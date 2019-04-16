Xakep #240. Ghidra
20 апреля 2019 года состоится международная конференция DevOpsForum 2019 в отеле Holiday Inn Moscow Sokolniki. Конференция направлена на поиск решений и инновационных инструментов эффективного взаимодействия бизнеса, специалистов по разработке и информационно-технологическому обслуживанию. Ключевая цель — трансформация DevOps-идей в эффективные бизнес-решения!
DevOpsForum это:
- 2 тематических стека — Biz&Tech
- 3 keynote
- 7 фундаментальных докладов
- 1 пленарная сессия
- 8 игнайтов
- 5 мастер-классов
- 400+ участников со всей России и стран СНГ
- ведущие спикеры из 5 стран
- открытый микрофон и нетворкинг
- «круглый стол» для VIP-участников
- призы и подарки
Специальные гости открытия конференции:
Сергей Путятинский, Московский кредитный банк, Заместитель Председателя, руководитель операционно-технологического блока.
Кирилл Меньшов, Ростелеком, Старший вице-президент по информационным технологиям, член Правления.
В программе:
Keynote:
- ДевОпс 10 Лет Спустя: Что Дальше? Ant Weiss, Otomato, Израиль
- Management sucks: why won't they listen to me? Carlos Leon, Нидерланды
- If-then-maybe Mark Smalley, Нидерланды
Мастер-классы:
- Тут всю систему менять надо: чиним сломанные k8s кластеры вместе с сертифицированными слесарями Вадим Рутковский, RedHat, Чехия Canary Releases on Kubernetes with Spinnaker, Istio, and Prometheus Аркадий Очеретной, Kublr, США
- OpenShift + OpenWhisk = мечты разработчика сбываются или FaaS в действии Евгений Овчинцев, Neoflex, Москва
- Статистические методы в управлении разработкой Алексей Лосев, Logrocon, Калуга
Доклады:
- Итак, вы научились автоматически деплоить в продакшн, но бизнес все еще не рад. Что дальше? Михаил Бижан, Райффайзенбанк, Москва
- Переезд в публичное облако (на примере AWS) Карен Товмасян, NewMotion, Нидерланды
- Непрерывный статический анализ Иван Пономарев,КУРС, Москва
- Kubernetes in Highly Secure Environments (Cloud-native vs enterprise governance and security requirements) Максим Васильев, Kublr, Москва
- Статические анализаторы кода как DevSecOps решение Юрий Минаев, PVS-Studio, Тула
- Автоматизация полного цикла тестирования в SCRUM команде Егор Маслов, Манго Телеком, Москва
- Анатомия Kubernetes: etcd – сердце и желудок Дмитрий Иртегов, Kublr, Новосибирск
- 1C + Docker = <3 Егор Иванов, Серебрянная Пуля
- Функция-как-сервис (FaaS) — будущее бизнес-вычислений! Бессерверные вычисления уже здесь! Игорь Авдеев, Neoflex, Москва
- Практический опыт переезда боевого проекта со100 Гб базы данных из MySQL Percona в кластер на базе Vitess для горизонтального
- масштабирования. Кирилл Мельничук, AlterEGO, Украина
- Почему люди сопротивляются изменениям и как им помочь принять их Алексей Лосев, Logrocon, Калуга
- Continuous feedback – почему мы ставим непрерывную оценку во главу технологической трансформации продукта. Роман Пономарев, Райффайзенбанк, Москва
- Как быстро развернуть автоматическую линию проверки своего решения на 1С, затратив 8 часов и получив выигрыш в 1 человеко/месяц. Артур Аюханов, Серебряная Пуля, Москва
Пленарная дискуссия
- Философия DevOps – внедрение в компании
- Вовлечение ТОП-менеджмента компании в проекты разработки: от идеи до
- поддержки.
- DevOps-команды: особенности формирования и управления
Эксперты:
- Антон Исанин, Альфастрахование, Москва
- Антон Мартьянов, Москва
- Наиля Замашкина, Финтех Лаб, Москва
- Олег Егоркин, Ростелеком, Москва
У наших читателей есть возможность приобрести дополнительные билеты участника по фиксированной минимальной стоимости (6000 рублей, тип билета «Конференция»): промо-код #HackerRu.
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