23 мая 2023 года стартует новый поток на практическом курсе «Хакера» по Python, который ведет опытный преподаватель, программист, автор цикла статей «Python с абсолютного нуля», ведущий YouTube-канала «Видеоуроки Python» Иван Сараев.

C 2016 года Иван разрабатывает на Python веб-сайты и коммерческие продукты, связанные с обработкой естественного языка, а также работает над созданием голосовых ассистентов.

Почему именно Python? Именно этот язык считается одним из наиболее универсальных и простых в изучении, он широко применяется для автоматизации задач, а также для написания многих хакерских инструментов и решений для пентестинга. Курс будет полезен начинающим пентестерам, веб-разработчикам и системным администраторам.

Полная стоимость обучения — 18 000 рублей, но подписчики «Хакера» могут записаться на занятия со скидкой до 50%!

Кроме того, сегодня, 22 мая 2023 года, в 18:00 по московскому времени, пройдет ознакомительный вебинар, на который ты еще можешь успеть. Да­же если ты никог­да не прог­рамми­ровал на Python, при­ходи, мы нач­нем с дей­стви­тель­но прос­тых вещей!

Вебинар поможет составить представление о том, как будут проходить занятия, а также понять, подходят ли тебе именно этот преподаватель и программа. Участие свободное, но не забудь зарегистрироваться.