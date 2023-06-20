Пентест — это самая творческая ИБ-дисциплина, а у всех творческих профессий есть премии. Awillix сделали Pentest Awards, чтобы этичные хакеры наконец смогли заявить о себе, рассказать о достижениях и получить признание отрасли.

Сейчас «бренд» русских хакеров воспринимается негативно, и люди помнят только про скандалы, связанные с утечками данных, хотя множество талантливых профессионалов работают на киберфронте на стороне добра и делают вещи гораздо сложнее и круче злоумышленников, спасают ИТ-инфраструктуру бизнесов и не попадают за это в новости, в отличие от преступников.

Чтобы популяризировать профессию этичного хакера в нашей стране, Awillix запускает первую в России премию для пентестеров. Специалисты, которые драйвят рынок и задают высокую планку в профессиональном коммьюнити, смогут получить признание, высокие награды и подать пример начинающим.

Сбор заявок и определение победителей

Оружие пентестера — опыт, креативность и насмотренность. Это оружие он применяет в работе каждый день, поэтому подать заявку будет проще простого: достаточно обезличенного рассказа про свой лучший проект в свободной форме.

Всего премия включает в себя шесть номинаций, относящихся к различным стадиям имитации хакерских атак. На сайте Pentest award есть примеры подачи заявок и критерии оценки работ.

Оценивать заявки будет независимый совет жюри, который состоит из лучших практикующих оффенсив-безопасников российских компаний. Проголосовав и посовещавшись, они составят шорт-лист номинантов в конце июля.

Победители будут объявлены на церемонии награждения. За первое место подарят MacBook, за второе — iPhone, за третье — Apple Watch. Благодаря партнерам премии, победители также получат билеты на конференцию Offzone, фирменный мерч и сертификаты на обучение в CyberED.

Подавайте заявки на участие прямо сейчас, время ограничено. Каждый имеет шанс на победу! Поддержите новый проект, поделившись новостью с коллегами!