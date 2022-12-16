Xakep #281. RemotePotato0
Перед началом курса, 21 декабря 2022 года (в 18:00 по московскому времени), мы проведем пробный бесплатный вебинар. Обсуждение будет сопровождаться разбором примеров кода, а в конце будет создана программа, перехватывающая скопированные в буфер обмена пароли. Участники смогут задать вопросы преподавателю и получить пояснения.
Чтобы записаться на вебинар, заполни форму по ссылке.
Ведущим курса и грядущего вебинара выступает Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python» и автор серии статей «Python с абсолютного нуля».
Статьи
С опубликованными статьями Ивана ты можешь ознакомиться по ссылкам. Это не является обязательным условием для записи на курс или вебинар, но статьи полезные.
Курс «Python с нуля» будет полезен как для будущих веб-разработчиков, так и для начинающих пентестеров.
Начав с базовых знаний по Python, участники смогут углубиться в изучение фреймворков Django или Flask, а умение писать скрипты, автоматизирующие эксплуатацию уязвимостей, и вовсе пригодится любому ИБ-специалисту.
В числе прочего, ты научишься:
- основам программирования на Python;
- работе с файлами, JSON, базами данных SQLite3;
- созданию веб-сервисов на Flask;
- разработке Telegram-ботов;
- написанию парсеров сайтов;
- созданию графических интерфейсов на PyQt.