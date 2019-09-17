Специальное подразделение британской полиции, занимающееся преступлениями в сфере авторских прав и интеллектуальной собственности, сообщило об аресте неназванного 19-летнего подозреваемого, который якобы похищал неизданные и не публиковавшиеся официально записи всемирно известных музыкальных исполнителей, а затем продавал украденные треки за криптовалюту.

Сообщается, что с целью хищения музыки, подозреваемый взламывал облачные аккаунты и учетные записи своих жертв на различных сайтах. Расследование, приведшее к аресту этого человека, было начато окружной прокуратурой Манхэттена, после поступления нескольких обращений от компаний, представляющих интересы пострадавших артистов. Когда стало ясно, что подозреваемый находится в Великобритании, информация о нем была передана местным правоохранителям, которые провели обыски и осуществили задержание.

Хотя пока представители правоохранительных органов не раскрывают, какие именно лауреаты многочисленных музыкальных премий пострадали от действий подростка, похоже, тот может иметь отношение к инциденту, произошедшему летом текущего года.

Тогда неизвестный злоумышленник похитил у лидера группы Radiohead Тома Йорка 18 часов неизданных записей, сделанных во время работы над альбомом «OK Computer», вышедшем в 1997 году, и хранившихся на архивных минидисках. За эти записи, непредназначенные для публики, вымогатели требовали 150 000 долларов выкупа, а в противном случае угрожали опубликовать их в открытом доступе. Но вместо ведения переговоров со злоумышленниками или игнорирования проблемы Radiohead решили поступить иначе. В итоге музыканты сами опубликовали все 18 часов неизданных материалов в сети совершенно бесплатно.