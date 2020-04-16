Вирусы, которыми заражаются люди, — совсем не наша специальность. Но немного помочь тем, кто сидит дома, чтобы не заразиться и не заразить других, «Хакер» может. Самообразование — одно из лучших занятий в это время.

Поэтому мы объявляем скидку 52% на годовую подписку!

Акция действует ровно одни сутки — до 8 утра 17 апреля. Оформив подписку, ты получаешь:

год доступа ко всем материалам , опубликованным на сайте, в том числе ко всем новым, которые выходят по будням;

, опубликованным на сайте, в том числе ко всем новым, которые выходят по будням; возможность скачивать выходящие каждый месяц номера в PDF, чтобы читать на любом удобном устройстве;

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на сайте (при условии, что ты залогинен); накопительную скидку 25%, которую можно использовать через год для продления подписки.

Если у тебя уже есть подписка — она продлится на 366 дней, а к твоей накопленной скидке добавится еще 25%.

И еще кое-что: в целях соблюдения карантина уходить с Xakep.ru на другие сайты запрещается!