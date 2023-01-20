24 января 2023 года начинаются занятия практического курса «Хакера» — « Уже на следующей неделе,года начинаются занятия практического курса «Хакера» — « Python с нуля », направленного на изучение основ и базовых концепций программирования на Python.

Пока не начались занятия, предлагаем ознакомиться с записью прошедшего недавно пробного вебинара, который демонстрирует качество, уровень и структуру обучения грядущего курса.

Наш курс будет полезен как будущим веб-разработчикам, так и начинающими пентестерам.

Начав с базовых знаний по Python, участники смогут углубиться в изучение фреймворков Django или Flask. Парсинг логов, автоматизация различных действий, боты, мониторящие состояние систем — это лишь несколько примеров, как Python сможет помочь сисадмину. А умение писать скрипты, автоматизирующие эксплуатацию уязвимостей, и вовсе пригодится любому ИБ-специалисту.

На курсе ты научишься:

основам программирования на Python;

работе с файлами, JSON, базами данных SQLite3;

созданию веб-сервисов на Flask;

разработке Telegram-ботов;

написанию парсеров сайтов;

созданию графических интерфейсов на PyQt.

Ведущий курса — Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python» и автор серии ста­тей «Python с абсо­лют­ного нуля». C 2016 года Иван разрабатывает на Python веб-сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.

Курс стартует 24 января и продлится 1,5 месяца (14 часовых занятий). Занятия будут проходить еженедельно, по вторникам и четвергам (в 18:00 по московскому времени), а видеозаписи всех уроков будут доступны онлайн. Кроме того, ученикам будут доступен чат в Telegram для общения с преподавателем и остальной группой.

Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь писать нам на почту: dafna@glc.ru.

Полная стоимость обучения составит 18 000 рублей, но подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%!