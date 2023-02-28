Xakep #285. Кунг-фу enumeration
Пока занятия не начались, 1 марта 2023 года (18:00 по московскому времени), мы традиционно проведем пробный бесплатный вебинар, который позволит понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.
Регистрация на вебинар уже открыта!
Напоминаем, что ведущим курса и грядущего вебинара выступает Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python» и автор серии статей «Python с абсолютного нуля».
Статьи
С опубликованными статьями Ивана ты можешь ознакомиться по ссылкам. Это не является обязательным условием для записи на курс или вебинар, но статьи полезные.
Курс «Python с нуля» будет полезен как для будущих веб-разработчиков, так и для начинающих пентестеров.
Начав с базовых знаний по Python, участники смогут углубиться в изучение фреймворков Django или Flask, а умение писать скрипты, автоматизирующие эксплуатацию уязвимостей, и вовсе пригодится любому ИБ-специалисту.
В числе прочего, ты научишься:
- основам программирования на Python;
- работе с файлами, JSON, базами данных SQLite3;
- созданию веб-сервисов на Flask;
- разработке Telegram-ботов;
- написанию парсеров сайтов;
- созданию графических интерфейсов на PyQt.
Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь писать нам на почту: dafna@glc.ru.
Полная стоимость обучения составит 18 000 рублей, но подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%. Также до конца февраля всем, кто служил в армии (не только РФ), предоставляется скидка 30% по военному билету. Для оформления скидки пиши нам на dafna@glc.ru.