный клиент для Windows логирует системные данные компьютера, такие как название видеочипа, модель процессора и имя пользователя. Что тут сказать? Репутация подпорчена.
Что касается Privacy Policy, тут все очень интересно. В статье из своей базы знаний руководство сервера отчетливо и без ужимок заявляет о том, что логи не ведутся. Однако просмотр «политики конфиденциальности» вызвал у меня определенные вопросы.
В «анонимизацию» IP верится с трудом, да и остальное не вызывает теплых чувств. Любой сбор данных противоречит ответу в базе знаний, где заявлено, что логов нет.
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