До 20 апреля 2023 можно записаться на весенний поток курса «Обеспечение кибербезопасности в реалиях бизнес-требований РФ». Курс сочетает в себе как теоретическую базу, так и практические наработки: обучающиеся получают многовекторные системные знания и реализуют их уже во время обучения на своих предприятиях.

Старт занятий: 10 апреля 2023 года (запись до 20 апреля включительно)

10 апреля 2023 года (запись до 20 апреля включительно) Уроков в неделю : 2

: 2 Продолжительность обучения : 148 часов

: 148 часов Период обучения : 3 месяца

: 3 месяца Доступ к материалам курса : 3 месяца

: 3 месяца Форма обучения : дистанционная, без отрыва от трудовой деятельности

: дистанционная, без отрыва от трудовой деятельности При успешной сдаче экзамена выдается сертификат!

Курс разработан с учетом требований законодательства (в том числе Указа Президента №250) и стандартов по информационной безопасности, а также с учетом актуальных проблем, с которыми сталкиваются организации.

Программа курса обновляется по мере появления новых средств и технологий по обеспечению безопасности в разных отраслях.

Курс будет полезен как профильным специалистам с высоким уровнем экспертизы в сфере ИБ, так и тем, кто работает в смежных областях.

На протяжении всего курса куратор осуществляет сопровождение обучающихся для решения учебных и практических задач. Предусмотрено проведение живых еженедельных семинаров.

Кому будет полезен этот курс

руководителю предприятия, руководителю среднего и высшего звена;

заместителям руководителей службы ИБ предприятия (по указу № 250);

заместителям по безопасности предприятия, которые по Указу № 250 стали ответственными за ИБ;

руководителей службы экономической безопасности предприятия;

менеджеру по работе с клиентами или руководителю/администратору проектов системного интегратора;

представителям ИТ- и ИБ-подразделений предприятия;

специалистам по ИТ/ИБ, желающим расширить свои компетенции для более эффективной адаптации к современным реалиям;

владельцу критичных бизнес-процессов (технологических цепочек) предприятия, руководителю смежного подразделения;

начинающим ИБ- и ИТ специалистам для построения «правильной компетентностной базы» с целью дальнейшего развития по выбранному вектору в ИБ/ИТ.

Программа курса

Ландшафт угроз информационной безопасности в индустрии 4.0. Безопасность как сервис. Идентификация и оценка активов. Направления защиты информации. Инциденты и процессы информационной безопасности. Технологии и реализация проектов построения бизнес-процессов в поддержку стратегии в организации. Риски ИБ при аутсорсинговой модели ИБ. Риски ИБ в проектах цифровой трансформации. Модели бизнеса. Проектные финансы с позиции компании. Бюджет сделки и расчет эффективности инвестиций в ИБ. Обоснование инвестиций и годовых бюджетов на ИБ, показатели эффективности инвестиций в ИБ. Методики и инструменты для бизнес-анализа и проведения идентификации. Разработка стратегического плана развития предприятия. Выработка стратегического плана развития ИБ в соответствии с Указом №250. Обзор ключевых НПА по ИБ. Подход к аудиту информационной безопасности. Актуальные вопросы по обеспечению безопасности персональных данных. Факты по утечка, информация по специфике некоторых кибератак, вектор кибератак. Методики моделирования угроз и оценки рисков. КИИ. Категорирование, особенности оценки рисков. Архитектура современного центра информационной безопасности. Проектирование архитектуры системы защиты технологического сегмента и среды разработки. Методика оценки рисков информационной безопасности. Методика приоритизации и обоснования проектов ИБ. Передача риска ИБ. Киберстрахование и взаимосвязь с аутсорсинговой моделью. Эффективное управление стейкхолдерами. Технологии, инструменты и методики.

Записаться на курс можно здесь. Есть возможность получить промодоступ к занятиям на 7 дней!

Перед началом занятий можно ознакомиться с записью онлайн-семинара с обзором занятий и коротким экскурсом по структуре основных разделов курса.

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