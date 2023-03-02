Несмотря на то что «Телеграм» считается безопасным и защищенным мессенджером, при желании в его недрах и глубинах можно отыскать большой объем информации о пользователях. А если подключить к поиску методы OSINT, то есть разведки по открытым источникам, сведений можно собрать еще больше. На помощь нам придут специально обученные телеграм‑боты, поисковые системы и, конечно же, русская народная смекалка.
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Сбор информации о частной жизни граждан без их согласия незаконен, помни об этом. В этой статье рассказывается о поиске в открытых источниках данных, которые люди оставляют в публичном доступе сами. Но в любом случае нужно соблюдать требования законодательства и уважать право граждан на сохранение их приватности. Поэтому информация в статье предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Авторы и редакция не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный использованием материалов этой публикации.
Любой поиск нужно с чего‑то начинать. Пользователь «Телеграма» может, если захочет, сменить ник, имя и прочие данные своего аккаунта. Кроме одного: ID, или индивидуального идентификатора, который присваивается учетке при регистрации и впоследствии остается неизменным. Поэтому именно его всегда используют в тех случаях, когда нужно указать на аккаунт максимально точно, он же однозначно идентифицирует юзера в базах данных. Вот этот ID интересующего нас персонажа и следует вычислить в первую очередь.
Идентификатор и основные данные
Проще всего это сделать с помощью бесплатного бота @username_to_id_bot. Пользоваться им до безобразия просто: отдав команду
/, отправь боту юзернейм, идентификатор которого ты желаешь узнать, скопипасти ссылку‑приглашение для чата или форвардни сообщение от интересующего тебя пользователя. Существует еще частично платный бот @CheckID_AIDbot, который делает все то же самое, что бесплатный, но за деньги (и при этом еще безжалостно спамит рекламой). Зачем он нужен — непонятно, наверное, бот предназначен для тех, кто любит покупать по подписке то, что можно получить на халяву. Еще имеется специальное вложение‑скрипт, который можно, например, запульнуть в чат: этот скрипт позволит собрать идентификаторы участников дискуссии.
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Если ты хочешь узнать способы сбора имен участников чатов в «Телеграме», обязательно прочитай статью «Парсим телегу. Как собирать имена участников чатов в Telegram».
Теперь можно попытаться отыскать полезную информацию, связанную с полученным нами ID. Начать можно с высокотехнологичной процедуры, известной в узких хакерских кругах под названием «гуглеж». Действительно, в индексе поисковых систем вполне могут встретиться данные из каких‑нибудь утечек или публичных баз — для этого в качестве запроса следует указать ID юзера «Телеграма» в кавычках. Если в «Гугле» и «Яндексе» не нашлось ничего полезного, к нашим услугам имеются многочисленные боты, большинство которых, правда, предоставляет информацию на платной основе:
- «Глаз Бога» — платный OSINT-бот, о котором «Хакер» уже писал. Бота регулярно банят, поэтому он меняет свое название — актуальную версию можно найти на его официальном сайте;
- @helper_inform_bot — боту можно скормить запрос вида @XXXXXXX (где XXXXXXX — ID пользователя Telegram), в ответ он выдаст фоточки из профиля, имя юзера, никнейм и, если он привязан к профилю, номер телефона и наименование оператора. Также можно искать информацию по имени, адресу электронной почты, ИНН и другим параметрам;
- @QuickOSINT_bot — еще один бот из нашей предыдущей подборки, помимо ID, он способен искать по телефону, email, госномеру или VIN автомобиля, номеру паспорта, СНИЛС или ИНН;
- @UsersSearchBot — платный бот со схожими возможностями, позволяет бесплатно выполнить несколько запросов, чего в большинстве случаев более чем достаточно.
Все эти боты ищут информацию в утекших базах данных, которыми щедро делятся с анонимусами всевозможные интернет‑магазины, службы доставки и криворукие админы популярных пабликов. Выяснив имя пользователя, его номер телефона или email, можно повторить поиск с этими данными и получить дополнительные сведения, например известные пароли, учетки в социальных сетях, дату рождения, другие ники этого пользователя.
На следующем этапе можно попытаться найти что‑нибудь интересное с использованием специализированных поисковых систем вроде lyzem.com — это поисковик по открытым чатам, каналам, ботам Telegram и сайту telegra.ph.
Результаты поиска, прямо скажем, получаются не слишком релевантными, но что‑то интересное с помощью этого сервиса найти можно. А вот еще три поисковика по «Телеграму», использующие технологии Google, которые тоже могут оказаться небесполезны:
Ну и не следует забывать о поисковике telegcrack.com, который ищет по заголовкам публикаций на сайте Telegra.ph. Этот инструмент более полезен для сеошников, чем для исследователей вроде нас, но пренебрегать им все‑таки не стоит.
Поиск по нику
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