21 марта 2023 года стартует практический курс «Хакера» — «Python с нуля», направленный на изучение основ и базовых концепций программирования на Python. Курс будет полезен как будущим веб-разработчикам, так и начинающими пентестерам.

Начав с базовых знаний по Python, ученики смогут углубиться в изучение фреймворков Django или Flask, а умение писать скрипты, автоматизирующие эксплуатацию уязвимостей, и вовсе пригодится любому ИБ-специалисту.

На курсе ты научишься:

основам программирования на Python;

работе с файлами, JSON, базами данных SQLite3;

созданию веб-сервисов на Flask;

разработке Telegram-ботов;

написанию парсеров сайтов;

созданию графических интерфейсов на PyQt.

Ведущий курса — Иван Сараев, профессиональный преподаватель информатики, ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python» и автор серии ста­тей «Python с абсо­лют­ного нуля». C 2016 года Иван разрабатывает на Python веб-сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.

Перед началом занятий предлагаем ознакомиться с записью пробного вебинара (код для доступа: @0gg=4&C), прошедшего на прошлой неделе. Так ты сможешь получить представление о том, как будут проходить занятия, и понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.

Полная стоимость обучения составит 18 000 рублей, но подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%.

Если у тебя остались вопросы, присоединяйся к нашему чату в Telegram. Также можешь писать нам на почту: dafna@glc.ru.