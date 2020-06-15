В конце апреля 2020 года депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировок Telegram, так как, по их мнению, безуспешные попытки блокировать мессенджер лишь «наносят урон престижу государственной власти».

Напомню, что идея возникла из-за того, что в настоящее время Telegram, по сути, является «официальным сервисом» госорганов, через который они распространяют информацию о коронавирусе (речь идет об официальном канале оперштаба Москвы и официальном канале Стопкоронафирус.рф).

Законопроект о запрете блокировать «официальные сервисы для государственных органов по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» был направлен премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в Минкомсвязи. Правда, Минцифры РФ не поддержало данную инициативу депутатов «Справедливой России», комментарий министерства гласил:

«Предлагаемая законопроектом поправка в статью 15.4 Федерального закона №149-ФЗ в случае ее принятия может повлечь злоупотребление правом со стороны недобропорядочных организаторов распространения информации (ОРИ) в сети Интернет, которые будут умышленно распространять информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в целях ухода от преследования».

Немного позже об этом законопроекте высказался и Павел Дуров, заявив что «приветствует эту инициативу», а методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды в Telegram за последние годы существенно улучшились.

Сегодня, 15 июня 2020 года, данный законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. Пояснительная записка, приложенная к документам, гласит, что «законопроект предлагает не блокировать те информационные сервисы, которыми пользуются органы государственной власти в целях исполнения возложенных на них полномочий». То есть авторы вновь апеллируют к ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, и отмечают, что мессенджер выполняет социально важную функцию:

«Множество российских государственных органов, таких как Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, используют мессенджер Telegram официально как один из своих основных информационных ресурсов в сети “Интернет”».

Также Тумусов и Иоинин цитируют заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Волина А.К., напоминая, что, по его словам, полная блокировка Telegram в России не представляется возможной, а решение о блокировке сервиса технически не означает запрет на его использование. Таким образом, авторы законопроекта приходят к выводу, что «использование мессенджера Telegram в России является законным, а его дальнейшее блокирование – нецелесообразным».

Кроме того, теперь законопроект содержит норму о необходимости утверждения правительством списка мессенджеров, используемых для публикации официальной информации о деятельности госорганов, а также для публикации сведений в периоды ЧС.

Руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк отмечает, что форма инициативы по-прежнему вызывает опасения:­