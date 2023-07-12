Первая и единственная премия для этичных хакеров, ­Pentest Awards, продолжает поиск самых выдающихся работ. Всего в премии шесть номинаций, относящихся к разным стадиям имитации хакерских атак.

Подать заявку проще простого: достаточно обезличенного рассказа про свой лучший проект в свободной форме. Речь не идет о раскрытии эксплоитов, — любые шаги в цепочке эксплуатации полностью анонимны, и детали могут быть скрыты. Важен сам подход и идея. Подробности подачи описаны на сайте премии, в разделе «Требования к подаче заявки».

Оценивать заявки будет коллегия заслуженных экспертов отрасли, специалистов топовых российских компаний. Они обратят внимание на полноту повествования, описание контекста и вводных, примеры эксплуатации, скрины и пруфы наличия уязвимостей. Подробности можно найти на сайте, в разделе «Критерии оценки».

Награждение

Организаторы ­Pentest Awards хотят, чтобы люди, которые предъявляют высокие требования к себе и своей работе наконец получили соответствующее признание.

Победителей объявят на церемонии награждения. За первое в каждой из шести номинаций место подарят MacBook, за второе — iPhone, за третье — Apple Watch. Это стало возможным благодаря спонсору проекта — консалтинговой компании в сфере ИБ Veles.

Благодаря партнерам премии, все первые места дополнительно получат бесплатные билеты на конференцию OFFZONE и фирменный мерч. Все вторые места — гранты на обучения любым курсам CyberED и фирменные рюкзаки школы.

Также для всех призовых мест Awillix создали лимитированную NFT коллекцию: 18 неповторимых изображений, которые можно продать или сохранить на годы, чтобы в будущем стать обладателем уникального трофея старейшей пентест-премии в России.

Аналоговые награды тоже будут — победители заберут эксклюзивные статуэтки в виде пантеры-маскота проекта.

Присылайте заявки, времени осталось совсем немного — https://award.awillix.ru/.