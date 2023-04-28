Xakep #287. Атаки на хардвер
В мае 2023 года стартует новый поток на курсе «Python с нуля», который будет полезен будущим веб-разработчикам и тем, кто только начинает свой путь в программировании.
В среду, 3 мая 2023 года (18:00 по московскому времени), пройдет ознакомительный вебинар, на котором можно получить представление о том, как будут проходить занятия, а также понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.
Вебинар и курс будет вести опытный преподаватель, автор цикла статей «Python с абсолютного нуля», ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python» Иван Сараев. C 2016 года Иван разрабатывает на Python веб-сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.
Статьи
С опубликованными статьями Ивана ты можешь ознакомиться по ссылкам. Их чтение необязательно для записи на курс или вебинар, но статьи полезные.
Регистрация на вебинар уже открыта и совершенно бесплатна, нужно только заполнить форму по ссылке. Не упусти шанс освоить Python и стать профессиональным программистом!
Вот некоторые преимущества, которые дает изучения Python:
- Python подходит для разработки разных типов приложений, таких как сайты, мобильные приложения, игры, научные программы и многое другое;
- Python имеет огромное сообщество разработчиков, которые готовы помочь и поделиться своим опытом, и ты сможешь найти множество ресурсов для обучения и совершенствования своих навыков;
- Python поддерживает разные парадигмы программирования, включая процедурное, объектно-ориентированное, функциональное и аспектно-ориентированное, что дает большую гибкость и возможность выбирать подход, который лучше подходит именно для твоих задач.