INFO
- Дата: 17–21 февраля 2020 года
- Место: Республика Башкортостан, Магнитогорск, ДЦ «Юбилейный»
- Расписание: с программой мероприятия можно ознакомиться здесь
- Регистрация: регистрация доступна на официальном сайте
Форум традиционно посвящен вопросам обеспечения информационной безопасности в кредитных и некредитных финансовых организациях, а также будет использован как дискуссионная площадка для обмена мнениями между представителями Федерального собрания Российской Федерации, Банка России, ФСБ России, ФСТЭК России, МВД России и общественных структур с одной стороны и организаций кредитно-финансового сектора — с другой.
На этот раз мероприятие претерпит ряд изменений. Так, за счет новых пространств все события деловой программы уместятся в три дня, а 21 февраля впервые на Урале состоится Молодежный день. Учащиеся 11 российских вузов, специализирующиеся на информационной безопасности, примут участие в лекциях и дискуссиях с представителями Банка России и крупнейших компаний отрасли, а также попробуют свои силы в соревнованиях.
Среди других изменений:
- деловая программа будет одновременно проходить в два полноценных потока. Один разместится на традиционной площадке Главного зала, а второй развернется в новом пространстве — Free Zone;
- на площадке Free Zone участники найдут не только увлекательные выступления и обсуждения, но и выставку, свежий зерновой кофе и интересные развлечения;
- возможность бесплатно повысить свою квалификацию получат все участники XII Уральского форума. Специально для них Академия информационных систем проведет обучение по курсу «Повышение осведомленности сотрудников в вопросах кибербезопасности». Продолжительность курса составит 16 академических часов;
- баттл-турнир безопасников станет заключительным событием деловой программы. Он пройдет на новой площадке — в ИБ-Лофте. Лучшие и самые красноречивые специалисты поборются за первенство, а зрители своими голосами помогут определить чемпиона.
Программа мероприятия в этом году богата и разнообразна. Участники уделят внимание самым разным вопросам, включая:
- будущее финансовой сферы и ее риски;
- развитие киберкультуры и рынка ИБ;
- взаимодействие организаций финансовой сферы и правоохранительных органов;
- риски и возможности быстрых платежей;
- практику борьбы с социальной инженерией и противодействие мошенничеству в платежных системах;
- аутсорсинг услуг информационной безопасности для средних и малых банков;
- развитие открытых интерфейсов (OPEN API) на финансовом рынке;
- процесс разработки программного обеспечения в современных условиях;
- использование технологий распределенного реестра в реальном мире;
- построение эффективного SOC;
- международный опыт регулирования вопросов информационной безопасности и киберустойчивости, а также управления операционным риском в финансовых организациях.
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться