Ес­ли в интерне­те кто‑то не прав, у тебя есть ров­но два вари­анта. Пер­вый — понять и забить, вто­рой — най­ти обид­чика и акку­рат­но начис­тить ему интерфейс. Но для начала это­го самого обид­чика нуж­но как минимум вычис­лить и по воз­можнос­ти деано­ними­зиро­вать. О том, как это сде­лать в «Телег­раме», мы рас­ска­жем в сегод­няшней статье.

Нес­мотря на то что «Телег­рам» счи­тает­ся безопас­ным и защищен­ным мес­сен­дже­ром, при желании в его нед­рах и глу­бинах мож­но отыс­кать боль­шой объ­ем информа­ции о поль­зовате­лях. А если под­клю­чить к поис­ку методы OSINT, то есть раз­ведки по откры­тым источни­кам, све­дений мож­но соб­рать еще боль­ше. На помощь нам при­дут спе­циаль­но обу­чен­ные телег­рам‑боты, поис­ковые сис­темы и, конеч­но же, рус­ская народ­ная сме­кал­ка.

warning Сбор информа­ции о час­тной жиз­ни граж­дан без их сог­ласия незако­нен, пом­ни об этом. В этой статье рас­ска­зыва­ется о поис­ке в откры­тых источни­ках дан­ных, которые люди оставля­ют в пуб­личном дос­тупе сами. Но в любом слу­чае нуж­но соб­людать тре­бова­ния законо­датель­ства и ува­жать пра­во граж­дан на сох­ранение их при­ват­ности. Поэто­му информа­ция в статье пре­дос­тавле­на исклю­читель­но в озна­коми­тель­ных целях. Авто­ры и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой воз­можный вред, при­чинен­ный исполь­зовани­ем матери­алов этой пуб­ликации.

Лю­бой поиск нуж­но с чего‑то начинать. Поль­зователь «Телег­рама» может, если захочет, сме­нить ник, имя и про­чие дан­ные сво­его акка­унта. Кро­ме одно­го: ID, или инди­виду­аль­ного иден­тифика­тора, который прис­ваивает­ся учет­ке при регис­тра­ции и впос­ледс­твии оста­ется неиз­менным. Поэто­му имен­но его всег­да исполь­зуют в тех слу­чаях, ког­да нуж­но ука­зать на акка­унт мак­сималь­но точ­но, он же однознач­но иден­тифици­рует юзе­ра в базах дан­ных. Вот этот ID инте­ресу­юще­го нас пер­сонажа и сле­дует вычис­лить в пер­вую оче­редь.

Идентификатор и основные данные

Про­ще все­го это сде­лать с помощью бес­плат­ного бота @username_to_id_bot. Поль­зовать­ся им до безоб­разия прос­то: отдав коман­ду / start , отправь боту юзер­нейм, иден­тифика­тор которо­го ты жела­ешь узнать, ско­пипас­ти ссыл­ку‑приг­лашение для чата или фор­вар­дни сооб­щение от инте­ресу­юще­го тебя поль­зовате­ля. Сущес­тву­ет еще час­тично плат­ный бот @CheckID_AIDbot, который дела­ет все то же самое, что бес­плат­ный, но за день­ги (и при этом еще без­жалос­тно спа­мит рек­ламой). Зачем он нужен — непонят­но, навер­ное, бот пред­назна­чен для тех, кто любит покупать по под­писке то, что мож­но получить на халяву. Еще име­ется спе­циаль­ное вло­жение‑скрипт, который мож­но, нап­ример, запуль­нуть в чат: этот скрипт поз­волит соб­рать иден­тифика­торы учас­тни­ков дис­куссии.

www Ес­ли ты хочешь узнать спо­собы сбо­ра имен учас­тни­ков чатов в «Телег­раме», обя­затель­но про­читай статью «Пар­сим телегу. Как собирать име­на учас­тни­ков чатов в Telegram».

Те­перь мож­но попытать­ся отыс­кать полез­ную информа­цию, свя­зан­ную с получен­ным нами ID. Начать мож­но с высоко­тех­нологич­ной про­цеду­ры, извес­тной в узких хакер­ских кру­гах под наз­вани­ем «гуг­леж». Дей­стви­тель­но, в индексе поис­ковых сис­тем впол­не могут встре­тить­ся дан­ные из каких‑нибудь уте­чек или пуб­личных баз — для это­го в качес­тве зап­роса сле­дует ука­зать ID юзе­ра «Телег­рама» в кавыч­ках. Если в «Гуг­ле» и «Яндексе» не наш­лось ничего полез­ного, к нашим услу­гам име­ются мно­гочис­ленные боты, боль­шинс­тво которых, прав­да, пре­дос­тавля­ет информа­цию на плат­ной осно­ве:

«Глаз Бога» — плат­ный OSINT-бот, о котором «Хакер» уже писал. Бота регуляр­но банят, поэто­му он меня­ет свое наз­вание — акту­аль­ную вер­сию мож­но най­ти на его офи­циаль­ном сай­те;

@helper_inform_bot — боту мож­но скор­мить зап­рос вида @XXXXXXX (где XXXXXXX — ID поль­зовате­ля Telegram), в ответ он выдаст фоточ­ки из про­филя, имя юзе­ра, ник­нейм и, если он при­вязан к про­филю, номер телефо­на и наиме­нова­ние опе­рато­ра. Так­же мож­но искать информа­цию по име­ни, адре­су элек­трон­ной поч­ты, ИНН и дру­гим парамет­рам;

@QuickOSINT_bot — еще один бот из нашей пре­дыду­щей под­борки, помимо ID, он спо­собен искать по телефо­ну, email, гос­номеру или VIN авто­моби­ля, номеру пас­порта, СНИЛС или ИНН;

@UsersSearchBot — плат­ный бот со схо­жими воз­можнос­тями, поз­воля­ет бес­плат­но выпол­нить нес­коль­ко зап­росов, чего в боль­шинс­тве слу­чаев более чем дос­таточ­но.

Все эти боты ищут информа­цию в утек­ших базах дан­ных, которы­ми щед­ро делят­ся с ано­ниму­сами все­воз­можные интернет‑магази­ны, служ­бы дос­тавки и кри­вору­кие адми­ны популяр­ных паб­ликов. Выяс­нив имя поль­зовате­ля, его номер телефо­на или email, мож­но пов­торить поиск с эти­ми дан­ными и получить допол­нитель­ные све­дения, нап­ример извес­тные пароли, учет­ки в соци­аль­ных сетях, дату рож­дения, дру­гие ники это­го поль­зовате­ля.

На сле­дующем эта­пе мож­но попытать­ся най­ти что‑нибудь инте­рес­ное с исполь­зовани­ем спе­циали­зиро­ван­ных поис­ковых сис­тем вро­де lyzem.com — это поис­ковик по откры­тым чатам, каналам, ботам Telegram и сай­ту telegra.ph.

Ре­зуль­таты поис­ка, пря­мо ска­жем, получа­ются не слиш­ком релеван­тны­ми, но что‑то инте­рес­ное с помощью это­го сер­виса най­ти мож­но. А вот еще три поис­ковика по «Телег­раму», исполь­зующие тех­нологии Google, которые тоже могут ока­зать­ся небес­полез­ны:

Ну и не сле­дует забывать о поис­ковике telegcrack.com, который ищет по заголов­кам пуб­ликаций на сай­те Telegra.ph. Этот инс­тру­мент более полезен для сеош­ников, чем для иссле­дова­телей вро­де нас, но пре­неб­регать им все‑таки не сто­ит.

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