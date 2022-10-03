Инженеры Google сообщают, что планы по внедрению Manifest V3, который определяет возможности и ограничения для расширений, в очередной раз изменились. Если ранее планировалось, что с января 2023 года браузер Chrome вообще перестанет использовать расширения Manifest V2, и переход на новую версию манифеста завершится летом 2023 года, то теперь эти даты сдвинулись на 2024 год.

Как теперь пишут разработчики, отказ от второй версии манифеста будет постепенным, с применением экспериментального подхода.

«Мы хотим убедиться, что у разработчиков есть вся необходимая информация, а также у них есть достаточно времени для перехода на новую версию манифеста и развертывания изменений для пользователей», — говорят в Google.

Таким образом, теперь планируется, что с января 2023 года в Chrome 112 начнутся эксперименты по отключению поддержки расширений Manifest V2 в каналах Canary, Dev и Beta. Затем, в июне 2023 года, в Chrome 115 станет возможно проводить эксперименты по отключению поддержки расширений Manifest V2 во всех каналах, включая стабильный.

В компании настоятельно рекомендует всем разработчикам, которые управляют расширениями Manifest V2, завершить переход на Manifest V3 заблаговременно, «поскольку эти расширения могут перестать работать в любое время после вышеупомянутых дат».

В итоге новое расписание по переходу на Manifest V3 выглядит следующим образом.

В январе 2023 года использование Manifest V3 станет необходимым условием для получения значка Featured в Chrome Web Store, поскольку команда Google повышает планку безопасности расширений.

года использование Manifest V3 станет необходимым условием для получения значка Featured в Chrome Web Store, поскольку команда Google повышает планку безопасности расширений. В июне 2023 года в Chrome Web Store запретят публиковать расширения, использующие Manifest V2, с параметром видимости Public, а для уже существующих расширений этот параметр изменится на Unlisted.

года в Chrome Web Store запретят публиковать расширения, использующие Manifest V2, с параметром видимости Public, а для уже существующих расширений этот параметр изменится на Unlisted. В январе 2024 года, после истечения срока действия Manifest V2, из Chrome Web Store окончательно удалят все оставшиеся расширения Manifest V2.

«Мы работаем вместе с разработчиками расширений над улучшением Manifest V3 и учитываем отзывы, полученные от нашего сообщества. Основываясь на отзывах разработчиков, в последние месяцы мы расширили функциональные возможности сервис-воркеров, представили новые API и внесли ряд других улучшений», — сообщают в Google.

Также была запущена специальная страница прогресса, на которой можно отслеживать добавление новых функций и исправление ошибок в Manifest V3.

Напомню, что основная проблема Manifest V3, которую сообщество обсуждает с 2018 года, заключается в том, что он серьезно затрудни работу блокировщиков рекламы, антивирусов, решений для родительского контроля и различных продуктов, повышающих конфиденциальность. Представители Фонда электронных рубежей и вовсе называют Manifest V3 «лживым и опасным».

Отмечу, что совсем недавно разработчики блокировщика рекламы AdGuard детально рассказывали о том, чем чреват переход на Manifest V3 в настоящее время, и с какими проблемами им пришлось столкнуться, создавая новую версию блокировщика. Вкратце: лимитов на правила фильтрации не хватает, синтаксис декларативных правил сильно ограничен, пользователи не могут просматривать логи фильтрации, и нововведения вызывают проблемы с производительностью.

Также недавно разработчики браузера Vivaldi посвятили большую публикацию Manifest V3 , заверив пользователей, что они постараются справиться с любыми ограничениями, которые Google реализует в новой версии манифеста.