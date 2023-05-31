Открыт набор на курсы по IT и информационной безопасности от Академии Кодебай. Команда компании является одной из сильнейших команд этичных хакеров в RU-сегменте!

В процессе обучения наши ученики изучают лекционный материал, выполняют практические задачи, пишут собственные программы, а также работают с удаленными серверами в специальной лаборатории. Весь процесс обучения построен опытными кураторами.

Немного фактов о нас: наша команда является единственным четырехкратным чемпионом ТОП-соревнований в СНГ по этичному хакингу The Standoff;

наш профессионализм подтвержден сертификатами CHFI, CISA/CISM, CISSP, COBIT, ITIL, ISO и OSCP;

за три года выпустили более 2000 учеников.

В июне в Академии Кодебай стартуют следующие курсы:

5 июня – курс «Обеспечение кибербезопасности в реалиях бизнес-требований РФ»;

5 июня – курс «Построение системы защиты от утечек персональных данных и коммерческой тайны»;

12 июня – курс «Организация защиты информации на объектах критической информационной инфраструктуры 187 ФЗ»;

19 июня – курс «Специалист центра мониторинга инцидентов информационной безопасности (SOC)».

Вы решите задачу трансформации ИТ и ИБ систем в компании в условиях импортозамещения, получите системные знания и практический опыт, который сможете использовать у себя на предприятиях уже во время обучения!

После курса вы научитесь думать и понимать одновременно 3 «языка» кибербезопасности:

Бизнес-язык

Юридический язык

Технический язык

Видео-обзор курса.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 5 июня 2023 года.

На курсе поможем выстроить систему защиты от утечек персональных данных и коммерческой тайны, научим управлять процессами ИБ на основе риск-ориентированного подхода.

Курс разработан с учетом актуальных требований законодательства (изменения от 1 марта 2023 года по ПДн), стандартов и реалий сегодняшнего дня (изменения в организационной структуре с учетом Указа Президента №250 и новых задач ответственного за ИБ), а также с учетом особенностей сложных атак с привлечением инсайдеров, целью которых является хищение персональных данных, а также сведений, составляющих коммерческую тайну.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 5 июня 2023 года.

Курс дает возможность получить полную информацию об организации защиты информации на объектах КИИ. Он содержит в себе такие аспекты, как требования нормативно-правовых актов в сфере защиты объектов КИИ, порядок их категорирования, создание системы безопасности, подбор средств защиты информации, порядок расследования компьютерных инцидентов и оценку состояния защищенности информации. После прохождения курса вы будете иметь полное представление о порядке организации защиты информации на объектах КИИ.

Период обучения: 1,5 месяца.

Старт: 12 июня 2023 года.

Курс позволяет изучить основные процессы, реализуемые типовым центром мониторинга ИБ (SOC - Security Operation Center). При изучении курса вы получите представление о подразделениях SOC и решаемых ими задачах. На практике будут изучены процессы: Threat Intelligence, Threat Hunting, Vulnerability Management, Моделирование угроз безопасности, Incident Response и рассмотрена тема администрирования основных СЗИ, используемых в SOC.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 19 июня 2023 года.

Ознакомиться с другими курсами Академии Кодебай можно на сайте: https://codeby.school/training

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