Xakep #285. Кунг-фу enumeration
Перед началом занятий на курсе «Python с нуля», направленном на изучение основ и базовых концепций программирования на Python, 19 марта 2022 года мы традиционно проведем бесплатный пробный вебинар. На нем ты получишь представление о том, как будут проходить занятия, и сможешь понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.
Вебинар пройдет 19 марта 2023 года, в 12:00 по московскому времени.
Не забудь присоединиться к конференции!
Занятия на практическом курсе «Хакера» — «Python с нуля» начнутся 21 марта 2023 года. Набор учеников уже открыт.
Начав с базовых знаний по Python, участники смогут углубиться в изучение фреймворков Django или Flask. Парсинг логов, автоматизация различных действий, боты, мониторящие состояние систем — это лишь несколько примеров, как Python сможет помочь сисадмину. А умение писать скрипты, автоматизирующие эксплуатацию уязвимостей, и вовсе пригодится любому ИБ-специалисту.
На курсе, ты научишься:
- основам программирования на Python;
- работе с файлами, JSON, базами данных SQLite3;
- созданию веб-сервисов на Flask;
- разработке Telegram-ботов;
- написанию парсеров сайтов;
- созданию графических интерфейсов на PyQt.
Ведущий курса — Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python» и автор серии статей «Python с абсолютного нуля». C 2016 года Иван разрабатывает на Python веб-сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.
Статьи
С опубликованными статьями Ивана ты можешь ознакомиться по ссылкам. Это не является обязательным условием для записи на курс или вебинар, но статьи полезные.
Полная стоимость обучения составит 18 000 рублей, но подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%.
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