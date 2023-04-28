Хак-группа NLB утверждает, что ей удалось похитить данные клиентов страховой компании «АльфаСтрахование». Злоумышленники опубликовали 1 000 000 записей в открытом доступе, но заявляют, что в общей сложности у них на руках более 14 млн записей.

Сообщения об этой утечке появились в Telegram-каналах Data1eaks и in2security. По информации исследователей, размещенный в сети файл действительно содержит 1 млн строк, в том числе 971 724 уникальных email-адресов и 807 950 уникальных телефонов, которые актуальны по состоянию на 19 апреля 2023 года. Структура данных такова: ФИО, дата рождения, email, телефон, хеш пароля.

Также отмечается, что выборочная проверка данных подтверждает подлинность записей, и «в файле присутствует довольно много корпоративных почтовых доменов», в числе которых:

• sravni.ru — 91 723 раза;

• mafin.ru — 4167 раз;

• yandex-team.ru — 1173 раза;

• alfastrah.ru — 812 раз;

• sberbank.ru — 762 раза;

• auchan.ru — 719 раз;

• x5.ru — 678 раз;

• ngs.ru — 498 раз;

• tele2.ru — 453 раза;

• magnit.ru — 428 раз;

• russianpost.ru — 239 раз;

• pochtabank.ru — 225 раз%

• lenta.ru — 220 раз;

• ivi.ru — 217 раз.