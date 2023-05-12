В воскресенье, 14 мая 2023 года (12:00 по московскому времени), состоится бесплатный вебинар «Python с нуля».  В преддверии начала занятий на одноименном курсе ты сможешь получить представление о том, как будут проходить занятия, а также понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа.

Вебинар и курс, который стартует 23 мая 2023 года, будет вести опытный преподаватель, автор цикла статей «Python с абсолютного нуля», ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python» Иван Сараев. C 2016 года Иван разрабатывает на Python веб-сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.

Статьи

С опуб­ликован­ными стать­ями Ивана ты можешь озна­комить­ся по ссыл­кам. Их чтение необязательно для записи на курс или вебинар, но статьи полез­ные.

Регистрация на вебинар уже открыта и совершенно бесплатна, нужно только заполнить форму по ссылке.

Почему именно Python? Именно этот язык считается одним из наиболее универсальных и простых в изучении, он широко применяется для автоматизации задач, а также для написания многих хакерских инструментов и решений для пентестинга. Например, библиотеки Python для этичного взлома включают Cryptography, Requests, Python-Nmap,  Scapy и Pylibnet.

Среди других плюсов Python можно перечислить:

  • огромное сообщество разработчиков, которые готовы помочь и поделиться своим опытом, и ты сможешь найти множество ресурсов для обучения и совершенствования своих навыков;
  • широкий спектр библиотек, которые можно использовать в различных приложениях;
  • лаконичный синтаксис, который позволяет писать меньше кода, но при этом делать больше;
  • применение во многих областях, включая data science, машинное обучение, веб-разработку и так далее.

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