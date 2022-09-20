3 октября 2022 года в Академии Кодебай стартует курс «Python для пентестера». Для начала обучения понадобятся только базовые знания Python. В ходе трех месяцев обучения участники курса узнают, как использовать Python для пентеста и научатся создавать собственные инструменты.

Курс будет полезен пентестерам с опытом и без, разработчикам веб-приложений, программистам различных специализаций и работникам сферы информационной безопасности.

Если вы ранее изучали Python и хотите двигаться дальше, знание основ работы с сетью и БД станут вашим преимуществом. По окончании курса вы сможете писать собственный софт под свои нужды, а также редактировать чужой. Это особенно важно, ведь абсо­лют­ное боль­шинс­тво прог­рамм для пен­теста написа­но имен­но на Python, так как это очень прос­той язык, поз­воля­ющий в корот­кие сро­ки соз­дать нуж­ный инс­тру­мент, и име­ющий в арсе­нале тысячи готовых модулей.

Новые уроки будут выдаваться учащимся 1-2 раза в неделю. Каждый урок содержит специальную методичку и видеолекцию, а также домашнее задание. Ключевым преимуществом курса является ручная проверка всех домашних заданий преподавателем. Преподаватели не решают задачи за учеников, но учат правильно мыслить, чтобы те сами могли найти правильное решение.

Краткое содержание курса:

классы и ООП; аргументы; модуль OS и работа с файловой системой; работа с базой данных; многопоточность и работа с сетью; Python — ломаем EXE и пишем фаззер; пишем конвертеры для полезных нагрузок; криптография - Пишем и взламываем шифры; пишем сканер, брутфорсер и парсер; получаем и удаляем метаданные; пишем фреймворк; экзамен.

Поспешите, занятия стартуют 3 октября 2022 года, а записаться можно до 12 октября включительно. Длительность курса составит 3 месяца. Стоимость обучения — 43 980 рублей (есть возможность помесячной оплаты).

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Если вы еще сомнева­етесь, определиться помогут отзывы тех, кто уже прошел курс. Также есть бесплатный промо-доступ к курсу на 7 дней.

Если вы уже готовы записаться, ознакомьтесь с подробностями, информацией о записи на курс и оплате.