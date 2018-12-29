Содержание статьи
- Поисковики
- Каталоги — карты Tor
- Даркнет образовательный
- Даркнет — друг торрентов
- Онлайн-магазины, в которых не принимают карты
- Словарь терминов
- Что еще бывает на торговых площадках
- Хакерские форумы
- Популярные услуги и товары
- Общение
- Другие места для общения
- Деньги в даркнете: кошелек или лук!
- Скам в .onion
- Конец приключения
WARNING
Вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Ни редакция, ни автор не призывают к использованию полученных знаний в практических целях и не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный материалами данной статьи.
Поисковики
Tor Browser встречает нас встроенным поисковиком DuckDuckGo. С точки зрения приватности — отличный выбор, но ищет DDG исключительно по открытому интернету, так что в наших изысканиях он не пригодится.
Впрочем, в даркнете своих поисковиков чуть ли не больше, чем в клирнете. Среди самых популярных: Ahmia, Candle и Torch. Были еще хорошие поисковики под названием Grams и Fess, но по неизвестным причинам они сейчас недоступны. Каждый из них выдает разные результаты по одним и тем же запросам, так что лучше иметь в закладках все три ресурса.
INFO
В этой статье мы сконцентрируемся на том, что доступно в .onion, так что если хочешь переходить по ссылкам, то тебе понадобится Tor Browser.
Первым я обычно пускаю в ход Candle — это не самый известный поисковик, зато на нем нет рекламы сторонних ресурсов и релевантность результатов, по моим ощущениям, выше, чем у того же Torch. С другой стороны, даже нерелевантные ссылки подчас интересны.
Torch, как и предвещает его название, постоянно выдает ссылки на ресурсы, связанные с наркоторговлей. Также он совершенно не понимает кириллицу и успел испортить себе репутацию рекламой самых сомнительных сайтов.
Поисковик Ahmia отличается тем, что он доступен как в даркнете, так и в клирнете. Релевантность выдачи при этом (субъективно) не очень высокая: как и Torch, он часто выдает ссылки, которые никак не относятся к теме поиска.
Однако если мы решили изучить таинственный мир даркнета, то поисковики тут помогут слабо — слишком уж мало ресурсов доступно для индексации. Иногда поисковик даже может завести не туда, выдав ссылку на фейковый проект.
INFO
Читай также наш отчет за 2016 год: «Секреты Даркнета. Ищем полезное в скрытых сервисах Tor».
Каталоги — карты Tor
Начинать изыскания я рекомендую с каталогов ссылок. Там тоже, конечно, попадется мусор и устаревшие ссылки, но выбора не так много. Из англоязычных самый известный ресурс — это The Hidden Wiki, на русском — «Годнотаба». Помимо этого, существует еще не один десяток сборников ссылок — см., например, OnionDir и Oneirun.
WARNING
Остерегайся фальшивок! Популярные сборники ссылок часто подделывают, заменяя адреса ресурсов. Подделки есть и у «Годнотабы», так что будь внимателен.
Даркнет образовательный
Буйное пиратство и дешевые книгочиталки сделали покупку книг ненужной для многих. Но правообладатели с этим вряд ли смирятся. Поэтому в клирнете ссылок на скачивание книг становится все меньше. В даркнете — другое дело: на выбор есть «Флибуста» и «Словесный Богатырь». Выбор там настолько огромный, что кажется, будто есть вообще всё.
Даркнет — друг торрентов
Еще в начале-середине нулевых торренты никто и не думал запрещать. Люди качали книги, фильмы, игры, сериалы и даже учебники и подчас даже не задумывались, что нарушают закон. Эта ситуация постепенно меняется, но даркнет становится новым прибежищем пиратства.
У торрент-трекеров и поисковиков вроде RuTor и The Pirate Bay в обязательном порядке есть ссылки в onion, которые дают пользователям возможность не обращать внимания на запреты и ограничения.
Онлайн-магазины, в которых не принимают карты
Переходим к нелегальным магазинам, которыми и славится «луковая» сеть. Что характерно, большая часть из них связана с наркоторговлей, но из песни слов не выкинешь, придется пройтись и по ним. Покупка наркотиков в интернете нынче дело заурядное: каждая старушка с лавочки во дворе уже знает, что за клады ищут подозрительные молодые люди.
WARNING
Производство, сбыт, пересылка наркотических и психотропных веществ преследуется по закону (статьи 228-231 УК РФ). Автор и редакция не несут ответственности за материалы, опубликованные по ссылкам. Переходя по ним, ты действуешь на свой страх и риск.
Если ты вдруг не слышал об этих темных делах, то поясню в двух словах. Покупатель сначала использует обменник, чтобы получить биткойны, затем с ними отправляется в магазин и приобретает желаемые вещества. Ему дают адрес и фотографию закладки, которую и предстоит отыскать.
Словарь терминов
- Склад — человек, хранящий у себя большие объемы наркотиков, реализующий их через мастер-клады — закладки с большим количеством вещества для кладмена.
- Кладмен — забирает мастер-клад, фасует вещество на клады поменьше.
- Гровер — человек, производящий наркотик. Как правило, производство устраивают в гаражах, подвалах, заброшенных фабриках и подобных местах.
- Оператор — человек, отвечающий за связь магазина с клиентом. Задача оператора — решать все возникшие вопросы, взаимодействуя с аудиторией. Иными словами, саппорт проекта.
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