Онлайн-курсы по IT и информационной безопасности от команды Codeby — одной из сильнейших команд этичных хакеров в RU-сегменте.

Немного о нас

Наша команда заняла первое и второе место на ТОП-соревновании в СНГ по этичному хакингу The Standoff в 2020, 2021 и 2022 годах.

Наш профессионализм подтвержден сертификатами CHFI, CISA/CISM, CISSP, COBIT, ITIL, ISO и OSCP.

Этой зимой в Академии Кодебай стартуют сразу три курса:

12.12.2022 — курс «Организация защиты информации на объектах критической информационной инфраструктуры», 187-ФЗ»;

19.12.2022 — курс «Security Operation Center (SOC) from the inside»;

23.01.2023 — курс «Обеспечение кибербезопасности в парадигме реальных бизнес-требований и импортозамещения».

Курс «Организация защиты информации на объектах критической информационной инфраструктуры», 187-ФЗ

После прохождения курса ты будешь иметь полное представление о порядке организации защиты информации на объектах КИИ.

На этом курсе ты узнаешь:

как создаются системы безопасности;

как происходит подбор средств защиты информации;

порядок расследования компьютерных инцидентов;

как оценивается защищенность информации;

требования нормативно-правовых актов в сфере защиты объектов КИИ и порядок их категоризации.

Период обучения: 1,5 месяца;

1,5 месяца; Старт зимнего потока: 12 декабря 2022 года;

12 декабря 2022 года; Цена: от 49 990 рублей.

Курс рассказывает о типовых процессах центра мониторинга информационной безопасности (SOC — Security Operation Center). Пройдя курс, ты получишь представление о подразделениях SOC и решаемых ими задачах. На практике будут изучены процессы:

Threat Intelligence;

Threat Hunting;

Vulnerability Management;

моделирование угроз безопасности;

Incident Response.

Также будет рассмотрена тема администрирования основных СЗИ, используемых в SOC.

Полученные навыки будут незаменимы при работе как в SOC, так и в любом ИБ-подразделении.

Период обучения: 3 месяца;

3 месяца; Старт зимнего потока: 19 декабря 2022 года;

19 декабря 2022 года; Цена: от 59 990 рублей.

Для заказчика важно получение информации о рисках при принятии управленческих решений и для получения независимой оценки безопасности. Курс позволит заложить крепкий базис для выстраивания долгосрочных отношений с заказчиками и будет способствовать повышению их лояльности.

Курс сочетает в себе теоретическую базу и практический опыт: обучающиеся получают системные знания, учатся использовать их во время обучения у себя на предприятиях.

Представителям подразделений ИТ и ИБ предприятия курс поможет выстраивать диалог с топ-менеджментом при обосновании технических решений и бюджетов.

Мы следим за трендами — наш курс обновляется по мере появления новых средств и технологий защиты информации. Курс будет полезен как экспертам, так и тем, кто только «вливается» в тематику ИТ и ИБ.

Период обучения: 6 месяцев;

Старт зимнего потока: 23 января 2023 года;

Цена: от 53 990 рублей.

Ознакомиться с другими курсами Академии Кодебай можно на сайте codeby.school/training.

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