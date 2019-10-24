Содержание статьи
WARNING
Эта статья не является руководством. Она написана исключительно с целью ознакомить тебя с некоторыми функциональными возможностями маршрутизации в системах Linux. Автор и редакция не несут никакой ответственности за результат использования описанных здесь методов и приемов.
Linux предоставляет огромный набор функций для маршрутизации и инструментов ее конфигурирования. Опытные сисадмины знают об этом и используют арсенал Linux на полную катушку. Но и многие даже продвинутые пользователи не догадываются, сколько удобства могут принести все эти замечательные возможности. Сегодня мы создадим таблицы маршрутизации и опишем правила прохода по ним, а также автоматизируем администрирование этих таблиц. Итак, наши творческие планы:
- определимся с тем, что нам требуется: установим необходимые пакеты и разберемся, зачем они нужны;
- изучим общий принцип работы связки;
- настроим защищенный канал VPN с использованием OpenVPN + stunnel;
- составим списки адресов и опишем области их применения;
- создадим скрипт для быстрого добавления домена или IP-адреса в списки IPSet с добавлением в таблицу маршрутизации и включением в правила перенаправления;
- используем SSH для предоставления безопасного канала связи в эти ваши интернеты.
Немного теории
Что нам понадобится, чтобы все работало, и желательно — комфортно? Само собой, iptables, куда же без него. Еще iproute2, он и позволит нам насоздавать кучу таблиц. IPSet потребуется для того, чтобы не городить огород из множества правил iptables.
Что есть что
- iptables — утилита командной строки. Базовое средство управления работой файрвола для ядер Linux.
- iproute2 — набор утилит для управления параметрами сетевых устройств в ядре Linux.
- IPSet — инструмент для работы со списками IP-адресов и сетевых портов в сетевом фильтре. Формирует список в специальном формате для передачи файрволу.
- stunnel — инструмент организации шифрованных соединений для клиентов или серверов, которые не поддерживают TLS или SSL. Stunnel перехватывает незашифрованные данные, которые должны были отправиться в сеть, и шифрует их. Программа работает как в Unix-системах, так и в Windows. В качестве шифрования использует OpenSSL для реализации базового протокола TLS и SSL.
- OpenVPN — VPN-сервер с поддержкой шифрования библиотекой OpenSSL. Клиентские части доступны практически на всех платформах. Умеет работать через прокси типа Socks, HTTP, через NAT и сетевые фильтры.
Про все эти утилиты можно отыскать много информации в интернете, причем с примерами настроек в самых разных вариантах. Мы станем использовать iptables для маркировки пакетов. У нас будут два варианта настройки. Первый — когда машина, на которой выполняется обход, сама подключена к VPN. Второй вариант — когда в сети находится узел (виртуалка, Raspberry Pi или любой другой хост с Linux), играющий роль маршрутизатора. Далее мы разберем эти варианты чуть подробнее.
Коротко о двух вариантах
Клиент и сервер будут устанавливать зашифрованный канал связи по 443-му порту (stunnel) и передавать внутри OpenVPN по 995-му порту. Снаружи это должно выглядеть как обычный HTTPS.
И вот тут можно реализовать две схемы подключения.
Вариант 1. На клиентской машине iptables будет маркировать пакеты неким флагом, если адреса в пакетах и списках IPSet совпадут, и передавать их для маршрутизации.
Далее помеченные флагом пакеты будут отправлены по заранее созданной таблице маршрутизации, остальные пойдут по маршруту, заданному по умолчанию. С помощью консоли или небольшого скрипта мы поправим этот список адресов. В зависимости от ситуации списков может быть несколько.
Вариант 2. В качестве клиента выступит хост в локальной сети (виртуалка, Raspberry Pi или какое-нибудь другое устройство). Он будет указан в качестве основного шлюза на компьютерах, с которых нужен доступ к ресурсам через VPN. Получив запрос для IP-адреса из списка, шлюз включит NAT и отправит такой трафик в VPN. Остальной трафик будет маршрутизироваться до шлюза по умолчанию без NAT.
Для Linux-систем мы можем оставить шлюз по умолчанию и установить у себя IPSet и iproute2, а потом настроить их аналогично настройкам «промежуточного» хоста-маршрутизатора. В этом случае на уровне клиента будет отбираться трафик по тому же списку IPSet. То есть то, что в списке, будет отправляться на промежуточный хост-маршрутизатор и далее в VPN. Остальное будет маршрутизироваться по умолчанию.
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», увеличит личную накопительную скидку и позволит накапливать профессиональный рейтинг Xakep Score! Подробнее
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться