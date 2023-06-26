Открыт набор на онлайн-курсы по IT и информационной безопасности в Академии Кодебай. Команда компании является одной из сильнейших команд этичных хакеров в RU-сегменте. В ходе обучения ученики изучают лекционный материал, выполняют практические задачи, пишут собственные программы, а также работают с удаленными серверами в специальной лаборатории.

Немного фактов о нас: наша команда является единственным четырехкратным чемпионом ТОП-соревнований в СНГ по этичному хакингу The Standoff;

наш профессионализм подтвержден сертификатами CHFI, CISA/CISM, CISSP, COBIT, ITIL, ISO и OSCP.

В июле в Академии Кодебай стартуют следующие курсы:

3 июля – курс «Основы программирования на Python»;

10 июля – курс «Анализ защищенности приложений Андроид»;

10 июля – курс «SQL-Injection Master».

Курс идеально подойдет новичкам в сфере IT, желающим освоить один из самых популярных языков программирования в мире!

Он охватывает все основные концепции Python, начиная от базовых операций и структур данных, таких как списки и словари, заканчивая более сложными темами — функции, модули и обработка исключений.

Период обучения: 2 месяца.

Старт: 3 июля 2023 года.

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Самый полный курс по раскрутке SQL-инъекций в СНГ и англоязычном пространстве!

На курсе ты познакомишься с основами и эксплуатацией SQL-инъекций, одного из наиболее распространенных и опасных видов атак на веб-приложения. Ты узнаешь не только о том, как обнаруживать и эксплуатировать уязвимости SQL-инъекции, но и как защитить свои системы от подобных атак.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 10 июля 2023 года.

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Курс представляет собой глубокое погружение в мир анализа и защиты мобильных приложений на ОС Android.

Ты изучишь устройство приложений Android, этапы их создания, а также методы реверс-инжиниринга и изменения кода. Особое внимание направлено на поиск и эксплуатацию уязвимостей в мобильных приложениях, используя современные инструменты для статического и динамического анализа

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 10 июля 2023 года.

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