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В интернете полно статей о настройке сервера OpenVPN для подключения пользовательских компьютеров к удаленной сети, и создается впечатление, что это его единственное применение. Кто-то даже считает, что с появлением WireGuard он вовсе утратил свою актуальность. Действительно, встроенный роуминг и другие возможности WireGuard создают старым проектам серьезную конкуренцию.
Однако в OpenVPN есть много менее известных возможностей, и он все еще остается одним из самых гибких, многофункциональных и простых в настройке решений.
Я предполагаю, что у тебя уже есть опыт настройки OpenVPN, поэтому пропустим основы и сразу перейдем к малоизвестным полезным фичам.
Site to site
OpenVPN обычно ассоциируется с настройками типа клиент — сервер. Большинство статей посвящены именно этому варианту, и многие сетевые дистрибутивы вроде OpenWRT и OPNSense предоставляют пользовательский интерфейс только для него. Но это большое упущение! OpenVPN — очень простой способ соединить два хоста или сети безопасным туннелем типа точка — точка.
Еще менее известный факт: в этом режиме OpenVPN может работать со статическими ключами (pre-shared key), без сертификатов. Более того, чтобы сгенерировать такой ключ, тебе не понадобится никаких инструментов, кроме самого OpenVPN.
Предположим, что мы хотим постоянное подключение к удаленной машине с адресом 203.0.113.100. Сгенерируем ключ:
$ openvpn --genkey --secret /etc/openvpn/shared.key
Настроим локальную сторону:
dev-type tun
dev tun0
ifconfig 192.168.0.2 192.168.0.1
rport 1194
remote 203.0.113.100
secret /etc/openvpn/shared.key
Теперь скопируем файл ключа на удаленную машину и напишем там противоположный конфиг:
dev-type tun
dev tun0
ifconfig 192.168.0.1 192.168.0.2
lport 1194
local 203.0.113.100
secret /etc/openvpn/shared.key
По желанию можно добавить туда опции для работы в режиме демона:
daemon openvpn-tun0
writepid /var/run/openvpn-tun0.pid
Осталось сохранить конфиг в файл вроде
/etc/openvpn/s2s.conf и запустить
openvpn --config /etc/openvpn/s2s.conf.
Идентификация соединений происходит только по ключу, адреса хостов никак не учитываются. Указать опцию
remote нужно только на одной стороне — «клиенте». Сторона без опции
remote будет ждать подключения. Из-за этого OpenVPN удобен для соединений site to site с хостами, у которых нет статического адреса, и даже хостами за NAT.
Опция
local не обязательна, но полезна для маршрутизаторов с несколькими внешними интерфейсами. Если ее не указывать, OpenVPN будет слушать на 0.0.0.0.
OpenVPN работает поверх UDP, если не указано обратное. Если хочешь использовать TCP, на стороне «клиента» нужно добавить в конфиг
proto tcp-client, а на стороне «сервера» —
proto tcp-server.
Насколько плохо использование статических ключей? С одной стороны, утечка такого ключа куда более опасна, поскольку злоумышленник сможет расшифровать весь перехваченный трафик, и в прошлом, и в будущем. TLS решает эту проблему использованием сессионных ключей. Но с другой стороны, такой трафик сложнее идентифицировать как зашифрованный туннель.
Режим site to site можно использовать с TLS и сертификатами, но настройка этого сложнее и требует больше времени. Если тебе нужно поднять соединение между двумя машинами с минимальными затратами усилий, OpenVPN site to site со статическим ключом — оптимальный вариант.
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