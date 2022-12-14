Совсем скоро, 24 января 2023 года, стартует « Python с нуля » — практический курс «Хакера» по Python, направленный на изучение основ и базовых концепций программирования.

Перед началом курса, 21 декабря 2022 года (в 18:00 по московскому времени), мы проведем пробный бесплатный вебинар. Обсуждение будет сопровождаться разбором примеров кода, а в конце будет создана программа, перехватывающая скопированные в буфер обмена пароли. Участники смогут задать вопросы преподавателю и получить пояснения.

Что­бы записать­ся на вебинар, за­пол­ни фор­му по ссыл­ке.

Ведущим курса и грядущего вебинара выступает Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python» и автор серии ста­тей «Python с абсо­лют­ного нуля».

Курс «Python с нуля» будет полезен как для будущих веб-разработчиков, так и для начинающих пентестеров.

Начав с базовых знаний по Python, участники смогут углубиться в изучение фреймворков Django или Flask, а умение писать скрипты, автоматизирующие эксплуатацию уязвимостей, и вовсе пригодится любому ИБ-специалисту.

В числе прочего, ты научишься: