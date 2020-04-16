Вирусы, которыми заражаются люди, — совсем не наша специальность. Но немного помочь тем, кто сидит дома, чтобы не заразиться и не заразить других, «Хакер» может. Самообразование — одно из лучших занятий в это время.
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И еще кое-что: в целях соблюдения карантина уходить с Xakep.ru на другие сайты запрещается!
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