Уже на следующей неделе стартуют занятия на курсе «Python с нуля», направленном на изучение основ и базовых концепций программирования на Python. Перед этим, 19 марта 2023 года (в ближайшее воскресенье), мы проведем бесплатный ознакомительный вебинар. На нем ты получишь представление о том, как будут проходить занятия, и сможешь понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.

Вебинар состоится 19 марта 2023 года, в 12:00 по московскому времени.
Регистрация уже открыта!

Занятия на практическом курсе «Хакера» — «Python с нуля» стартуют 21 марта 2023 года.

Начав с базовых знаний по Python, участники смогут углубиться в изучение фреймворков Django или Flask. Парсинг логов, автоматизация различных действий, боты, мониторящие состояние систем — это лишь несколько примеров, как Python сможет помочь сисадмину. А умение писать скрипты, автоматизирующие эксплуатацию уязвимостей, и вовсе пригодится любому ИБ-специалисту.

На курсе, ты научишься:

  • основам программирования на Python;
  • работе с файлами, JSON, базами данных SQLite3;
  • созданию веб-сервисов на Flask;
  • разработке Telegram-ботов;
  • написанию парсеров сайтов;
  • созданию графических интерфейсов на PyQt.

Ведущий курса — Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python» и автор серии ста­тей «Python с абсо­лют­ного нуля». C 2016 года Иван разрабатывает на Python веб-сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.

Статьи

С опуб­ликован­ными стать­ями Ивана ты можешь озна­комить­ся по ссыл­кам. Это не является обязательным условием для записи на курс или вебинар, но статьи полез­ные.

Полная стоимость обучения составит 18 000 рублей, но подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%.

Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь писать нам на почту: dafna@glc.ru.

 

Открыть комментарии
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии