В этом году XII Уральский форум «Информационная безопасность финансовой сферы», организацией которого занимается Банк России при поддержке Медиа Группы «Авангард», пройдет 17–21 февраля 2020 года в Республике Башкортостан.

INFO Дата : 17–21 февраля 2020 года

: 17–21 февраля 2020 года Место : Республика Башкортостан, Магнитогорск, ДЦ «Юбилейный»

: Республика Башкортостан, Магнитогорск, ДЦ «Юбилейный» Расписание : с программой мероприятия можно ознакомиться здесь

: с программой мероприятия можно ознакомиться здесь Регистрация: регистрация доступна на официальном сайте

Форум традиционно посвящен вопросам обеспечения информационной безопасности в кредитных и некредитных финансовых организациях, а также будет использован как дискуссионная площадка для обмена мнениями между представителями Федерального собрания Российской Федерации, Банка России, ФСБ России, ФСТЭК России, МВД России и общественных структур с одной стороны и организаций кредитно-финансового сектора — с другой.

На этот раз мероприятие претерпит ряд изменений. Так, за счет новых пространств все события деловой программы уместятся в три дня, а 21 февраля впервые на Урале состоится Молодежный день. Учащиеся 11 российских вузов, специализирующиеся на информационной безопасности, примут участие в лекциях и дискуссиях с представителями Банка России и крупнейших компаний отрасли, а также попробуют свои силы в соревнованиях.

Среди других изменений:

деловая программа будет одновременно проходить в два полноценных потока. Один разместится на традиционной площадке Главного зала, а второй развернется в новом пространстве — Free Zone;

будет одновременно проходить в два полноценных потока. Один разместится на традиционной площадке Главного зала, а второй развернется в новом пространстве — Free Zone; на площадке Free Zone участники найдут не только увлекательные выступления и обсуждения, но и выставку, свежий зерновой кофе и интересные развлечения;

участники найдут не только увлекательные выступления и обсуждения, но и выставку, свежий зерновой кофе и интересные развлечения; возможность бесплатно повысить свою квалификацию получат все участники XII Уральского форума. Специально для них Академия информационных систем проведет обучение по курсу «Повышение осведомленности сотрудников в вопросах кибербезопасности». Продолжительность курса составит 16 академических часов;

получат все участники XII Уральского форума. Специально для них Академия информационных систем проведет обучение по курсу «Повышение осведомленности сотрудников в вопросах кибербезопасности». Продолжительность курса составит 16 академических часов; баттл-турнир безопасников станет заключительным событием деловой программы. Он пройдет на новой площадке — в ИБ-Лофте. Лучшие и самые красноречивые специалисты поборются за первенство, а зрители своими голосами помогут определить чемпиона.

Программа мероприятия в этом году богата и разнообразна. Участники уделят внимание самым разным вопросам, включая: