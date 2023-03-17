Уже на следующей неделе стартуют занятия на курсе «Python с нуля», направленном на изучение основ и базовых концепций программирования на Python. Перед этим, 19 марта 2023 года (в ближайшее воскресенье), мы проведем бесплатный ознакомительный вебинар. На нем ты получишь представление о том, как будут проходить занятия, и сможешь понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.

Вебинар состоится 19 марта 2023 года, в 12:00 по московскому времени.

Регистрация уже открыта!

Занятия на практическом курсе «Хакера» — «Python с нуля» стартуют 21 марта 2023 года.

Начав с базовых знаний по Python, участники смогут углубиться в изучение фреймворков Django или Flask. Парсинг логов, автоматизация различных действий, боты, мониторящие состояние систем — это лишь несколько примеров, как Python сможет помочь сисадмину. А умение писать скрипты, автоматизирующие эксплуатацию уязвимостей, и вовсе пригодится любому ИБ-специалисту.

На курсе, ты научишься:

основам программирования на Python;

работе с файлами, JSON, базами данных SQLite3;

созданию веб-сервисов на Flask;

разработке Telegram-ботов;

написанию парсеров сайтов;

созданию графических интерфейсов на PyQt.

Ведущий курса — Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python» и автор серии ста­тей «Python с абсо­лют­ного нуля». C 2016 года Иван разрабатывает на Python веб-сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.

Статьи С опуб­ликован­ными стать­ями Ивана ты можешь озна­комить­ся по ссыл­кам. Это не является обязательным условием для записи на курс или вебинар, но статьи полез­ные. Урок 1 : Пе­ремен­ные, типы дан­ных, усло­вия и цик­лы

: Пе­ремен­ные, типы дан­ных, усло­вия и цик­лы Урок 2 : Стро­ки, фай­лы, исклю­чения и работа с интерне­том

: Стро­ки, фай­лы, исклю­чения и работа с интерне­том Урок 3 : Фай­ловая сис­тема, регуляр­ные выраже­ния, фун­кции

: Фай­ловая сис­тема, регуляр­ные выраже­ния, фун­кции Пи­тоном по телег­раму! Пишем пять прос­тых Telegram-ботов на Python

Полная стоимость обучения составит 18 000 рублей, но подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%.

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