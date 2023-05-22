Xakep #288. Неправильные эльфы
23 мая 2023 года стартует новый поток на практическом курсе «Хакера» по Python, который ведет опытный преподаватель, программист, автор цикла статей «Python с абсолютного нуля», ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python» Иван Сараев.
C 2016 года Иван разрабатывает на Python веб-сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.
Статьи
С опубликованными статьями Ивана ты можешь ознакомиться по ссылкам. Их чтение необязательно для записи на курс или вебинар, но статьи полезные.
Почему именно Python? Именно этот язык считается одним из наиболее универсальных и простых в изучении, он широко применяется для автоматизации задач, а также для написания многих хакерских инструментов и решений для пентестинга. Курс будет полезен начинающим пентестерам, веб-разработчикам и системным администраторам.
Полная стоимость обучения — 18 000 рублей, но подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%!
Кроме того, сегодня, 22 мая 2023 года, в 18:00 по московскому времени, пройдет ознакомительный вебинар, на который ты еще можешь успеть. Даже если ты никогда не программировал на Python, приходи, мы начнем с действительно простых вещей!
Вебинар поможет составить представление о том, как будут проходить занятия, а также понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа. Участие свободное, но не забудь зарегистрироваться.