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Кто-то скажет, что реклама помогает поддерживать бесплатные проекты, и, возможно, когда-то это так и было, но сейчас реклама — сбор информации о тебе, твоих привычках, поисковых запросах и прочем: достаточно посмотреть трафик, который генерирует твой телефон во время обычного использования. Я давно укомплектовал свой десктопный браузер плагинами типа NoScript и uBlock, почти позабыл о рекламе, но телефон о ней постоянно напоминал.
Последней каплей стало то, что я решил изучить трафик приложения Xiaomi MiFit и обнаружил в ответах серверов ссылки на странные APK-файлы (описывать их я не стану, это выходит за рамки статьи). Желающие могут самостоятельно перехватить злополучные запросы, тем более что они идут по обычному HTTP.
Долго думать не пришлось, под рукой был свободный сервер с белым IP. Его я и решил использовать, чтобы развернуть VPN, а заодно и настроить там блокировку всего лишнего — единожды и для всех подключенных устройств.
Подготовительный этап
Предполагается, что у тебя уже есть сервер с публичным IP-адресом, где установлен Linux: в моем случае это был Ubuntu 16.10. Представленные примеры будут работать и на других дистрибутивах Linux, с той разницей, что нужно будет адаптировать установку пакетов под твой пакетный менеджер.
Что делать со старой версией Ubuntu
Так получилось, что мне достался сервер с устаревшими ссылками на репозитории, а следовательно, при попытке обновиться я получал множество ошибок.
Google ненавязчиво подсказал мне, что репозитории были перемещены на поддомен
old-releases. Исправляем и обновляемся:
$ sed -i 's|us.archive|old-releases|' /etc/apt/sources.list
$ sed -i 's|//security|//old-releases|' /etc/apt/sources.list
$ apt update && apt upgrade -y && reboot
Установка OpenVPN
Есть два пути:
+ простой — с использованием уже готового образа Docker (для тех, кто не хочет заморачиваться и вникать в конфиги OpenVPN);
+ сложный — с ручной установкой и конфигурированием OpenVPN.
Мы рассмотрим оба варианта и начнем с простого.
Docker-образ с OpenVPN
Скачиваем образ.
$ docker pull kylemanna/openvpn
На гитхабе автора лежит достаточно полная документация в виде файла README. Им мы и воспользуемся. Для начала нам нужно создать файл конфигурации для сервера VPN.
$ docker run -v /etc/openvpn:/etc/openvpn --log-driver=none --rm -it kylemanna/openvpn ovpn_genconfig -u udp://192.168.0.183
Указываем тут протокол, в который будет оборачиваться трафик и белый IP твоего сервера. Давай посмотрим на полученный конфиг.
$ cat /etc/openvpn/openvpn.conf
server 192.168.255.0 255.255.255.0
verb 3
key /etc/openvpn/pki/private/192.168.0.183.key
ca /etc/openvpn/pki/ca.crt
cert /etc/openvpn/pki/issued/192.168.0.183.crt
dh /etc/openvpn/pki/dh.pem
tls-auth /etc/openvpn/pki/ta.key
key-direction 0
keepalive 10 60
persist-key
persist-tun
proto udp
## Rely on Docker to do port mapping, internally always 1194
port 1194
dev tun0
status /tmp/openvpn-status.log
user nobody
group nogroup
comp-lzo no
#### Route Configurations Below
route 192.168.254.0 255.255.255.0
#### Push Configurations Below
push "block-outside-dns"
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
push "comp-lzo no"
Если необходимо сменить порт, то меняем его в этом файле, а также в
/etc/openvpn/ovpn_env.sh. Переходим к генерации сертификатов для удостоверяющего центра.
$ docker run -v /etc/openvpn:/etc/openvpn --log-driver=none --rm -it kylemanna/openvpn ovpn_initpki
Будет запрошен пароль для создания ключа удостоверяющего центра.
Теперь генерируется сертификат и ключ сервера, ключи протокола Диффи — Хеллмана, а также подпись HMAC для проверки целостности TLS.
После этого мы должны добавить пользователей. Делается это так же просто.
$ docker run -v /etc/openvpn:/etc/openvpn --log-driver=none --rm -it kylemanna/openvpn easyrsa build-client-full CLIENTNAME nopass
В качестве
CLIENTNAME я буду использовать имя хоста клиента (позже ты узнаешь, для чего это нужно). Создаем сертификат для пользователя
user-pc, нас сразу же попросят указать пароль от сертификата удостоверяющего центра. Сертификат готов, но нам-то нужно получить файл конфигурации для OpenVPN. Выполняем следующую команду.
$ docker run -v /etc/openvpn:/etc/openvpn --log-driver=none --rm -it kylemanna/openvpn ovpn_getclient user-pc > /root/user-pc.ovpn
Смотрим на результат.
$ cat /root/user-pc.ovpn
client
nobind
dev tun
remote-cert-tls server
remote 192.168.0.183 1194 udp
<key>
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
...
-----END PRIVATE KEY-----
</key>
<cert>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...
-----END CERTIFICATE-----
</cert>
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
key-direction 1
<tls-auth>
#
## 2048 bit OpenVPN static key
#
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
...
-----END OpenVPN Static key V1-----
</tls-auth>
redirect-gateway def1
Ключи в формате Base64 намеренно убраны из вывода, чтобы уменьшить его содержимое. На этом все: запускаем OpenVPN в режиме демона.
$ docker run -v /etc/openvpn:/etc/openvpn -d -p 1194:1194/udp --cap-add=NET_ADMIN kylemanna/openvpn
На стороне клиента пробуем подключиться.
$ sudo openvpn --config user-pc.ovpn
Если все прошло успешно, то в конце лога ты увидишь надпись
Initialization Sequence Completed, а в списке интерфейсов появится
tun0 с IP-адресом из подсети 192.168.255.0/24. Для наших целей этого вполне хватит, нужно только добавить команду на запуск контейнера в автозагрузку и переходить к части с настройкой DNS.
Ручная настройка OpenVPN
Второй вариант — это настроить OpenVPN полностью вручную. Поехали по шагам.
1. Устанавливаем OpenVPN.
$ sudo apt install -y openvpn
2. Скачиваем easy-rsa.
$ sudo git clone https://github.com/OpenVPN/easy-rsa.git /etc/openvpn/easy-rsa
3. Выставляем переменные для easy-rsa в файле
/etc/openvpn/easy-rsa/easyrsa3/vars, остальное по желанию. Файл
/etc/openvpn/easy-rsa/easyrsa3/vars.example содержит полный перечень доступных переменных, но нам хватит и этого.
set_var EASYRSA_KEY_SIZE 2048
set_var EASYRSA_CA_EXPIRE 3650
set_var EASYRSA_CERT_EXPIRE 3650
4. Инициализация PKI.
$ cd /etc/openvpn/easy-rsa/easyrsa3 && ./easyrsa init-pki
5. Создание центра сертификации. Указываем пароль и Common Name.
$ ./easyrsa build-ca
6. Создание ключей сервера. Везде используем имя хоста как Common Name для создания сертификата.
$ ./easyrsa build-server-full vpnserver nopass
7. Создание ключей клиента.
$ ./easyrsa build-client-full user-pc nopass
8. По желанию: если нужно сгенерировать ключи Диффи — Хеллмана и TLS.
$ ./easyrsa gen-dh
$ openvpn --genkey --secret /etc/openvpn/easy-rsa/easyrsa3/pki/ta.key
На этом создание сертификатов завершено, переходим к написанию конфига для VPN-сервера
/etc/openvpn/server.conf:
## Адрес твоего сервера
local 192.168.0.183
## Какой TCP/UDP-порт должен слушать OpenVPN
port 3333
## Режим работы
mode server
## Используемый протокол TCP/UDP
proto udp
## Тип интерфейса, tun (OSI Layer 3) или tap (OSI Layer 2)
dev tun
## Пути к файлам сертификатов
ca /etc/openvpn/easy-rsa/easyrsa3/pki/ca.crt
cert /etc/openvpn/easy-rsa/easyrsa3/pki/issued/vpnserver.crt
## Этот файл необходимо хранить в секрете
key /etc/openvpn/easy-rsa/easyrsa3/pki/private/vpnserver.key
dh /etc/openvpn/easy-rsa/easyrsa3/pki/dh.pem
## Указываем адрес сервера и подсеть
server 10.8.0.0 255.255.255.0
## Выдаем пользователям необходимые маршруты
push "route 10.8.0.0 255.255.255.0"
## OpenVPN as Proxy. Перенаправляем трафик клиентов в интернет
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
## Используем свой собственный DNS-сервер
push "dhcp-option DNS 10.8.0.1"
## Разрешаем подключенным клиентам OpenVPN-сервера соединяться друг с другом
client-to-client
## Используем сжатие трафика (если не нужно, то можно закомментировать!)
comp-lzo
## Проверяем состояние клиента, отправляем пакеты каждые 10 с, если в течение 120 с клиент не ответил, то он считается отключенным
keepalive 10 120
## Используем те же ключи и интерфейсы при рестарте
persist-key
persist-tun
## Лог-файл
log openvpn.log
## Уровень логирования 0 — в лог попадают только записи о критических ошибках сервера, если нужно подробнее, то выставляем 9 для дебагинга
verb 0
## Количество записей, после которых будет производиться запись в лог
mute 20
Плюс установки OpenVPN из репозитория еще и в том, что дополнительно он прописывается как сервис в
systemctl. Подправим его для работы с нашим конфигом.
$ systemctl cat openvpn.service
## /lib/systemd/system/openvpn.service
## This service is actually a systemd target,
## but we are using a service since targets cannot be reloaded.
[Unit]
Description=OpenVPN service
After=network.target
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/bin/true
ExecReload=/bin/true
WorkingDirectory=/etc/openvpn
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Получив путь к файлу, немного изменим его под наши нужды.
## /lib/systemd/system/openvpn.service
## This service is actually a systemd target,
## but we are using a service since targets cannot be reloaded.
[Unit]
Description=OpenVPN service
After=network.target
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/sbin/openvpn --config server.conf --daemon
ExecReload=/usr/sbin/openvpn --config server.conf --daemon
WorkingDirectory=/etc/openvpn
RestartSec=5s
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Запускаем сервис.
$ sudo systemctl enable openvpn.service && sudo systemctl start openvpn.service
И проверяем на ошибки.
$ journalctl -uxe openvpn.service
В прошлом примере с Docker у нас была возможность получить конфиг клиента одной командой. Пора написать для этого скрипт.
#!/bin/bash
USERNAME=$1
EASYRSA_PKI="/etc/openvpn/easy-rsa/easyrsa3/pki"
echo "
client
nobind
dev tun
remote 192.168.0.183 3333
proto udp
comp-lzo yes
auth-nocache
script-security 2
persist-key
persist-tun"
echo "<key>
$(cat ${EASYRSA_PKI}/private/${USERNAME}.key)
</key>
<cert>
$(openssl x509 -in ${EASYRSA_PKI}/issued/${USERNAME}.crt)
</cert>
<ca>
$(cat $EASYRSA_PKI/ca.crt)
</ca>
"
Описывать его не вижу необходимости: тут все то же самое, а за подробностями можешь заглянуть в
man openvpn.
Теперь, когда у нас готов сервер VPN и настроено подключение клиентов, пора приступать к конфигурации сервера DNS.
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