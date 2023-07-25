Академия Кодебай продолжает набор на курсы по IT и информационной безопасности. Команда компании является одной из сильнейших команд этичных хакеров в RU-сегменте. Обучение построено таким образом, что ученики изучают лекционный материал, отрабатывают его на практике с виртуальными машинами, а в конце — защищают финальную работу по выбранному направлению.

Немного фактов о нас: наша команда является единственным четырехкратным чемпионом ТОП-соревнований в СНГ по этичному хакингу The Standoff;

наш профессионализм подтвержден сертификатами CHFI, CISA/CISM, CISSP, COBIT, ITIL, ISO и OSCP.

В августе в Академии Кодебай стартуют курсы:

7 августа – курс «Введение в реверс-инжиниринг»;

7 августа – курс «Основы Linux»;

7 августа – курс «Paranoid R+»;

7 августа – курс «Боевой OSINT».

Также запущен июльский летний пакет «Боевой OSINT»+«Paranoid R+» со скидкой 20%. Это хороший выбор для тех, кто особенно тщательно следит за безопасностью своих устройств и приложений, а так же хочет углубиться в тему разведки по открытым источникам.

Курс знакомит с работой ОС Linux и смежными областями IT-сферы. Он содержит в себе историю развития Linux, работу с командной строкой и администрирование самой операционной системы.

После прохождения курса вы сможете уверенно пользоваться ОС Linux. Кроме этого, вы овладеете важнейшими навыками администрирования и работы со смежным программным обеспечением, что станет крепкой основой для дальнейших шагов в сфере информационных технологий.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 7 августа 2023 года.

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Курс REFB научит вас изучать готовые исполняемые файлы без наличия исходного кода на компилируемых языках, используя интерактивный дизассемблер IDA. Главной темой курса является реверс-инжиниринг программ, написанных на языке ассемблера и Си.

Период обучения: 5 месяцев.

Старт: 7 августа 2023 года.

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Курс написан таким образом и языком, что имея компьютер средней мощности и базовые навыки перемещения курсора мыши по экрану монитора, абсолютно любой человек сможет настроить защищенную систему с нуля и до продвинутого уровня.

Будет полезен всем, кто по роду деятельности связан с хранением или передачей конфиденциальной информации.

Все критически важные настройки, включая программное шифрование выполняется исключительно на open source ПО, что почти полностью исключает закладку в программный код.

Период обучения: 2 месяца.

Старт: 7 августа 2023 года.

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Наша трехмесячная программа обучения разработана таким образом, что вся информация постепенно и структурно усваивается по мере возрастания сложности уроков.

Что входит в программу: анализ открытых источников, работа с ClearNet и DarkNet, автоматизация аналитики и верификации. Всего в курсе 18 уроков, экзамен и консультации преподавателя.

Период обучения: 3 месяца.

Старт: 7 августа 2023 года.

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Грамотный аналитик, исследуя открытые источники, должен работать тихо и незаметно, как ниндзя.

Хочешь научиться искусству OSINT и при этом защитить свою приватность? У нас есть что тебе предложить.

С пакетом курсов «Боевой OSINT» и «Paranoid R+» ты станешь истинным исследователем цифрового мира. И все это со скидкой 20%

Обучающая программа гарантирует комфортную нагрузку и получение необходимого объёма знаний. Наши кураторы на протяжении всего обучения будут проверять ваши решения, подсказывать наиболее оптимальные подходы и помогут вам достичь поставленных целей.

Период обучения: 5 месяцев.

С 7 по 17 августа включительно

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