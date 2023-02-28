21 марта 2023 года стартует практический курс «Хакера» — «Python с нуля», направленный на изучение основ и базовых концепций программирования на Python.

Пока занятия не начались, 1 марта 2023 года (18:00 по московскому времени), мы традиционно проведем пробный бесплатный вебинар, который позволит понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.

Регистрация на вебинар уже открыта!

Напоминаем, что ведущим курса и грядущего вебинара выступает Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python» и автор серии ста­тей «Python с абсо­лют­ного нуля».

Статьи

С опуб­ликован­ными стать­ями Ивана ты можешь озна­комить­ся по ссыл­кам. Это не является обязательным условием для записи на курс или вебинар, но статьи полез­ные.

Курс «Python с нуля» будет полезен как для будущих веб-разработчиков, так и для начинающих пентестеров.

Начав с базовых знаний по Python, участники смогут углубиться в изучение фреймворков Django или Flask, а умение писать скрипты, автоматизирующие эксплуатацию уязвимостей, и вовсе пригодится любому ИБ-специалисту.

В числе прочего, ты научишься:

  • основам программирования на Python;
  • работе с файлами, JSON, базами данных SQLite3;
  • созданию веб-сервисов на Flask;
  • разработке Telegram-ботов;
  • написанию парсеров сайтов;
  • созданию графических интерфейсов на PyQt.

Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь писать нам на почту: dafna@glc.ru.

Полная стоимость обучения составит 18 000 рублей, но подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%. Также до конца февраля всем, кто служил в армии (не только РФ), предоставляется скидка 30% по военному билету. Для оформления скидки пиши нам на dafna@glc.ru.

9 комментариев к записи 1 марта состоится бесплатный вебинар «Python с нуля»
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