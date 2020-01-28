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При выборе провайдера VPN доверие играет более важную роль, чем стоимость услуг. Бесплатные сервисы часто обвиняют в отсутствии надежного шифрования и в слежке за пользователями, а коммерческие могут пойти на поводу у регулятора и начать блокировать доступ к запрещенным ресурсам или сами попадут в черный список Роскомнадзора. Идеальным с точки зрения возможности обеспечить анонимность вариантом считается собственный сервер, но заниматься его настройкой хотят немногие. MyVPN значительно упрощает его создание.
Зачем собственный VPN рядовому пользователю?
Обычно к VPN подключаются, чтобы обеспечить безопасную работу с публичными беспроводными точками доступа или для обхода блокировок, которые за последние годы ввели регулирующие органы ряда государств. Потоковые видеосервисы могут ограничивать доступ к контенту по географическому признаку — необходимость шифровать трафик или виртуально перемещаться в другую локацию возникает довольно часто.
Для решения проблем безопасности годится любой коммерческий провайдер с хорошей репутацией, однако с обходом блокировок дело обстоит сложнее. В прошлом году Роскомнадзор потребовал, чтобы крупные провайдеры VPN начали выполнять нормы отечественного законодательства. Пока стороны просто обменялись любезностями, но в любой момент популярные иностранные сервисы могут быть заблокированы. Заменить их непросто: низкую цену (2–3 доллара в месяц) пользователь получит только при оплате подписки минимум на год, а то и на три. Если РКН дотянется до поставщика услуг, эта подписка на территории России превратится в тыкву.
Здесь стоит учесть опыт китайских товарищей и не платить больше чем за месяц, но месячные тарифные планы у крупных провайдеров составляют 7–12 долларов. При таких ценах идея поднять свой VPN выглядит привлекательно, да и с точки зрения анонимности этот вариант более интересен: кто знает, какие данные о нас собирают провайдеры VPN? Рядовых пользователей останавливает только необходимость настраивать и администрировать сервер — эту проблему и решает проект MyVPN.
Как работает MyVPN?
Важно подчеркнуть, что MyVPN — это не сервис, а работающее через API хостинг-провайдера приложение для Windows, macOS, GNU/Linux и Android. Оно автоматизирует процессы создания и удаления серверов VPN в облачной инфраструктуре CryptoServers.Net, DigitalOcean или Linode. Пользователю необходимо установить приложение на компьютер или мобильное устройство, войти в аккаунт выбранного хостера (если аккаунта нет, придется зарегистрироваться) и указать нужный регион, а также протокол. Чтобы запустить свой сервер, достаточно нажать одну кнопку.
Xakep #249. Wi-Fi
INFO
Если выбрать CryptoServers.Net, на странице пополнения баланса в личном кабинете хостера можно будет ввести промокод MyVPN.RUN и получить $0,10 доллара для бесплатного тестирования. Это примерно 5 часов работы вашего VPN сервера.
Создание сервера VPN занимает несколько минут, после чего приложение предложит сохранить реквизиты для доступа к нему. Этот шаг обязателен, поскольку программа не сохраняет данные ради повышения безопасности.
Возможности автоматически настроить соединения VPN в приложениях для настольных ОС нет (исключение сделано только в версии для Android): чтобы подключиться к серверу, придется воспользоваться системными средствами. Это также сделано по соображениям безопасности, но процесс не особенно сложен — на сайте MyVPN доступны подробные инструкции. Серверов можно создать несколько, а удаляются они буквально в один клик.
Почему MyVPN безопасен?
Приложение MyVPN с открытым исходным кодом запускается на устройстве пользователя, не передает разработчикам приватные данные и не сохраняет доступы к серверам VPN, которые создаются в твоем аккаунте поставщика услуг хостинга. Конечно, программе необходима авторизация в личном кабинете хостинг-провайдера, но без нее получить доступ к API и создавать/удалять серверы не получится, а открытый исходный код позволяет быть уверенным, что данные для входа не уйдут на сторону. К тому же в настольных версиях можно ввести API-ключ из кабинета выбранного провайдера.
Лучше всего реализована интеграция с CryptoServers.Net: к концу месяца можно будет запускать серверы VPN через веб-интерфейс. Этот хостер хорошо заботится о приватности, его фишки — абсолютно анонимные VPS и возможность оплаты в биткойнах. DigitalOcean и Linode в шпионских скандалах тоже не замечены, но, помимо действующей банковской карты, иногда запрашивают сканы подтверждающих личность документов. В любом случае только пользователь знает IP сервера и имеет ключи доступа к нему — по сути это обычные VPS, а какие сервисы там запущены — дело третье. Такой вариант по уровню обеспечения приватности превосходит специализированные VPN-сервисы, которые потенциально могут сделать с вашими данными что угодно.
Сколько стоит MyVPN?
Приложение MyVPN не требует покупки лицензии и не предполагает комиссии за использование: оплачиваются только услуги хостинг-провайдера. К примеру, у CryptoServers.Net виртуальная машина VPN с каналом в 1 Гбит/с стоит 0,02 доллара в час и этот канал предназначен для одного абонента. Разработка приложения монетизируется за счет партнерских программ, при этом хостеры сами платят его авторам за привлечение клиентов. Простая и логичная схема, сравнимая по ценам с тарифами крупных VPN-провайдеров: при оплате сразу за год у них можно найти варианты подешевле, но с риском потерять внесенные деньги из-за внезапной блокировки Роскомнадзором. При использовании MyVPN тарифицируется только время жизни сервера — его можно удалить в любой момент и создать заново.
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