20 апреля 2019 года состоится международная конференция DevOpsForum 2019 в отеле Holiday Inn Moscow Sokolniki. Конференция направлена на поиск решений и инновационных инструментов эффективного взаимодействия бизнеса, специалистов по разработке и информационно-технологическому обслуживанию. Ключевая цель — трансформация DevOps-идей в эффективные бизнес-решения!

DevOpsForum это:

2 тематических стека — Biz&Tech

3 keynote

7 фундаментальных докладов

1 пленарная сессия

8 игнайтов

5 мастер-классов

400+ участников со всей России и стран СНГ

ведущие спикеры из 5 стран

открытый микрофон и нетворкинг

«круглый стол» для VIP-участников

призы и подарки

Специальные гости открытия конференции:

Сергей Путятинский, Московский кредитный банк, Заместитель Председателя, руководитель операционно-технологического блока.

Кирилл Меньшов, Ростелеком, Старший вице-президент по информационным технологиям, член Правления.

В программе:

Keynote:

ДевОпс 10 Лет Спустя: Что Дальше? Ant Weiss, Otomato, Израиль

Management sucks: why won't they listen to me? Carlos Leon, Нидерланды

If-then-maybe Mark Smalley, Нидерланды

Мастер-классы:

Тут всю систему менять надо: чиним сломанные k8s кластеры вместе с сертифицированными слесарями Вадим Рутковский, RedHat, Чехия Canary Releases on Kubernetes with Spinnaker, Istio, and Prometheus Аркадий Очеретной, Kublr, США

OpenShift + OpenWhisk = мечты разработчика сбываются или FaaS в действии Евгений Овчинцев, Neoflex, Москва

Статистические методы в управлении разработкой Алексей Лосев, Logrocon, Калуга

Доклады:

Итак, вы научились автоматически деплоить в продакшн, но бизнес все еще не рад. Что дальше? Михаил Бижан, Райффайзенбанк, Москва

Переезд в публичное облако (на примере AWS) Карен Товмасян, NewMotion, Нидерланды

Непрерывный статический анализ Иван Пономарев,КУРС, Москва

Kubernetes in Highly Secure Environments (Cloud-native vs enterprise governance and security requirements) Максим Васильев, Kublr, Москва

Статические анализаторы кода как DevSecOps решение Юрий Минаев, PVS-Studio, Тула

Автоматизация полного цикла тестирования в SCRUM команде Егор Маслов, Манго Телеком, Москва

Анатомия Kubernetes: etcd – сердце и желудок Дмитрий Иртегов, Kublr, Новосибирск

1C + Docker = <3 Егор Иванов, Серебрянная Пуля

Функция-как-сервис (FaaS) — будущее бизнес-вычислений! Бессерверные вычисления уже здесь! Игорь Авдеев, Neoflex, Москва

Практический опыт переезда боевого проекта со100 Гб базы данных из MySQL Percona в кластер на базе Vitess для горизонтального

масштабирования. Кирилл Мельничук, AlterEGO, Украина

Почему люди сопротивляются изменениям и как им помочь принять их Алексей Лосев, Logrocon, Калуга

Continuous feedback – почему мы ставим непрерывную оценку во главу технологической трансформации продукта. Роман Пономарев, Райффайзенбанк, Москва

Как быстро развернуть автоматическую линию проверки своего решения на 1С, затратив 8 часов и получив выигрыш в 1 человеко/месяц. Артур Аюханов, Серебряная Пуля, Москва

Пленарная дискуссия

Философия DevOps – внедрение в компании Вовлечение ТОП-менеджмента компании в проекты разработки: от идеи до поддержки. DevOps-команды: особенности формирования и управления

Эксперты:

Антон Исанин, Альфастрахование, Москва

Антон Мартьянов, Москва

Наиля Замашкина, Финтех Лаб, Москва

Олег Егоркин, Ростелеком, Москва

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