До интенсива по управлению информационной безопасностью «Код ИБ ПРОФИ» остается совсем немного времени, но еще есть возможность присоединиться и устроить себе профессиональный апгрейд, а заодно продлить лето и отлично отдохнуть в компании коллег по цеху.

Интенсив «Код ИБ ПРОФИ» пройдет с 15 по 18 сентября 2022 года в Сочи, на курорте Красная Поляна. Главный фокус программы направлен на профессиональный рост ИБ- и ИТ-руководителей за счет получения передовых знаний и навыков от спикеров с богатым опытом работы на стороне клиента.

В этом году на мероприятии выступят:

Антон Карпов (CSO, «Яндекс). Тема: «2022: наш опыт выживания»;

Алексей Новиков (директор экспертного центра безопасности, PositiveTechnologies). Тема: «Проверка информации и слухов о взломах защищаемой инфраструктуры»;

Артем Мелехин (руководитель по поддержке решений кибербезопасности, «Мегафон»). Тема: «Как извлечь максимум пользы из SOCа?»;

Евгений Акимов (директор по кибербезопасности, «Объединенное кредитное бюро»). Тема: «Как спланировать мероприятия по повышению зрелости ИБ?»;

Артем Павлов (эксперт по анализу поведения). Тема: «Психодиагностика криминальных намерений»;

Александр Канатов (операционный директор, «Стахановец»). Тема: «Как находить аномалии в действиях сотрудников?»;

Кирилл Вотинцев (Securitypartner, «Тинькофф»). Тема: «Как оценить риски ИБ и договориться с Бизнесом?»;

Дмитрий Борощук (исследователь в области безопасности, BeholderIsHere Consulting). Тема: «Как правильно проводить целевые учебные фишинговые атаки?»;

Николай Казанцев (CEO, SECURITM.ru). Тема: «Комплаенс. Как все успеть, ничего не забыть и выжить»;

Артем Избаенков (директор по развитию, EdgeCenter). Тема: «Как уберечь себя от DDoS атак и ботов».

За четыре дня участники получат набор реальных практических рекомендаций и кейсов по теме управления информационной безопасностью. Также они отработают действия при возникновении инцидентов в интерактивном формате, во время штабных киберучений, которые проведет независимый ИБ-эксперт Всеслав Соленик, и практических киберучений при помощи смоделированной среды на платформе «Кибермир», которые представит Андрей Кузнецов (технический директор Национального Киберполигона «Ростелеком-Солар»).

Подать заявку и ознакомиться с программой можно на сайте интенсива.

По промокоду «ХАКЕР» скидка на участие 5000₽.