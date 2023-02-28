21 марта 2023 года стартует практический курс «Хакера» — « стартует практический курс «Хакера» — « Python с нуля », направленный на изучение основ и базовых концепций программирования на Python.

Пока занятия не начались, 1 марта 2023 года (18:00 по московскому времени), мы традиционно проведем пробный бесплатный вебинар, который позволит понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.

Регистрация на вебинар уже открыта!

Напоминаем, что ведущим курса и грядущего вебинара выступает Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python» и автор серии ста­тей «Python с абсо­лют­ного нуля».

Курс «Python с нуля» будет полезен как для будущих веб-разработчиков, так и для начинающих пентестеров.

Начав с базовых знаний по Python, участники смогут углубиться в изучение фреймворков Django или Flask, а умение писать скрипты, автоматизирующие эксплуатацию уязвимостей, и вовсе пригодится любому ИБ-специалисту.

В числе прочего, ты научишься:

основам программирования на Python;

работе с файлами, JSON, базами данных SQLite3;

созданию веб-сервисов на Flask;

разработке Telegram-ботов;

написанию парсеров сайтов;

созданию графических интерфейсов на PyQt.

Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь писать нам на почту: dafna@glc.ru.

Полная стоимость обучения составит 18 000 рублей, но подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%. Также до конца февраля всем, кто служил в армии (не только РФ), предоставляется скидка 30% по военному билету. Для оформления скидки пиши нам на dafna@glc.ru.