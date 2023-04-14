До 20 апреля 2023 можно записаться на весенний поток курса «Обеспечение кибербезопасности в реалиях бизнес-требований РФ». Курс сочетает в себе как теоретическую базу, так и практические наработки: обучающиеся получают многовекторные системные знания и реализуют их уже во время обучения на своих предприятиях.

  • Старт занятий: 10 апреля 2023 года (запись до 20 апреля включительно)
  • Уроков в неделю: 2
  • Продолжительность обучения: 148 часов
  • Период обучения: 3 месяца
  • Доступ к материалам курса: 3 месяца
  • Форма обучения: дистанционная, без отрыва от трудовой деятельности
  • При успешной сдаче экзамена выдается сертификат!

Курс разработан с учетом требований законодательства (в том числе Указа Президента №250) и стандартов по информационной безопасности, а также с учетом актуальных проблем, с которыми сталкиваются организации.

Программа курса обновляется по мере появления новых средств и технологий по обеспечению безопасности в разных отраслях.

Курс будет полезен как профильным специалистам с высоким уровнем экспертизы в сфере ИБ, так и тем, кто работает в смежных областях.

На протяжении всего курса куратор осуществляет сопровождение обучающихся для решения учебных и практических задач. Предусмотрено проведение живых еженедельных семинаров.

Кому будет полезен этот курс

  • руководителю предприятия, руководителю среднего и высшего звена;
  • заместителям руководителей службы ИБ предприятия (по указу № 250);
  • заместителям по безопасности предприятия, которые по Указу № 250 стали ответственными за ИБ;
  • руководителей службы экономической безопасности предприятия;
  • менеджеру по работе с клиентами или руководителю/администратору проектов системного интегратора;
  • представителям ИТ- и ИБ-подразделений предприятия;
  • специалистам по ИТ/ИБ, желающим расширить свои компетенции для более эффективной адаптации к современным реалиям;
  • владельцу критичных бизнес-процессов (технологических цепочек) предприятия, руководителю смежного подразделения;
  • начинающим ИБ- и ИТ специалистам для построения «правильной компетентностной базы» с целью дальнейшего развития по выбранному вектору в ИБ/ИТ.

Программа курса

  1. Ландшафт угроз информационной безопасности в индустрии 4.0. Безопасность как сервис.
  2. Идентификация и оценка активов.
  3. Направления защиты информации.
  4. Инциденты и процессы информационной безопасности.
  5. Технологии и реализация проектов построения бизнес-процессов в поддержку стратегии в организации.
  6. Риски ИБ при аутсорсинговой модели ИБ.
  7. Риски ИБ в проектах цифровой трансформации.
  8. Модели бизнеса.
  9. Проектные финансы с позиции компании. Бюджет сделки и расчет эффективности инвестиций в ИБ.
  10. Обоснование инвестиций и годовых бюджетов на ИБ, показатели эффективности инвестиций в ИБ.
  11. Методики и инструменты для бизнес-анализа и проведения идентификации.
  12. Разработка стратегического плана развития предприятия.
  13. Выработка стратегического плана развития ИБ в соответствии с Указом №250.
  14. Обзор ключевых НПА по ИБ.
  15. Подход к аудиту информационной безопасности.
  16. Актуальные вопросы по обеспечению безопасности персональных данных. Факты по утечка, информация по специфике некоторых кибератак, вектор кибератак.
  17. Методики моделирования угроз и оценки рисков.
  18. КИИ. Категорирование, особенности оценки рисков.
  19. Архитектура современного центра информационной безопасности.
  20. Проектирование архитектуры системы защиты технологического сегмента и среды разработки.
  21. Методика оценки рисков информационной безопасности.
  22. Методика приоритизации и обоснования проектов ИБ.
  23. Передача риска ИБ. Киберстрахование и взаимосвязь с аутсорсинговой моделью.
  24. Эффективное управление стейкхолдерами. Технологии, инструменты и методики.

Записаться на курс можно здесь. Есть возможность получить промодоступ к занятиям на 7 дней!

Перед началом занятий можно ознакомиться с записью онлайн-семинара с обзором занятий и коротким экскурсом по структуре основных разделов курса.

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