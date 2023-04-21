В мае 2023 года стартует новый поток на курсе «Python с нуля», который будет полезен будущим веб-разработчикам и тем, кто только начинает свой путь в программировании.

В среду, 26 апреля 2023 года (18:00 по московскому времени), пройдет ознакомительный вебинар, на котором можно получить представление о том, как будут проходить занятия, а также понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.

Вебинар и курс будет вести опытный преподаватель, автор цикла статей «Python с абсолютного нуля», ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python» Иван Сараев. C 2016 года Иван разрабатывает на Python веб-сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.

Регистрация на вебинар уже открыта и совершенно бесплатна, нужно только заполнить форму по ссылке. Не упусти шанс освоить Python и стать профессиональным программистом!

Вот некоторые преимущества, которые дает изучения Python: