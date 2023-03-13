В этом рай­тапе я покажу, как работать со служ­бой SNMP, что­бы получить информа­цию, которая поможет в прод­вижении ата­ки. Так­же мы взло­маем сайт и получим RCE бла­года­ря уяз­вимос­ти в API.

На­ша цель — зах­ват учеб­ной машины Mentor с пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности — сред­ний.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 193 mentor. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Скрипт нашел два откры­тых пор­та: 22 — служ­ба OpenSSH 8.9p1 и 80 — веб‑сер­вер Apache 2.4.52. На пор­те 80 так­же отме­чаем редирект на сайт http:// mentorquotes. htb/ . Так как мы рас­кры­ли новый домен, добав­ляем и его в файл / etc/ hosts .

10. 10. 11. 193 mentor. htb mentorquotes. htb

Так­же всег­да сто­ит про­верять четыре пор­та UDP, где может работать служ­ба SNMP.

sudo nmap -p161 , 162, 10161, 10162 -sU 10. 10. 11. 193

И мы видим, что SNMP работа­ет на пор­те 161. SNMP — это про­токол прик­ладно­го уров­ня, он дела­ет воз­можным обмен дан­ными меж­ду сетевы­ми устрой­ства­ми. Про­токол поз­воля­ет сис­темно­му адми­нис­тра­тору про­водить монито­ринг, кон­тро­лиро­вать про­изво­дитель­ность сети и изме­нять кон­фигура­цию под­клю­чен­ных устрой­ств.

В SNMP исполь­зует­ся модель безопас­ности сommunity-based (на осно­ве стро­ки сооб­щес­тва). Фак­тичес­ки это иден­тифика­тор поль­зовате­ля или пароль, который отправ­ляет­ся вмес­те с зап­росом. Если стро­ка сооб­щес­тва невер­на, агент игно­риру­ет зап­рос. Давай поп­робу­ем проб­рутить эти community-стро­ки ска­нером onesixtyone.

onesixtyone -c snmp_ default_ pass. txt 10. 10. 11. 193

Наш­ли толь­ко дефол­тную стро­ку public , ничего полез­ного она нам не дала.

Точка входа

Сканирование SNMP

У меня бывали слу­чаи, ког­да популяр­ные средс­тва ска­ниро­вания комь­юни­ти‑строк ничего не находи­ли, а стро­ки все же сущес­тво­вали. По этой при­чине сле­дующим скрип­том про­буем зап­росить базовую информа­цию с помощью snmpbulkwalk по каж­дой стро­ке из сло­варя. В ито­ге рас­кры­ваем еще одну комь­юни­ти‑стро­ку internal .

while read line ; do echo $line ; snmpbulkwalk -c $line -v2c 10. 10. 11. 193 . 2> / dev/ null | head -n 1 done < / usr/ share/ metasploit- framework/ data/ wordlists/ snmp_ default_ pass. txt

Го­воря о SNMP, сто­ит упо­мянуть MIB. MIB — это иерар­хичес­кая база дан­ных со све­дени­ями об устрой­стве. У каж­дого типа устрой­ства своя MIB-таб­лица: у прин­тера в ней содер­жится информа­ция о сос­тоянии кар­трид­жей, а у ком­мутато­ра — дан­ные о тра­фике. Бла­года­ря MIB сетевой менед­жер зна­ет, какую информа­цию он может зап­росить у аген­та устрой­ства.