Вирусы, которыми заражаются люди, — совсем не наша специальность. Но немного помочь тем, кто сидит дома, чтобы не заразиться и не заразить других, «Хакер» может. Самообразование — одно из лучших занятий в это время.

Поэтому мы объявляем скидку 52% на годовую подписку!

Акция действует ровно одни сутки — до 8 утра 17 апреля. Оформив подписку, ты получаешь:

  • год доступа ко всем материалам, опубликованным на сайте, в том числе ко всем новым, которые выходят по будням;
  • возможность скачивать выходящие каждый месяц номера в PDF, чтобы читать на любом удобном устройстве;
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  • накопительную скидку 25%, которую можно использовать через год для продления подписки.

Если у тебя уже есть подписка — она продлится на 366 дней, а к твоей накопленной скидке добавится еще 25%.

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И еще кое-что: в целях соблюдения карантина уходить с Xakep.ru на другие сайты запрещается!

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