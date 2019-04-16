20 апреля 2019 года состоится международная конференция DevOpsForum 2019 в отеле Holiday Inn Moscow Sokolniki. Конференция направлена на поиск решений и инновационных инструментов эффективного взаимодействия бизнеса, специалистов по разработке и информационно-технологическому обслуживанию. Ключевая цель — трансформация DevOps-идей в эффективные бизнес-решения!

DevOpsForum это:

  • 2 тематических стека — Biz&amp;Tech
  • 3 keynote
  • 7 фундаментальных докладов
  • 1 пленарная сессия
  • 8 игнайтов
  • 5 мастер-классов
  • 400+ участников со всей России и стран СНГ
  • ведущие спикеры из 5 стран
  • открытый микрофон и нетворкинг
  • «круглый стол» для VIP-участников
  • призы и подарки

Специальные гости открытия конференции:

Сергей Путятинский, Московский кредитный банк, Заместитель Председателя, руководитель операционно-технологического блока.
Кирилл Меньшов, Ростелеком, Старший вице-президент по информационным технологиям, член Правления.

В программе:

Keynote:

  • ДевОпс 10 Лет Спустя: Что Дальше? Ant Weiss, Otomato, Израиль
  • Management sucks: why won&#39;t they listen to me? Carlos Leon, Нидерланды
  • If-then-maybe Mark Smalley, Нидерланды

Мастер-классы:

  • Тут всю систему менять надо: чиним сломанные k8s кластеры вместе с сертифицированными слесарями Вадим Рутковский, RedHat, Чехия Canary Releases on Kubernetes with Spinnaker, Istio, and Prometheus Аркадий Очеретной, Kublr, США
  • OpenShift + OpenWhisk = мечты разработчика сбываются или FaaS в действии Евгений Овчинцев, Neoflex, Москва
  • Статистические методы в управлении разработкой Алексей Лосев, Logrocon, Калуга

Доклады:

  • Итак, вы научились автоматически деплоить в продакшн, но бизнес все еще не рад. Что дальше? Михаил Бижан, Райффайзенбанк, Москва
  • Переезд в публичное облако (на примере AWS) Карен Товмасян, NewMotion, Нидерланды
  • Непрерывный статический анализ Иван Пономарев,КУРС, Москва
  • Kubernetes in Highly Secure Environments (Cloud-native vs enterprise governance and security requirements) Максим Васильев, Kublr, Москва
  • Статические анализаторы кода как DevSecOps решение Юрий Минаев, PVS-Studio, Тула
  • Автоматизация полного цикла тестирования в SCRUM команде Егор Маслов, Манго Телеком, Москва
  • Анатомия Kubernetes: etcd – сердце и желудок Дмитрий Иртегов, Kublr, Новосибирск
  • 1C + Docker = &lt;3 Егор Иванов, Серебрянная Пуля
  • Функция-как-сервис (FaaS) — будущее бизнес-вычислений! Бессерверные вычисления уже здесь! Игорь Авдеев, Neoflex, Москва
  • Практический опыт переезда боевого проекта со100 Гб базы данных из MySQL Percona в кластер на базе Vitess для горизонтального
  • масштабирования. Кирилл Мельничук, AlterEGO, Украина
  • Почему люди сопротивляются изменениям и как им помочь принять их Алексей Лосев, Logrocon, Калуга
  • Continuous feedback – почему мы ставим непрерывную оценку во главу технологической трансформации продукта. Роман Пономарев, Райффайзенбанк, Москва
  • Как быстро развернуть автоматическую линию проверки своего решения на 1С, затратив 8 часов и получив выигрыш в 1 человеко/месяц. Артур Аюханов, Серебряная Пуля, Москва

Пленарная дискуссия

  1. Философия DevOps – внедрение в компании
  2. Вовлечение ТОП-менеджмента компании в проекты разработки: от идеи до
  3. поддержки.
  4. DevOps-команды: особенности формирования и управления

Эксперты:

  • Антон Исанин, Альфастрахование, Москва
  • Антон Мартьянов, Москва
  • Наиля Замашкина, Финтех Лаб, Москва
  • Олег Егоркин, Ростелеком, Москва

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