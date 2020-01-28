Приложение MyVPN с открытым исходным кодом позволяет автоматизировать управление виртуальными частными сетями. Для его использования не потребуются навыки системного администрирования.

При выборе провайдера VPN доверие играет более важную роль, чем стоимость услуг. Бесплатные сервисы часто обвиняют в отсутствии надежного шифрования и в слежке за пользователями, а коммерческие могут пойти на поводу у регулятора и начать блокировать доступ к запрещенным ресурсам или сами попадут в черный список Роскомнадзора. Идеальным с точки зрения возможности обеспечить анонимность вариантом считается собственный сервер, но заниматься его настройкой хотят немногие. MyVPN значительно упрощает его создание.

Зачем собственный VPN рядовому пользователю?

Обычно к VPN подключаются, чтобы обеспечить безопасную работу с публичными беспроводными точками доступа или для обхода блокировок, которые за последние годы ввели регулирующие органы ряда государств. Потоковые видеосервисы могут ограничивать доступ к контенту по географическому признаку — необходимость шифровать трафик или виртуально перемещаться в другую локацию возникает довольно часто.

Для решения проблем безопасности годится любой коммерческий провайдер с хорошей репутацией, однако с обходом блокировок дело обстоит сложнее. В прошлом году Роскомнадзор потребовал, чтобы крупные провайдеры VPN начали выполнять нормы отечественного законодательства. Пока стороны просто обменялись любезностями, но в любой момент популярные иностранные сервисы могут быть заблокированы. Заменить их непросто: низкую цену (2–3 доллара в месяц) пользователь получит только при оплате подписки минимум на год, а то и на три. Если РКН дотянется до поставщика услуг, эта подписка на территории России превратится в тыкву.

Здесь стоит учесть опыт китайских товарищей и не платить больше чем за месяц, но месячные тарифные планы у крупных провайдеров составляют 7–12 долларов. При таких ценах идея поднять свой VPN выглядит привлекательно, да и с точки зрения анонимности этот вариант более интересен: кто знает, какие данные о нас собирают провайдеры VPN? Рядовых пользователей останавливает только необходимость настраивать и администрировать сервер — эту проблему и решает проект MyVPN.

Как работает MyVPN?

Важно подчеркнуть, что MyVPN — это не сервис, а работающее через API хостинг-провайдера приложение для Windows, macOS, GNU/Linux и Android. Оно автоматизирует процессы создания и удаления серверов VPN в облачной инфраструктуре CryptoServers.Net, DigitalOcean или Linode. Пользователю необходимо установить приложение на компьютер или мобильное устройство, войти в аккаунт выбранного хостера (если аккаунта нет, придется зарегистрироваться) и указать нужный регион, а также протокол. Чтобы запустить свой сервер, достаточно нажать одну кнопку.

INFO Если выбрать CryptoServers.Net, на странице пополнения баланса в личном кабинете хостера можно будет ввести промокод MyVPN.RUN и получить $0,10 доллара для бесплатного тестирования. Это примерно 5 часов работы вашего VPN сервера.

Создание сервера VPN занимает несколько минут, после чего приложение предложит сохранить реквизиты для доступа к нему. Этот шаг обязателен, поскольку программа не сохраняет данные ради повышения безопасности.

Возможности автоматически настроить соединения VPN в приложениях для настольных ОС нет (исключение сделано только в версии для Android): чтобы подключиться к серверу, придется воспользоваться системными средствами. Это также сделано по соображениям безопасности, но процесс не особенно сложен — на сайте MyVPN доступны подробные инструкции. Серверов можно создать несколько, а удаляются они буквально в один клик.

Почему MyVPN безопасен?

Приложение MyVPN с открытым исходным кодом запускается на устройстве пользователя, не передает разработчикам приватные данные и не сохраняет доступы к серверам VPN, которые создаются в твоем аккаунте поставщика услуг хостинга. Конечно, программе необходима авторизация в личном кабинете хостинг-провайдера, но без нее получить доступ к API и создавать/удалять серверы не получится, а открытый исходный код позволяет быть уверенным, что данные для входа не уйдут на сторону. К тому же в настольных версиях можно ввести API-ключ из кабинета выбранного провайдера.

Лучше всего реализована интеграция с CryptoServers.Net: к концу месяца можно будет запускать серверы VPN через веб-интерфейс. Этот хостер хорошо заботится о приватности, его фишки — абсолютно анонимные VPS и возможность оплаты в биткойнах. DigitalOcean и Linode в шпионских скандалах тоже не замечены, но, помимо действующей банковской карты, иногда запрашивают сканы подтверждающих личность документов. В любом случае только пользователь знает IP сервера и имеет ключи доступа к нему — по сути это обычные VPS, а какие сервисы там запущены — дело третье. Такой вариант по уровню обеспечения приватности превосходит специализированные VPN-сервисы, которые потенциально могут сделать с вашими данными что угодно.

Сколько стоит MyVPN?

Приложение MyVPN не требует покупки лицензии и не предполагает комиссии за использование: оплачиваются только услуги хостинг-провайдера. К примеру, у CryptoServers.Net виртуальная машина VPN с каналом в 1 Гбит/с стоит 0,02 доллара в час и этот канал предназначен для одного абонента. Разработка приложения монетизируется за счет партнерских программ, при этом хостеры сами платят его авторам за привлечение клиентов. Простая и логичная схема, сравнимая по ценам с тарифами крупных VPN-провайдеров: при оплате сразу за год у них можно найти варианты подешевле, но с риском потерять внесенные деньги из-за внезапной блокировки Роскомнадзором. При использовании MyVPN тарифицируется только время жизни сервера — его можно удалить в любой момент и создать заново.