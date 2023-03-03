Перед началом занятий на курсе «Python с нуля», направленном на изучение основ и базовых концепций программирования на Python, 19 марта 2022 года мы традиционно проведем бесплатный пробный вебинар. На нем ты получишь представление о том, как будут проходить занятия, и сможешь понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.

Вебинар пройдет 19 марта 2023 года, в 12:00 по московскому времени.

Не забудь присоединиться к конференции!

Занятия на практическом курсе «Хакера» — «Python с нуля» начнутся 21 марта 2023 года. Набор учеников уже открыт.

Начав с базовых знаний по Python, участники смогут углубиться в изучение фреймворков Django или Flask. Парсинг логов, автоматизация различных действий, боты, мониторящие состояние систем — это лишь несколько примеров, как Python сможет помочь сисадмину. А умение писать скрипты, автоматизирующие эксплуатацию уязвимостей, и вовсе пригодится любому ИБ-специалисту.

На курсе, ты научишься:

основам программирования на Python;

работе с файлами, JSON, базами данных SQLite3;

созданию веб-сервисов на Flask;

разработке Telegram-ботов;

написанию парсеров сайтов;

созданию графических интерфейсов на PyQt.

Ведущий курса — Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python» и автор серии ста­тей «Python с абсо­лют­ного нуля». C 2016 года Иван разрабатывает на Python веб-сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.

Полная стоимость обучения составит 18 000 рублей, но подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%.

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