Компания Sophos сообщила, что Windows-утилита Sandboxie, позволяющая запускать любые приложения в защищенной песочнице, теперь полностью бесплатна для пользователей, а в ближайшем будущем будет открыт ее исходный код. Ранее это решение было полностью доступно только по коммерческой лицензии.

Разработчики признаются, что Sandboxie никогда не была важной составляющей портфеля компании, и сначала разработку приложения вообще хотели прекратить, так как это было наиболее простое и дешевое решение проблемы. Однако представители Sophos говорят, что слишком любили данную технологию и сообщество Sandboxie, и в итоге было принято решение сделать утилиту открытой для всех.

Напомню, что утилита была создана еще в 2004 году и первоначально поддерживала только Internet Explorer (IE), отсюда название — SandboxIE. Идея заключалась в том, чтобы поместить браузер в изолированную среду, где приложение сможет запускаться отдельно от остальной операционной системы и смежных приложений. Проект быстро приобрел популярность и в 2013 году был продан разработчиком компании Invincea, которую со временем поглотила Sophos.

В настоящее время Sandboxie уже доступна для бесплатной загрузки с официального сайта. В ближайшем будущем Sophos обещает полностью открыть исходные коды проекта, однако точных дат, когда это произойдет, в Sophos пока не называют.