В этом рай­тапе я покажу, как исполь­зовать и дорабо­тать бэк­шелл на ASP.NET, затем обой­дем полити­ки AppLocker с помощью DLL Hijacking, а в кон­це при­меним популяр­ные ата­ки DCSync и PassTheTicket для получе­ния пол­ного дос­тупа к хос­ту.

По­лиго­ном для наших упражне­ний пос­лужит учеб­ная машина Hazor с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности — «безум­ный»!

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

Пер­вым делом, как всег­да, добав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 147 hazor. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Наш­ли мно­жес­тво пор­тов, что типич­но для Windows:

53 — служ­ба DNS;

80 (HTTP) — веб‑сер­вер Microsoft IIS/10.0;

88 — служ­ба Kerberos;

135 — служ­ба уда­лен­ного вызова про­цедур (Microsoft RPC). Исполь­зует­ся для вза­имо­дей­ствия кон­трол­лер — кон­трол­лер и кон­трол­лер — кли­ент;

139 — служ­ба сеан­сов NetBIOS, NetLogon;

389 — служ­ба LDAP;

445 — служ­ба SMB;

464 — служ­ба сме­ны пароля Kerberos;

593 (HTTP-RPC-EPMAP) — исполь­зует­ся в служ­бах DCOM и MS Exchange;

636 — LDAP с шиф­ровани­ем SSL или TLS;

3268 (LDAP) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру;

3269 (LDAPS) — для дос­тупа к Global Catalog от кли­ента к кон­трол­леру через защищен­ное соеди­нение;

5985 — служ­ба уда­лен­ного управле­ния (WinRM);

9389 — веб‑служ­бы AD DS.

Nmap авто­мати­чес­ки показы­вает информа­цию из сер­тифика­тов. Имен­но так мы узна­ем о новых доменах, которые добавим в / etc/ hosts .

10. 10. 11. 147 hazor. htb hathor. windcorp. htb windcorp. htb

Справка: robots.txt Этот файл исполь­зует­ся для того, что­бы поп­росить кра­уле­ры (нап­ример, Google или Яндекс) не тро­гать какие‑то опре­делен­ные катало­ги. Ник­то не хочет, к при­меру, что­бы в поис­ковой выдаче появ­лялись стра­ницы авто­риза­ции адми­нис­тра­торов сай­та, фай­лы или пер­сональ­ная информа­ция со стра­ниц поль­зовате­лей и про­чие вещи в таком духе. Одна­ко и зло­умыш­ленни­ки пер­вым делом прос­матри­вают этот файл, что­бы узнать о фай­лах и катало­гах, которые стре­мит­ся спря­тать адми­нис­тра­тор сай­та.

В нашем robots.txt аж 29 скры­тых катало­гов, в том чис­ле и админка.

К сожале­нию, прос­мотрев все стра­ницы, я ничего инте­рес­ного не нашел. Но на сай­те есть воз­можность зарегис­три­ровать­ся и авто­ризо­вать­ся, что обыч­но откры­вает еще боль­ший прос­тор для атак.

Точка входа

Вой­дя в сис­тему как поль­зователь, сра­зу уви­дим спи­сок всех акка­унтов.

В основном ничего инте­рес­ного нет, поэто­му перей­дем к ска­ниро­ванию скры­тых катало­гов. Сов­сем не факт, что все они были перечис­лены в robots.txt, так что рас­чехля­ем ffuf.

Справка: сканирование веба c ffuf Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB. Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -u — URL.

ffuf -u 'http:// windcorp. htb/ FUZZ' -t 256 -w directory_ 2. 3_ medium_ lowercase. txt

Из мно­жес­тва стра­ниц в выводе есть те, которые воз­вра­щают код 200, одна из них — filemanager , но она нам недос­тупна.

Ни­чего боль­ше не обна­ружив, я решил поп­робовать авто­ризо­вать­ся с помощью спис­ка дефол­тных уче­ток. И от име­ни admin@admin. com : admin авто­ризо­вал­ся как адми­нис­тра­тор сай­та.

Точка опоры

Мы наш­ли фай­ловое хра­нили­ще, зна­чит, поп­робу­ем заг­рузить реверс‑шелл и получить RCE. Так как исполь­зует­ся веб‑сер­вер IIS, заг­рузим шелл на ASPX. В нем нам нуж­но будет лишь ука­зать адрес, хост и порт для под­клю­чения.