Открыт набор на весенний поток онлайн-курсов по IT и информационной безопасности от Академии Кодебай. Команда компании является одной из сильнейших команд этичных хакеров в RU-сегменте. В ходе обучения ученики изучают лекционный материал, выполняют практические задачи, пишут собственные программы, а также работают с удаленными серверами в специальной лаборатории.

Немного о нас Наша команда заняла 1 и 2 место на ТОП-соревновании в СНГ по этичному хакингу The Standoff в 2020, 2021 и 2022 годах;

Наш профессионализм подтвержден сертификатами CHFI, CISA/CISM, CISSP, COBIT, ITIL, ISO и OSCP.

В марте в Академии Кодебай стартует весенний поток на курсах:

1 марта – курс «Тестирование WEB-приложений на проникновение» (WAPT);

6 марта – курс «Реверсивный инжиниринг ПО под ОС Windows»;

6 марта – курс «Введение в Информационную Безопасность»;

6 марта – курс «Компьютерные сети»;

13 марта – курс «Python для Пентестера»;

13 марта – курс «Организация защиты информации на объектах критической; информационной инфраструктуры», 187-ФЗ;

20 марта – курс «Security Operation Center (SOC) from the inside».

Курс будет полезен специалистам, которые уже знают основы работы TCP/IP и HTTP, а также умеют пользоваться командной строкой OS Linux.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 1 марта 2023 года.

Курс знакомит с основами информационной безопасности. Содержит в себе основы веб-разработки, виртуализации, уязвимостей веб-приложений, CTF, а также защиты веб-ресурсов от злоумышленников. Вы овладеете важнейшими навыками разработки, тестирования и защиты приложений.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 6 марта 2023 года.

Знание основ работы с сетью и БД будет вашим преимуществом. По окончании курса вы сможете писать свой собственный софт под свои нужды, и редактировать чужой. Длительность доступа к курсу три месяца.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 13 марта 2023 года.

Покажем основные процессы, реализуемые типовым центром мониторинга информационной безопасности (security operation center (SOC)). На практике будут изучены процессы: Threat Intelligence, Threat Hunting, Vulnerability Management, Моделирование угроз безопасности, Incident Response. Рассмотрим тему администрирования основных СЗИ, используемых в SOC.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 20 марта 2023 года.

Ознакомиться с другими курсами Академии Кодебай можно на сайте: https://codeby.school/training

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