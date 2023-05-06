В воскресенье, 14 мая 2023 года (12:00 по московскому времени), состоится бесплатный вебинар «Python с нуля». В преддверии начала занятий на одноименном курсе ты сможешь получить представление о том, как будут проходить занятия, а также понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.

Вебинар и курс, который стартует 23 мая 2023 года, будет вести опытный преподаватель, автор цикла статей «Python с абсолютного нуля», ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python» Иван Сараев. C 2016 года Иван разрабатывает на Python веб-сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.

Регистрация на вебинар уже открыта и совершенно бесплатна, нужно только заполнить форму по ссылке.

Почему именно Python? Именно этот язык считается одним из наиболее универсальных и простых в изучении, он широко применяется для автоматизации задач, а также для написания многих хакерских инструментов и решений для пентестинга. Например, библиотеки Python для этичного взлома включают Cryptography, Requests, Python-Nmap, Scapy и Pylibnet.

Среди других плюсов Python можно перечислить: