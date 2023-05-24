Открыт набор на онлайн-курсы по IT и информационной безопасности в Академии Кодебай. Команда компании является одной из сильнейших команд этичных хакеров в RU-сегменте. В ходе обучения наши ученики изучают лекционный материал, выполняют практические задачи, пишут собственные программы, а также работают с удаленными серверами в специальной лаборатории.

Немного о нас наша команда является единственным четырехкратным чемпионом ТОП-соревнований в СНГ по этичному хакингу The Standoff;

наш профессионализм подтвержден сертификатами CHFI, CISA/CISM, CISSP, COBIT, ITIL, ISO и OSCP.

В июне в Академии Кодебай стартуют следующие курсы:

1 июня – курс «Тестирование WEB-приложений на проникновение» (WAPT);

5 июня – курс «Python для пентестера»;

5 июня – курс «Введение в информационную безопасность»;

19 июня – курс «Специалист центра мониторинга инцидентов информационной безопасности (SOC)».

Курс будет полезен специалистам, которые уже знают основы работы TCP/IP и HTTP, а также умеют пользоваться командной строкой OS Linux. В ходе обучения научимся проводить аудит защищенности веб-приложений, познакомимся с различными видами инъекций произвольного кода и закрепим полученные знания в практической лаборатории.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 1 июня 2023 года.

На курсе будем изучать продвинутые техники использования Python, научимся писать прикладной софт, который используется пентестерами в их профессиональной деятельности. Закрепим знания на практике с помощью домашних работ и в конце защитим дипломный проект.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 5 июня 2023 года.

Курс позволяет ознакомиться с основами информационной безопасности. Он содержит в себе основы веб-разработки, виртуализации, уязвимостей веб-приложений, CTF, а также защиты веб-ресурсов от злоумышленников.

После прохождения курса ты будешь иметь полное представление об информационной безопасности. Кроме этого, ты овладеешь важнейшими навыками разработки, тестирования и защиты приложений.

Период обучения: 4 месяца.

Старт: 5 июня 2023 года.

Курс позволяет изучить основные процессы, реализуемые типовым центром мониторинга ИБ (SOC - Security Operation Center). При изучении курса ты получишь представление о подразделениях SOC и решаемых ими задачах. На практике будут изучены процессы: Threat Intelligence, Threat Hunting, Vulnerability Management, Моделирование угроз безопасности, Incident Response и рассмотрена тема администрирования основных СЗИ, используемых в SOC.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 19 июня 2023 года.

Внимание, скидка! Команда Академии Кодебай дарит всем читателям «Хакера» скидку 10% на оплату всех курсов, стартующих в июне, до конца записи на летний поток! При оплате сообщи менеджеру код XAKEP0623.

Ознакомиться с другими курсами Академии Кодебай можно на сайте: https://codeby.school/training.

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