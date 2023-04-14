До 20 апреля 2023 можно записаться на весенний поток курса «Обеспечение кибербезопасности в реалиях бизнес-требований РФ». Курс сочетает в себе как теоретическую базу, так и практические наработки: обучающиеся получают многовекторные системные знания и реализуют их уже во время обучения на своих предприятиях.
- Старт занятий: 10 апреля 2023 года (запись до 20 апреля включительно)
- Уроков в неделю: 2
- Продолжительность обучения: 148 часов
- Период обучения: 3 месяца
- Доступ к материалам курса: 3 месяца
- Форма обучения: дистанционная, без отрыва от трудовой деятельности
- При успешной сдаче экзамена выдается сертификат!
Курс разработан с учетом требований законодательства (в том числе Указа Президента №250) и стандартов по информационной безопасности, а также с учетом актуальных проблем, с которыми сталкиваются организации.
Программа курса обновляется по мере появления новых средств и технологий по обеспечению безопасности в разных отраслях.
Курс будет полезен как профильным специалистам с высоким уровнем экспертизы в сфере ИБ, так и тем, кто работает в смежных областях.
На протяжении всего курса куратор осуществляет сопровождение обучающихся для решения учебных и практических задач. Предусмотрено проведение живых еженедельных семинаров.
Кому будет полезен этот курс
- руководителю предприятия, руководителю среднего и высшего звена;
- заместителям руководителей службы ИБ предприятия (по указу № 250);
- заместителям по безопасности предприятия, которые по Указу № 250 стали ответственными за ИБ;
- руководителей службы экономической безопасности предприятия;
- менеджеру по работе с клиентами или руководителю/администратору проектов системного интегратора;
- представителям ИТ- и ИБ-подразделений предприятия;
- специалистам по ИТ/ИБ, желающим расширить свои компетенции для более эффективной адаптации к современным реалиям;
- владельцу критичных бизнес-процессов (технологических цепочек) предприятия, руководителю смежного подразделения;
- начинающим ИБ- и ИТ специалистам для построения «правильной компетентностной базы» с целью дальнейшего развития по выбранному вектору в ИБ/ИТ.
Программа курса
- Ландшафт угроз информационной безопасности в индустрии 4.0. Безопасность как сервис.
- Идентификация и оценка активов.
- Направления защиты информации.
- Инциденты и процессы информационной безопасности.
- Технологии и реализация проектов построения бизнес-процессов в поддержку стратегии в организации.
- Риски ИБ при аутсорсинговой модели ИБ.
- Риски ИБ в проектах цифровой трансформации.
- Модели бизнеса.
- Проектные финансы с позиции компании. Бюджет сделки и расчет эффективности инвестиций в ИБ.
- Обоснование инвестиций и годовых бюджетов на ИБ, показатели эффективности инвестиций в ИБ.
- Методики и инструменты для бизнес-анализа и проведения идентификации.
- Разработка стратегического плана развития предприятия.
- Выработка стратегического плана развития ИБ в соответствии с Указом №250.
- Обзор ключевых НПА по ИБ.
- Подход к аудиту информационной безопасности.
- Актуальные вопросы по обеспечению безопасности персональных данных. Факты по утечка, информация по специфике некоторых кибератак, вектор кибератак.
- Методики моделирования угроз и оценки рисков.
- КИИ. Категорирование, особенности оценки рисков.
- Архитектура современного центра информационной безопасности.
- Проектирование архитектуры системы защиты технологического сегмента и среды разработки.
- Методика оценки рисков информационной безопасности.
- Методика приоритизации и обоснования проектов ИБ.
- Передача риска ИБ. Киберстрахование и взаимосвязь с аутсорсинговой моделью.
- Эффективное управление стейкхолдерами. Технологии, инструменты и методики.
Записаться на курс можно здесь. Есть возможность получить промодоступ к занятиям на 7 дней!
Перед началом занятий можно ознакомиться с записью онлайн-семинара с обзором занятий и коротким экскурсом по структуре основных разделов курса.
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