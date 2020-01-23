В этом году XII Уральский форум «Информационная безопасность финансовой сферы», организацией которого занимается Банк России при поддержке Медиа Группы «Авангард», пройдет 17–21 февраля 2020 года в Республике Башкортостан.

INFO

  • Дата: 17–21 февраля 2020 года
  • Место: Республика Башкортостан, Магнитогорск, ДЦ «Юбилейный»
  • Расписание: с программой мероприятия можно ознакомиться здесь
  • Регистрация: регистрация доступна на официальном сайте

Форум традиционно посвящен вопросам обеспечения информационной безопасности в кредитных и некредитных финансовых организациях, а также будет использован как дискуссионная площадка для обмена мнениями между представителями Федерального собрания Российской Федерации, Банка России, ФСБ России, ФСТЭК России, МВД России и общественных структур с одной стороны и организаций кредитно-финансового сектора — с другой.

На этот раз мероприятие претерпит ряд изменений. Так, за счет новых пространств все события деловой программы уместятся в три дня, а 21 февраля впервые на Урале состоится Молодежный день. Учащиеся 11 российских вузов, специализирующиеся на информационной безопасности, примут участие в лекциях и дискуссиях с представителями Банка России и крупнейших компаний отрасли, а также попробуют свои силы в соревнованиях.

Среди других изменений:

  • деловая программа будет одновременно проходить в два полноценных потока. Один разместится на традиционной площадке Главного зала, а второй развернется в новом пространстве — Free Zone;
  • на площадке Free Zone участники найдут не только увлекательные выступления и обсуждения, но и выставку, свежий зерновой кофе и интересные развлечения;
  • возможность бесплатно повысить свою квалификацию получат все участники XII Уральского форума. Специально для них Академия информационных систем проведет обучение по курсу «Повышение осведомленности сотрудников в вопросах кибербезопасности». Продолжительность курса составит 16 академических часов;
  • баттл-турнир безопасников станет заключительным событием деловой программы. Он пройдет на новой площадке — в ИБ-Лофте. Лучшие и самые красноречивые специалисты поборются за первенство, а зрители своими голосами помогут определить чемпиона.

Программа мероприятия в этом году богата и разнообразна. Участники уделят внимание самым разным вопросам, включая:

  • будущее финансовой сферы и ее риски;
  • развитие киберкультуры и рынка ИБ;
  • взаимодействие организаций финансовой сферы и правоохранительных органов;
  • риски и возможности быстрых платежей;
  • практику борьбы с социальной инженерией и противодействие мошенничеству в платежных системах;
  • аутсорсинг услуг информационной безопасности для средних и малых банков;
  • развитие открытых интерфейсов (OPEN API) на финансовом рынке;
  • процесс разработки программного обеспечения в современных условиях;
  • использование технологий распределенного реестра в реальном мире;
  • построение эффективного SOC;
  • международный опыт регулирования вопросов информационной безопасности и киберустойчивости, а также управления операционным риском в финансовых организациях.

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