Онлайн-курсы по IT и информационной безопасности от команды Codeby — одной из сильнейших команд этичных хакеров в RU-сегменте.
Немного о нас
Наша команда заняла первое и второе место на ТОП-соревновании в СНГ по этичному хакингу The Standoff в 2020, 2021 и 2022 годах.
Наш профессионализм подтвержден сертификатами CHFI, CISA/CISM, CISSP, COBIT, ITIL, ISO и OSCP.
Этой зимой в Академии Кодебай стартуют сразу три курса:
- 12.12.2022 — курс «Организация защиты информации на объектах критической информационной инфраструктуры», 187-ФЗ»;
- 19.12.2022 — курс «Security Operation Center (SOC) from the inside»;
- 23.01.2023 — курс «Обеспечение кибербезопасности в парадигме реальных бизнес-требований и импортозамещения».
Курс «Организация защиты информации на объектах критической информационной инфраструктуры», 187-ФЗ
После прохождения курса ты будешь иметь полное представление о порядке организации защиты информации на объектах КИИ.
На этом курсе ты узнаешь:
- как создаются системы безопасности;
- как происходит подбор средств защиты информации;
- порядок расследования компьютерных инцидентов;
- как оценивается защищенность информации;
- требования нормативно-правовых актов в сфере защиты объектов КИИ и порядок их категоризации.
- Период обучения: 1,5 месяца;
- Старт зимнего потока: 12 декабря 2022 года;
- Цена: от 49 990 рублей.
Курс «Security Operation Center (SOC) from the inside»
Курс рассказывает о типовых процессах центра мониторинга информационной безопасности (SOC — Security Operation Center). Пройдя курс, ты получишь представление о подразделениях SOC и решаемых ими задачах. На практике будут изучены процессы:
- Threat Intelligence;
- Threat Hunting;
- Vulnerability Management;
- моделирование угроз безопасности;
- Incident Response.
Также будет рассмотрена тема администрирования основных СЗИ, используемых в SOC.
Полученные навыки будут незаменимы при работе как в SOC, так и в любом ИБ-подразделении.
- Период обучения: 3 месяца;
- Старт зимнего потока: 19 декабря 2022 года;
- Цена: от 59 990 рублей.
Курс «Обеспечение кибербезопасности в парадигме реальных бизнес-требований и импортозамещения»
Для заказчика важно получение информации о рисках при принятии управленческих решений и для получения независимой оценки безопасности. Курс позволит заложить крепкий базис для выстраивания долгосрочных отношений с заказчиками и будет способствовать повышению их лояльности.
Курс сочетает в себе теоретическую базу и практический опыт: обучающиеся получают системные знания, учатся использовать их во время обучения у себя на предприятиях.
Представителям подразделений ИТ и ИБ предприятия курс поможет выстраивать диалог с топ-менеджментом при обосновании технических решений и бюджетов.
Мы следим за трендами — наш курс обновляется по мере появления новых средств и технологий защиты информации. Курс будет полезен как экспертам, так и тем, кто только «вливается» в тематику ИТ и ИБ.
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Период обучения: 6 месяцев;
Старт зимнего потока: 23 января 2023 года;
Цена: от 53 990 рублей.
Ознакомиться с другими курсами Академии Кодебай можно на сайте codeby.school/training.
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