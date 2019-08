Недавно я купил телефон Xiaomi и всем был доволен, кроме рекламы в фирменных приложениях. Да, есть функция, которая ее должна отключать, но полностью от нее не избавиться. Поэтому я почти не использую телефон для просмотра сайтов, ведь в мобильных браузерах вообще нельзя установить блокираторы рекламы.

Кто-то скажет, что реклама помогает поддерживать бесплатные проекты, и, возможно, когда-то это так и было, но сейчас реклама — сбор информации о тебе, твоих привычках, поисковых запросах и прочем: достаточно посмотреть трафик, который генерирует твой телефон во время обычного использования. Я давно укомплектовал свой десктопный браузер плагинами типа NoScript и uBlock, почти позабыл о рекламе, но телефон о ней постоянно напоминал.

Последней каплей стало то, что я решил изучить трафик приложения Xiaomi MiFit и обнаружил в ответах серверов ссылки на странные APK-файлы (описывать их я не стану, это выходит за рамки статьи). Желающие могут самостоятельно перехватить злополучные запросы, тем более что они идут по обычному HTTP.

Долго думать не пришлось, под рукой был свободный сервер с белым IP. Его я и решил использовать, чтобы развернуть VPN, а заодно и настроить там блокировку всего лишнего — единожды и для всех подключенных устройств.

Подготовительный этап

Предполагается, что у тебя уже есть сервер с публичным IP-адресом, где установлен Linux: в моем случае это был Ubuntu 16.10. Представленные примеры будут работать и на других дистрибутивах Linux, с той разницей, что нужно будет адаптировать установку пакетов под твой пакетный менеджер.

Что делать со старой версией Ubuntu Так получилось, что мне достался сервер с устаревшими ссылками на репозитории, а следовательно, при попытке обновиться я получал множество ошибок. Google ненавязчиво подсказал мне, что репозитории были перемещены на поддомен old-releases . Исправляем и обновляемся: $ sed -i 's|us.archive|old-releases|' /etc/apt/sources.list $ sed -i 's|//security|//old-releases|' /etc/apt/sources.list $ apt update && apt upgrade -y && reboot

Установка OpenVPN

Есть два пути:

+ простой — с использованием уже готового образа Docker (для тех, кто не хочет заморачиваться и вникать в конфиги OpenVPN);

+ сложный — с ручной установкой и конфигурированием OpenVPN.

Мы рассмотрим оба варианта и начнем с простого.

Docker-образ с OpenVPN

Скачиваем образ.

$ docker pull kylemanna/openvpn

На гитхабе автора лежит достаточно полная документация в виде файла README. Им мы и воспользуемся. Для начала нам нужно создать файл конфигурации для сервера VPN.

$ docker run -v /etc/openvpn:/etc/openvpn --log-driver=none --rm -it kylemanna/openvpn ovpn_genconfig -u udp://192.168.0.183

Указываем тут протокол, в который будет оборачиваться трафик и белый IP твоего сервера. Давай посмотрим на полученный конфиг.

$ cat /etc/openvpn/openvpn.conf server 192.168.255.0 255.255.255.0 verb 3 key /etc/openvpn/pki/private/192.168.0.183.key ca /etc/openvpn/pki/ca.crt cert /etc/openvpn/pki/issued/192.168.0.183.crt dh /etc/openvpn/pki/dh.pem tls-auth /etc/openvpn/pki/ta.key key-direction 0 keepalive 10 60 persist-key persist-tun proto udp ## Rely on Docker to do port mapping, internally always 1194 port 1194 dev tun0 status /tmp/openvpn-status.log user nobody group nogroup comp-lzo no #### Route Configurations Below route 192.168.254.0 255.255.255.0 #### Push Configurations Below push "block-outside-dns" push "dhcp-option DNS 8.8.8.8" push "dhcp-option DNS 8.8.4.4" push "comp-lzo no"

Если необходимо сменить порт, то меняем его в этом файле, а также в /etc/openvpn/ovpn_env.sh . Переходим к генерации сертификатов для удостоверяющего центра.

$ docker run -v /etc/openvpn:/etc/openvpn --log-driver=none --rm -it kylemanna/openvpn ovpn_initpki

Будет запрошен пароль для создания ключа удостоверяющего центра.

Теперь генерируется сертификат и ключ сервера, ключи протокола Диффи — Хеллмана, а также подпись HMAC для проверки целостности TLS.

После этого мы должны добавить пользователей. Делается это так же просто.

$ docker run -v /etc/openvpn:/etc/openvpn --log-driver=none --rm -it kylemanna/openvpn easyrsa build-client-full CLIENTNAME nopass

В качестве CLIENTNAME я буду использовать имя хоста клиента (позже ты узнаешь, для чего это нужно). Создаем сертификат для пользователя user-pc , нас сразу же попросят указать пароль от сертификата удостоверяющего центра. Сертификат готов, но нам-то нужно получить файл конфигурации для OpenVPN. Выполняем следующую команду.

$ docker run -v /etc/openvpn:/etc/openvpn --log-driver=none --rm -it kylemanna/openvpn ovpn_getclient user-pc > /root/user-pc.ovpn

Смотрим на результат.

$ cat /root/user-pc.ovpn client nobind dev tun remote-cert-tls server remote 192.168.0.183 1194 udp <key> -----BEGIN PRIVATE KEY----- ... -----END PRIVATE KEY----- </key> <cert> -----BEGIN CERTIFICATE----- ... -----END CERTIFICATE----- </cert> <ca> -----BEGIN CERTIFICATE----- ... -----END CERTIFICATE----- </ca> key-direction 1 <tls-auth> # ## 2048 bit OpenVPN static key # -----BEGIN OpenVPN Static key V1----- ... -----END OpenVPN Static key V1----- </tls-auth> redirect-gateway def1

Ключи в формате Base64 намеренно убраны из вывода, чтобы уменьшить его содержимое. На этом все: запускаем OpenVPN в режиме демона.

$ docker run -v /etc/openvpn:/etc/openvpn -d -p 1194:1194/udp --cap-add=NET_ADMIN kylemanna/openvpn

На стороне клиента пробуем подключиться.

$ sudo openvpn --config user-pc.ovpn

Если все прошло успешно, то в конце лога ты увидишь надпись Initialization Sequence Completed , а в списке интерфейсов появится tun0 с IP-адресом из подсети 192.168.255.0/24. Для наших целей этого вполне хватит, нужно только добавить команду на запуск контейнера в автозагрузку и переходить к части с настройкой DNS.

Ручная настройка OpenVPN

Второй вариант — это настроить OpenVPN полностью вручную. Поехали по шагам.

1. Устанавливаем OpenVPN.

$ sudo apt install -y openvpn

2. Скачиваем easy-rsa.

$ sudo git clone https://github.com/OpenVPN/easy-rsa.git /etc/openvpn/easy-rsa

3. Выставляем переменные для easy-rsa в файле /etc/openvpn/easy-rsa/easyrsa3/vars , остальное по желанию. Файл /etc/openvpn/easy-rsa/easyrsa3/vars.example содержит полный перечень доступных переменных, но нам хватит и этого.

set_var EASYRSA_KEY_SIZE 2048 set_var EASYRSA_CA_EXPIRE 3650 set_var EASYRSA_CERT_EXPIRE 3650

4. Инициализация PKI.

$ cd /etc/openvpn/easy-rsa/easyrsa3 && ./easyrsa init-pki

5. Создание центра сертификации. Указываем пароль и Common Name.

$ ./easyrsa build-ca

6. Создание ключей сервера. Везде используем имя хоста как Common Name для создания сертификата.

$ ./easyrsa build-server-full vpnserver nopass

7. Создание ключей клиента.

$ ./easyrsa build-client-full user-pc nopass

8. По желанию: если нужно сгенерировать ключи Диффи — Хеллмана и TLS.

$ ./easyrsa gen-dh $ openvpn --genkey --secret /etc/openvpn/easy-rsa/easyrsa3/pki/ta.key

На этом создание сертификатов завершено, переходим к написанию конфига для VPN-сервера /etc/openvpn/server.conf :

## Адрес твоего сервера local 192.168.0.183 ## Какой TCP/UDP-порт должен слушать OpenVPN port 3333 ## Режим работы mode server ## Используемый протокол TCP/UDP proto udp ## Тип интерфейса, tun (OSI Layer 3) или tap (OSI Layer 2) dev tun ## Пути к файлам сертификатов ca /etc/openvpn/easy-rsa/easyrsa3/pki/ca.crt cert /etc/openvpn/easy-rsa/easyrsa3/pki/issued/vpnserver.crt ## Этот файл необходимо хранить в секрете key /etc/openvpn/easy-rsa/easyrsa3/pki/private/vpnserver.key dh /etc/openvpn/easy-rsa/easyrsa3/pki/dh.pem ## Указываем адрес сервера и подсеть server 10.8.0.0 255.255.255.0 ## Выдаем пользователям необходимые маршруты push "route 10.8.0.0 255.255.255.0" ## OpenVPN as Proxy. Перенаправляем трафик клиентов в интернет push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp" ## Используем свой собственный DNS-сервер push "dhcp-option DNS 10.8.0.1" ## Разрешаем подключенным клиентам OpenVPN-сервера соединяться друг с другом client-to-client ## Используем сжатие трафика (если не нужно, то можно закомментировать!) comp-lzo ## Проверяем состояние клиента, отправляем пакеты каждые 10 с, если в течение 120 с клиент не ответил, то он считается отключенным keepalive 10 120 ## Используем те же ключи и интерфейсы при рестарте persist-key persist-tun ## Лог-файл log openvpn.log ## Уровень логирования 0 — в лог попадают только записи о критических ошибках сервера, если нужно подробнее, то выставляем 9 для дебагинга verb 0 ## Количество записей, после которых будет производиться запись в лог mute 20

Плюс установки OpenVPN из репозитория еще и в том, что дополнительно он прописывается как сервис в systemctl . Подправим его для работы с нашим конфигом.

$ systemctl cat openvpn.service ## /lib/systemd/system/openvpn.service ## This service is actually a systemd target, ## but we are using a service since targets cannot be reloaded. [Unit] Description=OpenVPN service After=network.target [Service] Type=oneshot RemainAfterExit=yes ExecStart=/bin/true ExecReload=/bin/true WorkingDirectory=/etc/openvpn [Install] WantedBy=multi-user.target

Получив путь к файлу, немного изменим его под наши нужды.

## /lib/systemd/system/openvpn.service ## This service is actually a systemd target, ## but we are using a service since targets cannot be reloaded. [Unit] Description=OpenVPN service After=network.target [Service] Type=oneshot RemainAfterExit=yes ExecStart=/usr/sbin/openvpn --config server.conf --daemon ExecReload=/usr/sbin/openvpn --config server.conf --daemon WorkingDirectory=/etc/openvpn RestartSec=5s Restart=on-failure [Install] WantedBy=multi-user.target

Запускаем сервис.

$ sudo systemctl enable openvpn.service && sudo systemctl start openvpn.service

И проверяем на ошибки.

$ journalctl -uxe openvpn.service

В прошлом примере с Docker у нас была возможность получить конфиг клиента одной командой. Пора написать для этого скрипт.

#!/bin/bash USERNAME=$1 EASYRSA_PKI="/etc/openvpn/easy-rsa/easyrsa3/pki" echo " client nobind dev tun remote 192.168.0.183 3333 proto udp comp-lzo yes auth-nocache script-security 2 persist-key persist-tun" echo "<key> $(cat ${EASYRSA_PKI}/private/${USERNAME}.key) </key> <cert> $(openssl x509 -in ${EASYRSA_PKI}/issued/${USERNAME}.crt) </cert> <ca> $(cat $EASYRSA_PKI/ca.crt) </ca> "

Описывать его не вижу необходимости: тут все то же самое, а за подробностями можешь заглянуть в man openvpn .

Теперь, когда у нас готов сервер VPN и настроено подключение клиентов, пора приступать к конфигурации сервера DNS.